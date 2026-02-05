Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt cán bộ Công an cấp cao các thời kỳ

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, chiều 4/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và phát biểu tại buổi gặp mặt cán bộ Công an cấp cao các thời kỳ.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, chiều 4/2, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức gặp mặt cán bộ Công an cấp cao các thời kỳ.

