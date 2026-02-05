Multimedia

Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào

Chuyến thăm Lào là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm từ sau thành công của Đại hội XIV, cho thấy sự tin cậy chính trị cao nhất, gắn bó đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Lào vào ngày 5/2/2026.

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Lãnh đạo chủ chốt nước ta trong năm 2026 và là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm từ sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV, cho thấy sự tin cậy chính trị cao nhất, gắn bó đặc biệt và sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Đảng, hai nước; góp phần nâng tầm quan hệ và định hướng hợp tác toàn diện, hiệu quả và thực chất của giai đoạn phát triển mới trong quan hệ giữa hai nước./.

