Người Việt tại Lào vui mừng, tự hào đón chờ chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm

Niềm vui tự hào xen lẫn xúc động là cảm xúc chung của cộng đồng người Việt Nam tại Lào khi nghe tin Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào ngày 5/2 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Vientiane, bà Phạm Thị Minh Hường, một doanh nhân đang đầu tư, kinh doanh tại Lào và đồng thời là Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, cho biết là một người con đất Việt đang sinh sống và làm việc tại Lào, bà cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào khi Tổng Bí thư Tô Lâm chọn thăm Lào đầu tiên ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo bà Phạm Thị Minh Hường, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Lào lần này khẳng định sâu sắc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam, được xây dựng trên nền tảng tin cậy chiến lược cao, tình đồng chí anh em thân thiết và sự gắn bó xương máu. Đây là mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, “có một không hai” trên thế giới giữa hai quốc gia.

Bà Phạm Thị Minh Hường khẳng định, với cộng đồng kiều bào tại Lào, đây là nguồn động viên tinh thần vô giá. Nhìn vào những định hướng mới của đất nước, cộng đồng kiều bào ở Lào càng thêm tin tưởng vào quyết tâm của Đảng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Điều này giúp cộng đồng kiều bào ở Lào thêm ấm lòng, yên tâm kinh doanh và nỗ lực hơn nữa để làm cầu nối vững chắc, góp phần vun đắp cho tình hữu nghị vĩ đại, mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững."

Cùng cảm xúc, ông Hoàng Văn Quân, Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty NNC Pharma xúc động chia sẻ: “Khi biết thông tin Tổng Bí thư Tô Lâm chọn Lào là quốc gia khởi đầu cho các hoạt động đối ngoại ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong tôi trào dâng niềm xúc động và tự hào khôn xiết."

Ông Hoàng Văn Quân, Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty NNC Pharma, chia sẻ cảm nhận. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Theo ông Hoàng Văn Quân, chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Lào lần này không chỉ là một sự kiện ngoại giao đơn thuần, mà là minh chứng sống động nhất cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước. Việc Tổng Bí thư Tô Lâm dành sự ưu tiên đặc biệt cho nước bạn Lào và cộng đồng kiều bào tại đây ngay đầu nhiệm kỳ mới, khiến cộng đồng kiều bào ở Lào cảm thấy ấm lòng, thấy mình luôn được Tổ quốc che chở và đặt ở vị trí quan trọng trong lòng dân tộc.

Cộng đồng kiều bào ở Lào luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới và cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm. Nếu như công cuộc Đổi mới năm 1986 là bước ngoặt lịch sử, thì Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng chính là “tiếng kèn” hiệu triệu, đưa đất nước Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, cộng đồng kiều bào ở Lào tin tưởng vững chắc rằng Việt Nam sẽ sớm vượt qua bẫy thu nhập trung bình, để trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Kết thúc câu chuyện với phóng viên, ông Hoàng Văn Quân gửi lời kính chúc Tổng Bí thư sức khỏe và bản lĩnh để chèo lái con thuyền đất nước đạt được những kỳ tích mới trong kỷ nguyên mới.

Còn đối với chị Nguyễn Thị Thu Huyền, Chánh Văn phòng Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane, chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Lào lần này là chuyến thăm đối ngoại đầu tiên sau Đại hội XIV của Đảng, thể hiện rõ sự coi trọng đặc biệt của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Chị Nguyễn Thị Thu Huyền, Chánh Văn phòng Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane, trả lời phỏng vấn. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Chị Nguyễn Thị Thu Huyền chia sẻ, là một người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Lào, chị cảm thấy rất xúc động và tự hào trước chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Lào lần này. Đối với cộng đồng người Việt tại Lào, chuyến thăm mang ý nghĩa tinh thần rất lớn.

Cộng đồng kiều bào Việt Nam tại Lào cảm nhận được sự quan tâm, gắn bó của Tổ quốc, đồng thời càng thêm tin tưởng vào đường lối đối ngoại nhất quán, thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào. Điều này cũng tiếp thêm động lực để cộng đồng người Việt Nam ở Lào tiếp tục sống, làm việc, hội nhập tốt và đóng góp tích cực cho xã hội sở tại, cũng như cho quan hệ hai nước Việt Nam-Lào./.

Báo chí Lào nhấn mạnh tầm quan trọng chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ giúp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và đối tác chiến lược Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào ngày càng đơm hoa kết trái hơn nữa.