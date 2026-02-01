Lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt tại Hàn Quốc nhân dịp Tết cổ truyền

Ngày 1/2, trong không khí đón Tết cổ truyền của dân tộc, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Jeonju, tỉnh Jeonbuk, đã tổ chức Chương trình gặp mặt mừng Xuân với nhiều hoạt động văn hóa-cộng đồng, góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái của người Việt xa quê tại Hàn Quốc.

Chương trình do Hội người Việt Nam tại tỉnh Jeonbuk phối hợp tổ chức, thu hút sự tham dự đông đảo của bà con kiều bào cùng khoảng 700 đại biểu và khách mời đến từ các cấp chính quyền, Quốc hội và đoàn thể của Hàn Quốc.

Sự hiện diện của các đại biểu Hàn Quốc thể hiện sự quan tâm và ủng hộ của chính quyền và cộng đồng sở tại đối với đời sống văn hóa của cộng đồng người Việt Nam, đồng thời phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của giao lưu nhân dân trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc ở cấp địa phương.

Về phía Việt Nam, chương trình có sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, một số ban ngành cùng đại diện các hội đoàn người Việt tại khu vực. Các đại biểu đánh giá cao vai trò ngày càng tích cực của cộng đồng người Việt tại Jeonbuk trong quá trình hội nhập, chấp hành pháp luật, đóng góp cho địa phương và trở thành cầu nối vun đắp quan hệ hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước thông qua các hoạt động văn hóa, giáo dục và cộng đồng.

Điểm nổi bật của chương trình là các hoạt động mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống Việt Nam, từ màn múa lân rộn ràng mở đầu ngày hội, các tiết mục múa nón, trình diễn áo dài, ca múa nhạc mừng Xuân, đến không gian ẩm thực Tết với bánh chưng, giò lụa, dưa hành và trò chơi dân gian Việt trong không gian ngày hội. Những hình ảnh quen thuộc này góp phần tái hiện không khí sum họp của Tết cổ truyền, giúp thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại Hàn Quốc hiểu hơn về phong tục, tập quán của quê hương, đồng thời giới thiệu những giá trị văn hóa Việt Nam tới bạn bè Hàn Quốc tham dự sự kiện.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng Chương trình. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, ban tổ chức đã tôn vinh những cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào cộng đồng và trao học bổng hỗ trợ con em các gia đình đa văn hóa, gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Hoạt động này thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, sự gắn kết cộng đồng và trách nhiệm xã hội của người Việt Nam ở nước ngoài.

Cũng nhân dịp đầu năm, Chi hội người Việt tại thành phố Hwaseong đã tổ chức chương trình “Phiên chợ Xuân Bính Ngọ 2026," thu hút gần 500 kiều bào, đại diện các hội đoàn và bạn bè Hàn Quốc tới tham dự, tạo nên một không gian văn hóa đậm chất truyền thống Việt Nam giữa lòng xứ sở Kim chi.

Đến dự phiên chợ có bà Nguyễn Thị Thái Bình - Tham tán Công sứ; ông Đào Tuấn Hùng - Chủ tịch Tổng hội người Việt tại Hàn Quốc; cùng đại diện chính quyền sở tại là ông Choi Jin Yeong - Trưởng phòng Hỗ trợ người nước ngoài thành phố Hwaseong; bà Son Nyeong Hui - Giám đốc Trung tâm phúc lợi người nước ngoài thành phố Hwaseong; đại diện các cơ quan, chính quyền và đoàn thể địa phương.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Thái Bình nhấn mạnh Đại sứ quán luôn coi công tác cộng đồng tại Hwaseong nói riêng và Hàn Quốc nói chung là nhiệm vụ trọng tâm.

Tham tán Công sứ đánh giá cao nỗ lực của Hội người Việt Nam tại Hwaseong trong năm qua đã củng cố vững chắc sự liên kết giữa các tổ chức; đồng thời cho rằng những hoạt động như lớp dạy tiếng Việt, Tết Trung thu và Xuân quê hương đã góp phần duy trì bản sắc dân tộc và tăng cường vai trò của kiều bào trong đời sống xã hội sở tại.

Nhân dịp này, Tham tán Công sứ thông tin tới bà con về những thành tựu kinh tế ấn tượng của đất nước trong năm 2025 với mức tăng trưởng GDP đạt 8,02% và kim ngạch thương mại kỷ lục hơn 930 tỷ USD, tạo niềm tin vững chắc cho kiều bào hướng về quê hương. Quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc cũng bước vào giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất và mở ra nhiều lĩnh vực hợp tác mới, đặc biệt sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm với tư cách là quốc khách đầu tiên của Tổng thống Lee Jae Myung.

Đại diện cho cộng đồng tại địa phương, chị Nguyễn Thị Phúc - Chủ tịch Chi hội người Việt tại Hwaseong, bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Nhà nước, sự đồng hành của Đại sứ quán và các hội đoàn, cho biết đây chính là điểm tựa vững chắc để giúp lan tỏa, sưởi ấm những tấm lòng xa xứ. Dù ở bất kỳ nơi đâu, người Việt Nam luôn hướng về nhau và hướng về quê hương, Tổ quốc.

Biểu dương Chi hội Hwaseong là điểm sáng trong hệ thống Tổng hội người Việt tại Hàn Quốc, ông Đào Tuấn Hùng cho rằng trong nhiều năm qua, Chi hội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và sáng tạo, xây dựng rất nhiều hoạt động có ý nghĩa với hình thức đa dạng nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và tình đoàn kết trong cộng đồng.

Ông Đào Tuấn Hùng bày tỏ kỳ vọng, trong năm 2026, Chi hội người Việt tại Hwaseong sẽ tiếp tục phát triển, tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, sự sáng tạo và phối hợp chặt chẽ với Tổng hội để đem lại thật nhiều lợi ích thiết thực và phát huy văn hóa, tinh thần Việt Nam trong một cộng đồng ngày càng phát triển.

Ông Lee Won Taek, nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc, trao phần thưởng cho các thành viên tiêu biểu trong Cộng đồng người Việt Nam tại Jeonbuk. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)

Không chỉ là dịp để những người con xa xứ tại xứ sở Kim chi sum họp, đón Xuân, sẻ chia và cùng giữ gìn những giá trị truyền thống, không gian Phiên chợ Xuân còn là dịp quảng bá hình ảnh, những giá trị văn hóa truyền thống, sinh động của Việt Nam, đưa văn hóa trở thành ngôn ngữ chung để kết nối cộng đồng và bạn bè Hàn Quốc, đồng thời thể hiện rõ vai trò quan trọng của Nhà nước trong việc đồng hành, vun đắp niềm tin và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng kiều bào.

Chương trình diễn ra ấm cúng với các tiết mục múa lân, hòa tấu nhạc cụ dân tộc và trình diễn áo dài, đã làm sống dậy không khí ngày Tết truyền thống của Việt Nam.

Chương trình Phiên chợ Xuân Bính Ngọ 2026 khép lại trong niềm hân hoan, khẳng định tinh thần đoàn kết dân tộc vẫn là sợi dây bền chặt nhất kết nối các thế hệ người Việt tại Hwaseong nói riêng và trên toàn Hàn Quốc nói chung với cội nguồn dân tộc và củng cố niềm tự hào Việt Nam trong cộng đồng kiều bào./.

