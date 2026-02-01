96 năm Ngày thành lập Đảng: Niềm động viên và tự hào của kiều bào tại Nga

Trong những ngày này, dư âm và kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đang lan toả ngày càng sâu rộng trong cộng đồng kiều bào ở nước ngoài.

Không khí đó được ghi nhận rất rõ ở Saint Petersburg, thành phố Nga có cộng đồng kiều bào vững mạnh và quan hệ hợp tác và kết nghĩa rất tích cực với Việt Nam.



Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại LB Nga, chị Phạm Thị Bình, kiều bào tại Saint Petersburg và là chủ một doanh nghiệp nhỏ, cho biết, dù sống ở nước ngoài, chị luôn theo dõi các sự kiện lớn nhỏ trong nước, đặc biệt là Đại hội XIV của Đảng, sự kiện lớn nhất của Đảng và Nhà nước diễn ra 5 năm một lần.

Điều mà chị cùng nhiều đồng nghiệp khác quan tâm là chính sách đối với kiều bào, chính sách phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chị Bình cho biết việc Đại hội khẳng định vai trò quan trọng của kiều bào và các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong công cuộc phát triển kinh tế đất nước không chỉ mang ý nghĩa chính sách quốc gia, mà còn là niềm động viên tinh thần quan trọng đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.



Theo dõi sát sao Đại hội từ khâu chuẩn bị, anh Nguyễn Trung Châu, thư ký Hội người Việt tại Saint Petersburg, bày tỏ vui mừng khi thấy Đại hội đã sáng suốt lựa chọn ra những người xứng đáng vào những vị trí lãnh đạo.

Điều đó càng khiến anh thêm tin tưởng vào tương lai vững mạnh của đất nước. Anh nhấn mạnh càng xa Tổ Quốc, kiều bào càng hướng về quê hương đất nước, theo dõi những sự kiện trọng đại như Đại hội XIV.



Chị Trần Ella, được biết đến là kết tinh của mối tình giữa người cha quê Quảng Ninh và người mẹ từ vùng Sibiri, bày tỏ niềm tự hào khi nói về Đại hội XIV, coi đây là dấu mốc cho giai đoạn phát triển mới của đất nước nơi chị sinh ra và lớn lên.

Lời cha căn dặn về sợi dây liên kết cội đã cổ vũ chị mở Câu lạc bộ hữu nghị Việt - Nga, nơi trao truyền lại những nét văn hoá Việt Nam, từ ngôn ngữ Việt, đến phong tục cổ truyền mà người Việt dù đi đâu cũng giữ.

Với Ella, giúp người Nga tìm hiểu về văn hoá Việt Nam nhiều hơn cũng là cách thể hiện tình yêu của mình với quê cha khi đang sống nơi quê mẹ.



Là người đứng đầu cộng đồng người Việt đầu tiên được đăng ký chính thức tại chính quyền ở Liên bang Nga, ông Dương Chí Kiên chỉ ra trách nhiệm của mỗi người Việt đóng góp vào quyết tâm vươn mình đã được nhấn mạnh tại Đại hội Đảng lần thứ XIV. Ở góc độ kiều bào, Hội người Việt tại Saint Petersburg phối hợp rất chặt chẽ với chính quyền sở tại để làm sâu rộng hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Ông Kiên cho rằng, Đại hội đã trao gửi trách nhiệm cho những gương mặt trẻ, có năng lực, có quyết tâm, dám nghĩ dám làm, thể hiện trọng trách lãnh đạo với yêu cầu cao và rất thực tế về thế hệ cán bộ mới.

Đó là những cán bộ không chỉ có phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm, mà còn có cả năng lực nghiên cứu, tiếp nhận và áp dụng khoa học, công nghệ, biến quyết tâm thành hành động, biến hành động thành hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ khát vọng 100 năm.

Ông khẳng định quyết tâm đó đã lan toả đến cộng đồng kiều bào, cổ vũ, động viên kiều bào trong các hoạt động hướng về quê hương, đất nước./.

Trí thức kiều bào tại Nga tin vào tầm nhìn và quyết tâm chiến lược của Đảng Trí thức kiều bào tại Nga đánh giá cao dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, thể hiện tầm nhìn chiến lược, hội nhập quốc tế và vai trò của khoa học công nghệ.