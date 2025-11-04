Trí thức kiều bào tại Nga tin vào tầm nhìn và quyết tâm chiến lược của Đảng

Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, dự thảo Văn kiện Đại hội đã tới được với đông đảo người dân cả nước cũng như kiều bào ở khắp 5 châu, trong đó cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.

Phóng viên TTXVN tại Nga đã có cuộc trao đổi với Thạc sỹ Phạm Thanh Xuân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Nga, và Tiến sỹ kinh tế Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Nga, về tâm tư nguyện vọng và những góp ý của trí thức kiều bào đối với sự kiện chính trị quan trọng của cả dân tộc.



Tiến sỹ Nguyễn Quốc Hùng hoàn toàn nhất trí với dự thảo văn kiện Đại hội XIV. Ông chỉ ra rằng văn kiện phản ánh đầy đủ, được xây dựng công phu, bố cục chặt chẽ, logic, thể hiện các quan điểm, đường lối, tầm nhìn của lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong tất cả các lĩnh vực.

Ông nhấn mạnh văn kiện đã đánh giá được đúng bối cảnh, xác định những thay đổi hiện nay trên thế giới mang tính thời đại, và tương ứng là sẽ có những cơ hội, thách thức đan xen.

Văn kiện chỉ rõ những quyết sách mang tính cách mạng hiện nay ở trong nước, phản ánh sự tương ứng trong và ngoài nước xuyên suốt trong văn kiện. Ông Hùng khẳng định đây chính là tầm nhìn và quyết tâm chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam.



Tiến sỹ Nguyễn Quốc Hùng rất quan tâm đến chính sách đối ngoại của Đảng và đánh giá cao việc trong văn kiện lần này, lần đầu tiên công tác đối ngoại đã được nâng tầm, đặt ngang hàng với công tác an ninh và quốc phòng, cùng trở thành nhiệm vụ trọng yếu và thường xuyên.

Đối ngoại được xác định không chỉ để góp phần thúc đẩy kinh tế, mà còn vươn lên tầm tri thức, văn hoá, văn minh của thời đại. Ngoại giao ngành được đặc biệt chú ý: ngoại giao trong khoa học công nghệ, kinh tế số, chuyển đổi số. Điều đó hết sức quan trọng để nâng tầm đối ngoại của Việt Nam lên tầm vóc của thời đại.



Phòng nghiên cứu trường Đại học Sư phạm kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng). (Ảnh: TTXVN phát)

Tiến sỹ Nguyễn Quốc Hùng cho rằng ở lĩnh vực khoa học công nghệ, văn kiện Đại hội phải vừa thể hiện được tư duy đột phá, vừa thể hiện được tính phát triển bền vững, đảm bảo được công bằng xã hội. Phải làm sao để làm rõ hơn vai trò của khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong mô hình tăng trưởng mới. Ông cũng bày tỏ mong muốn trong văn kiện thể hiện rõ hơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người lao động, đặc biệt là người nghèo.



Về phần mình, Thạc sỹ Phạm Thanh Xuân ghi nhận ở văn kiện Đại hội XIV là tính ngắn gọn, súc tích, thực sự đi sâu vào đời sống của người dân và những nội dung thiết thực. Theo bà, điều này rất có ý nghĩa để được phổ biến trong cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài.

Bà Xuân cho biết điều bà tâm đắc nhất trong văn kiện là nội dung hội nhập vì đó là vấn đề liên quan đến người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Hiện có hơn 6 triệu kiều bào đang sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ và là bộ phận không thể tách rời khỏi dân tộc Việt Nam.

Là một thành viên của cộng đồng đó, bà Xuân cảm nhận được trong văn kiện sự quan tâm đối với cộng đồng kiều bào. Bà cho biết thêm giờ đây trong cộng đồng kiều bào tại Nga đã xuất hiện một thế hệ trẻ, sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, có trí thức, được đào tạo bài bản, có năng lực hội nhập cao song có mong muốn được đóng góp xây dựng đất nước. Bà tin rằng đây là điều mà Đảng và Nhà nước cần quan tâm trong các chính sách thu hút nhân tài.



Thạc sỹ Phạm Thanh Xuân mong muốn trong các điểm mới của Văn kiện sẽ có nội dung thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài vào đời sống chính trị, xã hội và văn hoá ở trong nước.

Ví dụ đại diện của phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài có thể trở thành đại biểu của Đại hội Đảng toàn quốc, hoặc chị em ở nước ngoài có thể được tham gia vào đại hội của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc, hay là phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài có thể tham gia vào quá trình lập pháp, đặc biệt là trong soạn thảo các luật về quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của người phụ nữ với cộng đồng và xã hội.



Hai trí thức trên cho biết nhìn chung đánh giá, đợt lấy ý kiến đóng góp này được triển khai rất sâu rộng, bằng mọi hình thức, kể cả các nền tảng xã hội. Đảng đã bằng mọi cách đưa được thông tin góp ý đến từng người dân, thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng lấy nhân dân làm trung tâm.

Vì vậy mọi người dân, trong đó có kiều bào tại Nga luôn mong muốn đồng hành cùng Đảng trong hành trình xây dựng đất nước, thực hiện những mục tiêu cao cả mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn, để đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên thịnh vượng của dân tộc./.



Kiều bào tại Nga duy trì sự kết nối với quê hương qua các lớp học tiếng Việt Dù nhiều người đã nhập quốc tịch Nga, song cộng đồng người Việt tại Upha, Cộng hòa Bashkotostan, luôn coi trọng việc gìn giữ bản sắc, duy trì sự kết nối với quê hương, thông qua lớp học tiếng Việt.