Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV: Phát triển kinh tế xanh gắn với chuyển đổi số

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đang được triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tại tỉnh Tây Ninh, nhiều đảng viên bày tỏ sự đồng tình, tin tưởng và tâm huyết đối với những định hướng lớn của Đảng, nhất là trong các nội dung về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phát triển kinh tế xanh gắn với chuyển đổi số - những trụ cột chiến lược của giai đoạn phát triển mới.

Bà Huỳnh Thị Thanh Bình, công tác tại Ban Xây dựng Đảng xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh chia sẻ: “Là một đảng viên, tôi rất tâm đắc khi đọc dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, đặc biệt là những nội dung tiếp tục khẳng định xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt.”

Theo bà Bình, nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII có thể thấy công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện, quyết liệt và thực chất, tạo nhiều dấu ấn sâu sắc.

Đảng ta đã kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Điểm nổi bật là trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ta đã đưa nội dung xây dựng Đảng về đạo đức thành một trụ cột riêng, coi đạo đức là cái gốc của người cách mạng, là nền tảng tinh thần giúp Đảng luôn trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đó, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tiến hành kiên trì, quyết liệt, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ,” trở thành phong trào lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị ngày càng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; công tác cán bộ gắn với nêu gương và kiểm soát quyền lực đã góp phần khơi dậy niềm tin, khí thế và động lực mới trong toàn Đảng, toàn dân.

Theo bà Bình, những kết quả đó thể hiện bước phát triển mới trong tư duy lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.

“Chuẩn bị bước vào Đại hội XIV, tôi càng thấm thía lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đảng ta là đạo đức, là văn minh, là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân,” bà Bình cho biết thêm.

Từ thực tiễn công tác, bà Huỳnh Thị Thanh Bình kiến nghị, trong Văn kiện Đại hội XIV, cần tiếp tục xác định xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt của then chốt, bảo đảm Đảng thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Mô hình nuôi ốc bươu kết hợp vườn cây ăn trái mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Cùng với đó, cần đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong điều kiện chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Còn với ông Trương Hải Đăng, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh, nội dung về chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV được ông đặc biệt quan tâm.

Ông cho rằng việc xác định hai trụ cột này trong mô hình tăng trưởng mới là bước đi chiến lược, phù hợp xu thế phát triển của thời đại và cam kết quốc tế của Việt Nam về phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Theo ông Đăng, thời gian qua, công cuộc chuyển đổi số của đất nước đã có nhiều bước tiến mạnh mẽ, đặc biệt trong các lĩnh vực chính phủ điện tử, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không tiền mặt, giáo dục và y tế số.

Tuy nhiên, quá trình này vẫn chưa đồng đều; khoảng cách số giữa các vùng miền, khu vực công và tư còn lớn, trong khi hạ tầng dữ liệu, nhân lực công nghệ cao và an ninh mạng vẫn là những thách thức cần được quan tâm đầu tư.

Về phát triển kinh tế xanh, ông Đăng cho biết nhận thức xã hội đã có chuyển biến tích cực, nhiều mô hình nông nghiệp sinh thái, năng lượng tái tạo, du lịch xanh đã được hình thành, góp phần giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, quy mô còn nhỏ, thiếu cơ chế khuyến khích cụ thể, công nghệ xử lý chất thải, tái chế và tiêu dùng bền vững chưa phát triển tương xứng.

Từ thực tiễn cơ sở, ông Trương Hải Đăng chia sẻ, cấp xã - tuyến đầu trong thực thi chính sách vẫn gặp nhiều khó khăn trong triển khai các nội dung về chuyển đổi số và kinh tế xanh.

Nông dân chăm sóc vườn na được trồng ứng dụng công nghệ cao tại xã Tân Châu. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Ở xã Tân Hưng, phần lớn người dân và các hợp tác xã nhỏ còn e ngại, chưa thấy được lợi ích cụ thể của mô hình “sản xuất xanh - tiêu thụ số” do thiếu hạ tầng công nghệ, thiết bị và nhân lực am hiểu kỹ thuật số.

Trước thực tế đó, Đảng ủy xã Tân Hưng đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực: đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức tập huấn kỹ năng số, hướng dẫn nông dân bán hàng trực tuyến, đưa 16 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao lên sàn thương mại điện tử của tỉnh, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản.

Xã cũng khuyến khích các hợp tác xã đăng ký mã vùng trồng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, sử dụng năng lượng tái tạo, vật tư thân thiện môi trường, từng bước hình thành thói quen sản xuất sạch-tiêu dùng xanh.

Ông Trương Hải Đăng nêu đề xuất dự thảo Văn kiện Đại hội XIV cần bổ sung, nhấn mạnh các chính sách cụ thể: Ưu đãi về tín dụng, thuế, đất đai cho doanh nghiệp đầu tư công nghệ xanh và số; đào tạo đội ngũ cán bộ “hai trong một” - vừa có tư duy quản trị số, vừa am hiểu phát triển bền vững; phát triển nhân lực số, năng lượng mới gắn với giáo dục STEM và khởi nghiệp xanh; tăng cường hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ và xây dựng văn hóa số trong toàn xã hội.../



