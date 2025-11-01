Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng: Góp phần hoàn thiện các quyết sách lớn

Việc Đảng công khai lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng là bước tiến quan trọng trong thực hành dân chủ và phát huy trí tuệ toàn dân.

Tại tỉnh Hưng Yên, chủ trương này không chỉ thể hiện tinh thần cầu thị, đổi mới trong công tác xây dựng Đảng mà còn giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước sớm tiếp cận, thấm nhuần tinh thần chủ đạo của Nghị quyết, tạo nền tảng vững chắc để việc triển khai sau Đại hội đạt hiệu quả thực chất, lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.

Từ trải nghiệm thực tiễn qua nhiều nhiệm kỳ công tác, ông Bùi Quang Huy, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên, cho rằng việc Đảng công khai, rộng rãi lấy ý kiến nhân dân thể hiện rõ tinh thần dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân thụ hưởng trong mọi chủ trương lớn của đất nước.

Ông Bùi Quang Huy chia sẻ việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân từ ngày 15/10-15/11/2025 là bước tiến quan trọng trong phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể, góp phần hoàn thiện các quyết sách lớn của đất nước trong nhiệm kỳ tới.

Đi sâu vào nội dung dự thảo các Văn kiện, ông Bùi Quang Huy phân tích trong nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức như đại dịch COVID-19 và cơn bão Yagi; thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cùng nhiều vấn đề khác..., đã làm cho đất nước thay đổi nhiều kế hoạch so với ban đầu.

Tuy nhiên, bằng sự tài tình của Đảng ta với ý chí, khát vọng phát triển, kiến tạo tương lai, tư duy đổi mới, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII.

Đảng ta vững vàng lãnh đạo đất nước tiếp tục đạt được những kết quả rất quan trọng, toàn diện, đột phá, nhiều điểm sáng nổi bật.Đặc biệt, cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả đã đạt được những kết quả mang tính đột phá.

Trong một thời gian rất ngắn, đã tiến hành đồng bộ việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hệ thống các quy định của Đảng, Hiến pháp, pháp luật... tạo lập cơ sở chính trị, pháp lý vững chắc để bộ máy hoạt động bình thường, liên tục, thông suốt, góp phần mở đường cho kiến tạo phát triển.

Công tác triển khai và tổ chức thực hiện mô hình tổ chức bộ máy mới được đổi mới mạnh mẽ. Các nội dung công việc được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện rất khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ, dân chủ, khoa học, hiệu quả cao, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, giám sát của nhân dân, giữ vững nguyên tắc, đúng quy định, kiên định, kiên trì các mục tiêu đề ra.

Đến nay, toàn hệ thống chính trị đã hoàn thành toàn bộ mục tiêu với khối lượng công việc rất lớn và vượt tiến độ đề ra.

Trong lĩnh vực kinh tế, nhiều chỉ tiêu của nhiệm kỳ đã đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2025 đạt bình quân khoảng 6,3%/năm, thuộc nhóm nước tăng trưởng cao của khu vực và thế giới, an sinh xã hội và đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Trên mặt trận đối ngoại, ngoại giao Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân được triển khai toàn diện, đồng bộ, để lại nhiều dấu ấn tích cực.

Trong nhiệm kỳ, nước ta đã thiết lập và mở rộng quan hệ ngoại giao toàn diện với nhiều cường quốc, khẳng định vị thế, bản lĩnh, tự tin, tự cường của dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế.

Bày tỏ tâm đắc với phương hướng phát triển đất nước giai đoạn tới được nêu trong dự thảo các Văn kiện, ông Bùi Quang Huy chia sẻ lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính là định hướng đúng đắn, phù hợp xu thế thời đại.

Ông cho rằng các ngành công nghiệp mới nổi như bán dẫn, robot và tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, vật liệu tiên tiến, năng lượng mới, công nghiệp sinh học sẽ là “chìa khóa mở tương lai” cho các quốc gia hướng tới thịnh vượng và hùng cường.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, theo ông Bùi Quang Huy, Đảng và Nhà nước cần nghiên cứu, xem xét nếu thấy phù hợp, cần khẩn trương đổi mới cơ chế, chính sách phát triển khoa học-công nghệ theo chuẩn mực quốc tế; tháo gỡ rào cản trong quản lý, đầu tư, tự chủ; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, ứng dụng công nghệ mới, công nghệ cao vào sản xuất và đời sống.

Đảng viên Nguyễn Tuấn Minh, nhân viên Trạm Y tế xã Như Quỳnh (Hưng Yên). (Ảnh Mạnh Khánh/TTXVN)

Chia sẻ góc nhìn của thế hệ trẻ, đảng viên Nguyễn Tuấn Minh, công tác tại Trạm Y tế xã Như Quỳnh (Hưng Yên), cho rằng cùng với mục tiêu đưa đất nước tiến xa, tiến mạnh trong giai đoạn 5 năm 2026-2030 và các năm tiếp theo, dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thì trong Dự thảo các Văn kiện đã đề cập sâu sắc tới nội dung: “Quản lý phát triển xã hội bền vững; bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.”

“Đây là sự hài hòa, ưu việt của chế độ ta, thể hiện tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau, lấy con người là trung tâm trong tiến trình phát triển của đất nước,” anh Minh nhấn mạnh và cho biết thêm mục tiêu Đại hội đưa ra đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo và cơ bản miễn viện phí toàn dân là hoàn toàn khả thi.

Theo anh Nguyễn Tuấn Minh, việc Đảng công khai lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo các Văn kiện đã thể hiện sinh động tinh thần dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đó cũng là cách Đảng ta tăng cường mối liên hệ với nhân dân, củng cố niềm tin, đồng thuận xã hội - yếu tố cốt lõi bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước.

Đi đôi với phát huy dân chủ, anh Minh cho rằng cần tiếp tục đề cao kỷ cương, trách nhiệm công dân, kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.

“Chỉ khi dân chủ gắn với kỷ cương, đồng thuận đi liền với trách nhiệm, thì sức mạnh đại đoàn kết mới trở thành động lực to lớn đưa Nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống”, anh khẳng định./.

Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: Đổi mới toàn diện trong xây dựng thể chế Hội Luật gia Việt Nam đã nghiên cứu, thảo luận và có những góp ý thể hiện trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm của đội ngũ những người trong ngành luật đóng góp vào việc hoàn thiện văn kiện Đại hội.