Phát huy trí tuệ, trách nhiệm của người lao động trong xây dựng Đảng

Chiều 31/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đoàn viên, người lao động đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của các văn kiện trình Đại hội Đảng, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, Hội nghị không chỉ là hoạt động góp ý văn kiện mà còn là diễn đàn chính trị để phát huy trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm và niềm tin của cán bộ, đoàn viên, người lao động, giai cấp công nhân Việt Nam, tổ chức Công đoàn đối với công tác xây dựng Đảng.

“Việc lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến sâu rộng của cán bộ, đoàn viên, người lao động còn là để “Dân biết - dân bàn - dân làm - dân kiểm tra - dân giám sát - dân thụ hưởng,” là sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, giữa Đảng với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam," bà Thái Thu Xương chia sẻ.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đặc biệt quan tâm đến các chính sách an sinh xã hội, nhất là lĩnh vực giáo dục và nhà ở xã hội, bởi đây là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống, an sinh xã hội của người lao động.

Theo bà Loan, dự thảo văn kiện có đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo, đặc biệt là giáo dục về phẩm chất, nhân cách và nghề nghiệp, còn cải thiện chậm.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người lao động hiện nay trăn trở là ở từng cấp học, bậc học, cần xác định rõ môn học nào là cơ bản, môn học nào là nền tảng, để định hướng cụ thể hơn cho công tác giáo dục.

Từ thực tế tiếp xúc cử tri và người lao động tại cơ sở, bà Loan cho biết nhiều công nhân, đặc biệt là lao động nhập cư, thường bày tỏ lo lắng về việc học của con em.

Đóng góp ý kiến về xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ mới, bà Loan cho rằng, giai cấp công nhân Việt Nam cần được phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giác ngộ giai cấp sâu sắc, tinh thần tự hào dân tộc và trình độ tay nghề cao.

Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển lực lượng sản xuất mà còn đảm bảo vững chắc cho con đường phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Công nhân Việt Nam hôm nay phải là lực lượng tiên phong trong công nghiệp hóa, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Cùng quan điểm, bà Phạm Thị Quyên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh đề nghị văn kiện cần nhấn mạnh yêu cầu nâng cao nhận thức chính trị cho người lao động, nhất là trong bối cảnh kinh tế hiện nay, mô hình tổ chức xã hội mới ra đời tại doanh nghiệp.

Ngoài ra, bà Quyên cũng cho rằng, việc phát triển kinh tế xã hội cũng cần phải gắn liền với việc chăm lo tốt hơn cho người lao động; để đời sống người lao động ngày càng tốt hơn; đồng thời cần hài hòa lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động để đảm bảo được sự công bằng xã hội.

Gắn bó nhiều năm với hoạt động Công đoàn, bà Châu Hồng Nhi, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai bày tỏ quan tâm đến vấn đề lao động việc làm, tình trạng thất nghiệp và những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người lao động.

Theo bà Nhi, tình trạng hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng hiện nay đang là một vấn đề rất là nóng; hàng giả, hàng nhái hàng kém chất lượng đã và đang ảnh hưởng trục tiếp đến đời sống của người lao động.

Văn kiện Đại hội lần thứ XIV cần đưa vào nội dung này để có giải pháp triệt để trong việc ngăn ngừa hiệu quả hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, góp ổn định đời sống của công nhân lao động ngày được tốt hơn.

Góp ý tại hội nghị, hầu hết các đại biểu đánh gia cao dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là kết tinh trí tuệ, tâm huyết và tầm nhìn chiến lược của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Văn kiện đã kế thừa sâu sắc những thành tựu của gần 40 năm đổi mới, đồng thời mở ra những định hướng phát triển vượt tầm, hướng tới một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc vào năm 2045.

Đặc biệt, dự thảo các văn kiện lần này có nhiều nội dung quan trọng liên quan trực tiếp đến giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Các đại biểu đã thảo luận, phân tích, đóng góp ý kiến bổ sung dự thảo văn kiện về xây dựng giai cấp công nhân, Việt Nam hiện đại, lớn mạnh về cả số lượng và chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giác ngộ giai cấp, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, thực sự là giai cấp lãnh đạo sự nghiệp cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng cộng sản Việt Nam; tư duy mới về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam và những đề xuất từ thực tiễn…/.

