Tết Việt Osaka 2026 chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

Ngày 24/1, tại thành phố Osaka, sự kiện Tết Việt Osaka 2026 với chủ đề “Việt Nam rạng ngời” đã được tổ chức long trọng với sự tham dự đông đảo của kiều bào và bạn bè Nhật Bản.

Đây là sự kiện mang ý nghĩa sâu sắc khi được tổ chức trong không khí toàn thể dân tộc Việt Nam hân hoan chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam - dấu mốc khẳng định niềm tin, bản lĩnh và khát vọng phát triển mạnh mẽ của đất nước trong giai đoạn mới.

Với thông điệp hội nhập-lan tỏa-gắn kết, Tết Việt Osaka 2026 không chỉ là không gian văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, mà còn là nhịp cầu thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka, ông Ngô Trịnh Hà, cho biết sự kiện là hoạt động ý nghĩa chào mừng thành công của Đại hội XIV của Đảng.

Theo ông, chủ đề “Việt Nam rạng ngời” thể hiện niềm tin và kỳ vọng vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, đồng thời khơi dậy tình yêu quê hương và tinh thần đồng hành của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản.

Ông Ngô Trịnh Hà, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka phát biểu tại sự kiện Tết Việt Osaka 2026. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Tổng Lãnh sự Ngô Trịnh Hà bày tỏ tin tưởng rằng sau Đại hội XIV, Việt Nam sẽ bước vào một thời kỳ phát triển mạnh mẽ hơn, với những định hướng lớn về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển khoa học-công nghệ, góp phần nâng cao vị thế quốc gia và thúc đẩy hợp tác quốc tế, trong đó có quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.

Trưởng ban tổ chức sự kiện, bà Phạm Thu Huyền bày tỏ sự tự hào với sự thành công của Đại hội XIV và tin tưởng rằng Đại hội đã đưa ra những đường lối, chính sách mới để đưa đất nước đi lên, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bà tin tưởng rằng với đường lối đúng đắn, những chính sách, định hướng mới sẽ là những bước thúc đẩy quan trọng cho quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Bà khẳng định: “Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản sẵn sàng cống hiến tất cả tâm huyết, nguồn lực để phục vụ Tổ quốc, phục vụ đất nước.”

Ông Mineura Shuhei, đại diện hội đồng thành phố Izumisano (Osaka), bày tỏ chúc mừng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp. Ông kỳ vọng ban lãnh đạo Việt Nam sẽ tiếp tục thành công dẫn dắt đất nước vì lợi ích của nhân dân, hướng tới một xã hội phát triển bền vững.

Ông cho biết chính quyền thành phố Izumisano sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng một xã hội cộng sinh, tạo điều kiện để người Việt Nam có thể an tâm sinh sống tại Nhật Bản. Do Izumisano nằm gần sân bay quốc tế Kansai nên có rất nhiều người nước ngoài đang sinh sống tại đây. Đặc biệt, người Việt Nam là cộng đồng nước ngoài đông thứ hai trong thành phố.

Ông mong muốn cùng nhau xây dựng một xã hội nơi người Nhật Bản và người Việt Nam có thể chung sống hòa thuận.

Sự kiện Tết Việt Osaka 2026 diễn ra trong hai ngày cuối tuần. Cùng với các nội dung chào mừng thành công Đại hội XIV, lễ hội Tết cổ truyền Việt Nam 2026 cũng sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú.

Tết Việt Osaka 2026 mang đến chuỗi hoạt động phong phú như biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực truyền thống, trò chơi dân gian, không gian quảng bá văn hóa-du lịch Việt Nam, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam năng động, thân thiện và hội nhập.

Ban Tổ chức dự kiến Tết Việt Osaka 2026 sẽ thu hút khoảng 100.000 lượt khách tham dự./.

