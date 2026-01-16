Kỳ vọng đối với định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV), cộng đồng người Việt Nam tại Lào bày tỏ niềm tin, kỳ vọng và những kiến nghị tâm huyết đối với định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới, đặc biệt là việc phát huy vai trò, trí tuệ và nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Chị Nguyễn Thị Thu Huyền, Chánh Văn phòng Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane, cho rằng để trí thức kiều bào thực sự về nước cống hiến một cách hiệu quả và bền vững, điều quan trọng không chỉ dừng lại ở lời kêu gọi hay các chính sách đãi ngộ, mà cốt lõi là xây dựng cơ chế làm việc minh bạch, trao quyền rõ ràng và gắn trách nhiệm cụ thể.

Theo chị Nguyễn Thị Thu Huyền, trước hết cần đặt đúng người, đúng việc và đúng năng lực. Phần lớn trí thức kiều bào được đào tạo, làm việc trong môi trường quốc tế với tính chuyên nghiệp cao, nếu khi tham gia đóng góp trong nước chỉ dừng ở vai trò tư vấn hình thức, không có quyền quyết định hoặc nhiệm vụ cụ thể thì rất khó phát huy hết giá trị.

Cùng với đó, cần xóa bỏ các rào cản hành chính và tâm lý "khách mời" cần coi trí thức kiều bào là một bộ phận hữu cơ của hệ sinh thái tri thức quốc gia, được tin tưởng và đánh giá bằng hiệu quả công việc cũng như gắn quyền hạn với trách nhiệm.

Bên cạnh đó, chị Nguyễn Thị Thu Huyền nhấn mạnh sự cần thiết của các cơ chế hợp tác linh hoạt, không nhất thiết phải trở về nước làm việc toàn thời gian, mà có thể làm việc theo dự án, theo nhiệm kỳ hoặc kết nối xuyên biên giới. Quan trọng nhất là hiệu quả đóng góp thực chất. Khi sự cống hiến được trân trọng và tạo điều kiện lâu dài, trí thức kiều bào sẽ gắn bó với đất nước bằng tâm huyết thật sự.

Để Việt Nam có tên trên bản đồ công nghệ thế giới, theo chị Nguyễn Thị Thu Huyền, Việt Nam cần chuyển mạnh từ tư duy “đi sau - ứng dụng” sang tư duy “tạo giá trị - làm chủ công nghệ.”

Theo đó, Việt Nam cần xác định rõ các lĩnh vực mũi nhọn phù hợp với lợi thế quốc gia như công nghệ y sinh, nông nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo ứng dụng, bán dẫn, năng lượng sạch hay công nghệ số phục vụ xã hội; đồng thời đẩy mạnh đầu tư cho nghiên cứu-phát triển gắn với thương mại hóa kết quả nghiên cứu và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với doanh nghiệp là trung tâm, Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, còn nhân tài trong và ngoài nước là động lực.

Trước thềm Đại hội XIV chị Nguyễn Thị Thu Huyền bày tỏ kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định mạnh mẽ tinh thần đại đoàn kết dân tộc, trong đó cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực chiến lược cho phát triển đất nước. Khi niềm tin được củng cố bằng những hành động, chính sách cụ thể, nhất quán và dài hạn, kiều bào sẽ ngày càng gắn bó và sẵn sàng đóng góp nhiều hơn cho quê hương.

Cùng chung niềm tin và kỳ vọng đó, ông Đồng Công Dũng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại tỉnh Champasak (Nam Lào), thay mặt Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tỉnh Champasak, trân trọng gửi tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng và toàn thể Đại hội lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Ông Dũng khẳng định Đại hội XIV là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, có ý nghĩa to lớn trong việc định hướng phát triển lâu dài và là nguồn động viên tinh thần to lớn để bà con người Việt Nam ở nước ngoài yên tâm sinh sống, làm việc, hội nhập tốt với nước sở tại, đồng thời luôn gắn bó, đồng hành và đóng góp tích cực cho quê hương.

Theo ông Dũng, Đại hội cũng là dịp quan trọng để tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự gắn kết giữa người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước. Cộng đồng người Việt Nam tỉnh Champasak mong muốn Đại hội sẽ đề ra nhiều chủ trương, chính sách thiết thực nhằm hỗ trợ kiều bào phát huy trí tuệ, nguồn lực, đóng góp hiệu quả cho sự phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Nhân dịp này, ông bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ đã luôn quan tâm, giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Còn đối với, ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Attapeu (Nam Lào), đại diện cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại địa phương, bày tỏ mong muốn Đại hội Đảng lần thứ XIV sẽ tiếp tục ban hành các chương trình, chính sách thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp trí tuệ và nguồn lực cho quê hương.

Ông Nguyễn Văn Bình khẳng định cộng đồng người Việt Nam tỉnh Attapeu luôn trân trọng sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tự hào về những thành tựu phát triển của đất nước và sẵn sàng là cầu nối vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước Việt Nam-Lào ngày càng bền chặt.

Với niềm tin và kỳ vọng đó, cộng đồng người Việt Nam tại Lào tin tưởng rằng Đại hội XIV sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, nơi sức mạnh trí tuệ Việt Nam - dù ở trong hay ngoài nước - đều được khơi dậy và phát huy vì mục tiêu xây dựng một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng./.

