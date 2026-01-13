Cộng đồng người Việt tại Israel luôn tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV), bà Trương Thị Hồng - Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Israel - đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại địa bàn những đánh giá sâu sắc về công cuộc Đổi Mới, những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ Đại hội XIII, cũng như tình cảm, niềm tin và kỳ vọng của cộng đồng người Việt tại Israel đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Theo bà Trương Thị Hồng, gần 40 năm thực hiện đường lối Đổi Mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo là một quyết sách mang tầm vóc lịch sử, tạo ra những chuyển biến căn bản và toàn diện đối với đất nước.

Những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua là rất rõ nét, thực chất và đáng tự hào. Việt Nam đã từng bước thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, duy trì ổn định chính trị-xã hội, phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân, đồng thời hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.

Những thành tựu đó không chỉ thể hiện qua tốc độ tăng trưởng, thu nhập bình quân đầu người hay giảm nghèo, mà còn ở chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện, niềm tin xã hội được củng cố.

Dưới góc nhìn của cộng đồng người Việt Nam tại Israel, quốc gia có trình độ khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu, hình ảnh Việt Nam ngày nay được bạn bè quốc tế đánh giá là một đất nước ổn định, năng động, có tiềm năng phát triển lớn và là đối tác tin cậy.

Quan hệ hợp tác Việt Nam-Israel thời gian qua không ngừng được mở rộng, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực, qua đó phản ánh rõ nét vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao của Việt Nam.

Đặc biệt, uy tín quốc tế của Việt Nam tăng lên rõ rệt thông qua việc tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các cơ chế đa phương và những vấn đề chung của khu vực cũng như thế giới.

Việt Nam không chỉ là thành viên, mà còn là đối tác chủ động, đóng góp tiếng nói xây dựng, vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Điều này tạo được sự tin cậy và thiện cảm rộng rãi trong cộng đồng quốc tế.

Đánh giá về 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, bà Trương Thị Hồng cho rằng dấu ấn nổi bật nhất là Việt Nam đã giữ vững được ổn định trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động phức tạp, đặc biệt là kiểm soát hiệu quả đại dịch COVID-19, nhanh chóng phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và ổn định đời sống nhân dân. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn được giữ vững, niềm tin của doanh nghiệp và người dân tiếp tục được củng cố.

Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao rõ rệt vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế, trong đó có việc mở rộng quan hệ hợp tác thực chất với các quốc gia có thế mạnh về khoa học-công nghệ như Israel.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai quyết liệt, tạo chuyển biến rõ rệt, củng cố niềm tin của nhân dân.

Hướng tới Đại hội XIV của Đảng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Israel cho biết cộng đồng người Việt tại đây luôn dõi theo sự phát triển của đất nước với tình cảm sâu nặng, niềm tin vững chắc và nhiều kỳ vọng. Kiều bào tin tưởng Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới nhanh và bền vững hơn.

Theo bà Trương Thị Hồng, những kết quả đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc giữ vững ổn định, nâng cao vị thế quốc tế và từng bước đổi mới mô hình tăng trưởng, đã củng cố thêm niềm tin của kiều bào vào con đường phát triển mà Việt Nam đã lựa chọn.

Bà Trương Thị Hồng đề xuất Đảng và Nhà nước tiếp tục kiên định quan điểm lấy giáo dục làm quốc sách hàng đầu. Giáo dục không chỉ là nền tảng nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, mà còn là chìa khóa để hình thành tư duy đổi mới, sáng tạo và năng lực cạnh tranh quốc gia; cần tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục chất lượng cao, gắn đào tạo với nghiên cứu, với nhu cầu thực tiễn của nền kinh tế và sự phát triển lâu dài của đất nước.

Bên cạnh đó, cộng đồng người Việt tại Israel đặc biệt quan tâm và kỳ vọng vào con đường phát triển nền nông nghiệp thông minh, dựa trên công nghệ lõi, mong muốn Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số, công nghệ sinh học trong nông nghiệp, xây dựng các chuỗi giá trị bền vững, nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Cùng với nông nghiệp, phát triển khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo cần được xem là động lực then chốt cho tăng trưởng trong kỷ nguyên mới.

Kiều bào tại Israel, cũng như ở các nước trên thế giới, mong muốn được kết nối chặt chẽ hơn với quê hương, tham gia các chương trình chuyển giao công nghệ, nghiên cứu-phát triển và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Nhà nước cần có thêm những cơ chế thông thoáng, thực chất để thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực tri thức người Việt ở nước ngoài.

Một vấn đề có ý nghĩa căn bản khác là chú trọng phát triển con người và xây dựng hệ sinh thái phát triển toàn diện. Phát triển không chỉ là tăng trưởng kinh tế, mà còn là tạo lập môi trường để con người được phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, kỹ năng và khả năng thích ứng.

Việc xây dựng các hệ sinh thái về giáo dục, khoa học-công nghệ, khởi nghiệp, văn hóa và an sinh xã hội sẽ tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Bà Trương Thị Hồng khẳng định cộng đồng người Việt Nam tại Israel luôn sẵn sàng đồng hành cùng Đảng và Nhà nước, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và nguồn lực của mình, góp phần xây dựng một Việt Nam ngày càng phát triển, thịnh vượng và có vị thế cao trên trường quốc tế./.

