Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Sáng 13/1, tại Hà Nội, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người dự kiến ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, các cử tri đã nghe ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội; giới thiệu danh sách người dự kiến ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI, gồm:

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đồng chí Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Đồng chí Vũ Văn Tiến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Quỳnh Liên - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, Trưởng ban Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Sau khi nghe tiểu sử tóm tắt của các nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, các cử tri đều nhận thấy nhân sự dự kiến ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực trong công tác, đảm bảo năng lực, bản lĩnh, trí tuệ trình độ đáp ứng yêu cầu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Các ý kiến của các cử tri đánh giá cao kinh nghiệm, tầm nhìn thực tiễn phong phú, đặc biệt là tình cảm, trách nhiệm của các đồng chí đối với công việc.

Tại hội nghị, 100% cử tri đã biểu quyết nhất trí giới thiệu các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Hà Thị Nga, Nguyễn Thái Học tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; nhất trí giới thiệu các đồng chí: Vũ Văn Tiến, Nguyễn Quỳnh Liên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI./.

Hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.