Hòa nhạc “Khát vọng mùa Xuân” - kết nối âm nhạc Việt Nam và thế giới

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam - sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Hội Nhạc cổ điển Việt Nam phối hợp cùng Hiệp Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức chương trình hòa nhạc đặc biệt mang tên “Khát vọng mùa Xuân.”

Chương trình có sự tham gia của gần 150 nghệ sỹ, diễn viên, nhạc công, đại diện cho những tinh hoa của đời sống âm nhạc hàn lâm Việt Nam và quốc tế. Thông tin trên được Chủ tịch Hội Nhạc cổ điển Việt Nam Nguyễn Văn Thân cho biết tại cuộc gặp gỡ báo chí, diễn ra ngày 13/1 tại Hà Nội.

Chương trình hòa nhạc “Khát vọng mùa Xuân” sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 17/1/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, với sự đồng hành của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam (VNSO); Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời (SSO); Nhà hát Hồ Gươm; Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Trong chương trình hòa nhạc “Khát vọng mùa Xuân”, các nghệ sỹ sẽ trình diễn những tác phẩm âm nhạc đặc sắc như: Overture “Chào mừng” - hay còn gọi là “Khúc Khởi nhạc Chào mừng” - sáng tác của nhạc sỹ Trọng Bằng; Concerto số 3 cho piano của Ludwig van Beethoven; tác phẩm “Trở về đất mẹ” của nhạc sỹ Nguyễn Văn Thương với bản chuyển soạn của nhạc sỹ Lê Bằng.

Chia sẻ với báo chí, Tiến sỹ Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hội Nhạc cổ điển Việt Nam cho biết trong thời khắc có ý nghĩa đặc biệt khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam - sự kiện chính trị trọng đại quyết định những định hướng lớn cho tương lai phát triển của đất nước, chương trình hòa nhạc “Khát vọng mùa Xuân” - chào mừng Đại hội Đảng được tổ chức là một hoạt động văn hóa-nghệ thuật giàu ý nghĩa chính trị và tinh thần nhân văn sâu sắc. Bởi Đại hội Đảng không chỉ là nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam, còn là nguồn cảm hứng để các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có văn hóa-nghệ thuật, cùng cất lên tiếng nói, cùng chung niềm tin và khát vọng đồng hành cùng đất nước trong vận hội mới.

Với tinh thần ấy, Hội Nhạc cổ điển mong muốn thông qua ngôn ngữ của âm nhạc hàn lâm gửi gắm niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường phát triển hòa bình, nhân văn và bền vững Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.

Theo Tiến sỹ Nguyễn Văn Thân, chương trình hòa nhạc là kết quả của sự chung tay, đồng lòng và tâm huyết lớn lao của gần 150 nghệ sỹ, diễn viên, nhạc công, đại diện cho những tinh hoa của đời sống âm nhạc hàn lâm Việt Nam và quốc tế.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên trong cùng một chương trình, công chúng được chứng kiến sự phối hợp nghệ thuật giữa hai nhạc trưởng mang hai quốc tịch Nhật Bản và Pháp, cùng sự hội tụ của hai dàn nhạc uy tín hàng đầu hiện nay: Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam (VNSO) và Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời (SSO).

Một điểm nhấn đặc biệt của chương trình hòa nhạc là sự hiện diện của pianist Eric Lu - người vừa xuất sắc giành chiến thắng tại Cuộc thi Piano Chopin quốc tế lần thứ 19 tại Ba Lan, một trong những cuộc thi danh giá bậc nhất thế giới.

Chương trình còn sự tham gia của pianist Nguyễn Việt Trung, một tài năng piano trẻ Việt Nam, từng giành nhiều giải thưởng quốc tế danh giá, tốt nghiệp xuất sắc tại Ba Lan và đang nghiên cứu tiến sỹ tại Mỹ.

Chia sẻ tại cuộc gặp gỡ, Nhạc trưởng Olivier Ochanine (Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời) và Nhạc trưởng Honna Tetsuji (Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam) cùng bày tỏ niềm vui, sự vinh dự khi được tham gia chương trình hòa nhạc ý nghĩa chào mừng sự kiện lớn của đất nước Việt Nam.

Hai nhạc trưởng cho biết tuy đến từ những quốc gia khác nhau, ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau, nhưng các nghệ sỹ đều có chung mục đích là lan tỏa tình yêu, tình bạn, tình hữu nghị thông qua âm nhạc.

Theo Ban tổ chức, chương trình hòa nhạc “Khát vọng mùa Xuân” không chỉ là cuộc gặp gỡ thanh âm giữa các tác phẩm, mà là một cuộc đối thoại âm nhạc giữa phương Đông và phương Tây, giữa truyền thống và hiện đại, giữa cá nhân và cộng đồng.

Thông qua các tác phẩm, Ban tổ chức muốn kể một câu chuyện âm nhạc về đời sống, về những khát vọng của con người trước vận mệnh của đất nước.

Sự kết hợp giữa âm nhạc Việt Nam và thế giới, giữa truyền thống dân tộc Việt Nam và âm nhạc cổ điển phương Tây, đã vẽ nên một bức tranh giàu màu sắc, một khởi đầu tươi mới cho khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam./.

Hòa nhạc chính luận nghệ thuật đặc biệt 'Mãi mãi niềm tin theo Đảng' Chương trình hòa nhạc chính luận nghệ thuật đặc biệt “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” khắc họa hành trình vẻ vang của Đảng từ mùa Xuân lịch sử năm 1930 đến kỷ nguyên phát triển mới của đất nước hôm nay.