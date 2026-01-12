Điện ảnh Việt 2025: Sau doanh thu đột phá là “cảnh báo” cho năm 2026

Lần đầu tiên điện ảnh Việt có phim đạt hơn 700 tỷ đồng doanh thu. Phim nội địa tăng vượt trội về cả số lượng lẫn doanh số - tổng doanh thu chiếm hơn 60% toàn bộ thị trường.

Tuy nhiên, đi kèm với những đỉnh cao cũng còn nhiều thách thức phía trước. Những hiện tượng dị thường cùng những thất bại phòng vé của năm 2025 giúp “phát lộ” nhiều vấn đề cố hữu của điện ảnh Việt. Đi kèm với đó là những lưu ý cho nhà làm phim năm 2026 và cả những năm sau đó.

Một năm đặc thù

Theo số liệu từ Box Office Vietnam năm 2025, điện ảnh Việt cho ra khoảng 55 phim với tổng doanh thu hơn 3.770 tỷ đồng, vượt xa khoảng 30 phim với doanh thu hơn 1.900 tỷ đồng doanh thu của năm 2024. Doanh số điện ảnh Việt duy trì đà tăng từ 2023 - năm đầu tiên phòng vé Việt chính thức được hồi phục sau 3 năm đại dịch.

Khoảng 28% phim đạt trên 80 tỷ đồng doanh thu, được coi là một thành công rõ ràng về mặt thị trường.

(Ảnh: Vietnam+)

Về điểm mạnh (nếu không tính đến doanh thu), dễ thấy phim Việt năm 2025 đã mở rộng đề tài, thể loại cũng như phương thức kể chuyện.

Một số tác phẩm nổi bật có thể kể đến như phim ngắn 29 phút (Đàn cá gỗ), hai phim hoạt hình từ truyện dân gian (Dế Mèn và Trạng Quỳnh nhí), hài kịch đen với đề tài táo bạo (Phá đám sinh nhật mẹ), phim có hai cái kết (Nụ hôn bạc tỷ) hay phim chiến tranh hiếm hoi không do Nhà nước thực hiện (Địa đạo), phim nghệ thuật được đánh giá cao (Quán Kỳ Nam, Mưa trên cánh bướm)...

Chưa kể sự tham gia đầy ấn tượng của hai đơn vị điện ảnh nhà nước - Điện ảnh Quân đội Nhân dân và Điện ảnh Công an Nhân dân. Không chỉ mang đến hai phim lọt "top" doanh thu năm 2025, hai đơn vị còn đánh dấu lần đầu điện ảnh Việt có phim chiến tranh quy mô “khủng” như “Mưa đỏ” và một phim giật gân về đề tài không tặc, mang cảm giác xem phim Hollywood như “Tử chiến trên không.”

Giới chuyên môn cũng ghi nhận về mặt kỹ thuật, mặt bằng sản xuất được nâng lên rõ rệt, quay, dựng, âm thanh, thiết kế mỹ thuật đều tiệm cận chuẩn khu vực.

Cùng với "Mưa đỏ," "Tử chiến trên không" (trên) và "Địa đạo" là hai trong số các tác phẩm đặc trưng của điện ảnh Việt 2025. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Tuy nhiên, nỗ lực đổi mới hay doanh thu cao không hoàn toàn tỷ lệ thuận với chất lượng. Đặc biệt, nếu chỉ vào số tiền thu về thì chưa thể tự tin với đà phát triển của điện ảnh Việt trong tương lai, bởi năm 2025 mang nhiều đặc thù kiểu “thiên thời, địa lợi, nhân hòa.”

“Nếu gọi năm nay là một năm ‘thắng lớn’ của điện ảnh Việt thì chưa đủ” - nhà sản xuất Nguyễn Cao Tùng nói và nhận xét thêm: “Phải nói 2025 là một năm may mắn vì khi thị trường phim của Hàn Quốc và Hollywood đang hụt hơi ở đáy của hình sin, ngay cả ‘Avatar 3’ cũng không đủ thông trị phòng vé Việt, cộng với hiệu ứng truyền thông A50 và A80 mấy chục năm mới có một lần.”

Nhà phê bình Nguyễn Phong Việt cũng chỉ ra đây là một minh chứng người Việt luôn khao khát xem phim Việt, nhưng là những tác phẩm tốt và sắc sảo, không chỉ đại diện cho tiếng nói mà còn giúp định hình những giá trị chuẩn mực.

Tuy vậy, trong năm qua, nhiều phim Việt “ngã ngựa” với doanh thu dưới 1 tỷ. Bên cạnh những phim thua lỗ phần nhiều vì khách quan, ví dụ không có kinh phí marketing, không gây được hiệu ứng truyền miệng, dù làm chỉn chu nhưng ít nổi bật… thì có nhiều phim gây thất vọng nặng nề.

Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Phần nhiều các phim vẫn rơi vào lối mòn đặt ra tình huống quá phức tạp để thu hút sự chú ý của khán giả, sau đó giải quyết một cách khiên cưỡng và kém thuyết phục như “Thế hệ kỳ tích,” “Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu”... Hay vẫn còn đó những bộ phim khiến khán giả thốt lên “Chỉ phù hợp để làm web-drama” (phim chiếu trên mạng) như “Phòng trọ ma bầu,” “Bịt mắt bắt nai”...

“Không ít phim có ý tưởng tốt nhưng triển khai nửa vời. Nhiều phim bị cuốn theo áp lực phòng vé nên lựa chọn lối kể an toàn, dễ đoán. Điện ảnh Việt năm 2025 mạnh về ‘lượng’ và ‘độ ồn’ nhưng chưa thật sự đồng đều về ‘độ sâu’” - nhà sản xuất Nguyễn Cao Tùng chỉ ra.

Ông cũng cho rằng việc những “ngựa ô phòng vé” từng bất bại như Trấn Thành, Lý Hải không còn giữ phong độ tuyệt đối là một tín hiệu có phần tích cực, chứng minh rằng điện ảnh Việt đang bước sang giai đoạn cạnh tranh bằng tác phẩm, chứ không chỉ bằng tên tuổi: “Khán giả không quay lưng với ai, họ chỉ không còn ưu ái vô điều kiện.”

Người làm phim, hãy cẩn trọng

Hiện nay khán giả thế giới đang trong xu hướng chuyển dịch sang streaming - xem phim qua các nền tảng trực tuyến. Thói quen này không chỉ xuất phát từ thời COVID-19, mà còn là xu hướng tất yếu được người xem lựa chọn vì mức độ thuận tiện, lựa chọn đa dạng và chi phí tối ưu.

Trong bối cảnh đó, rạp chiếu không mất đi nhưng cần tiếp tục “tiến hóa” để mang đến những trải nghiệm không thể có tại nhà. Giới chuyên môn tại Hollywood dự báo phần lớn khán giả sẽ chỉ ra rạp với một sự kiện điện ảnh thực sự lớn, mang tầm “bom tấn.”

Người làm phim Việt cần tận dụng cơ hội để thu phục niềm tin của khán giả, thay vì "ăn xổi" bằng mọi chiêu trò lôi kéo người xem ra rạp. (Ảnh minh họa: Tima)

Tại Việt Nam, trong khi các nền tảng streaming nội địa chưa thực sự bùng nổ, rạp chiếu vẫn là điểm đến để người Việt xem phim Việt.

“Lớp khán giả mà tôi tạm gọi là ‘tinh hoa’ yêu thích các tác phẩm của Hollywood và quốc tế nói chung đang không còn nhiều động lực để ra rạp nữa. Họ sẽ giải trí bằng Netflix và các nền tảng VOD khác.

Ngược lại, tầng lớp khán giả bình dân sẽ ra rạp nhiều hơn. Trong thời gian tới, chúng ta sẽ thấy nhiều tác phẩm điện ảnh hướng tới đối tượng khán giả này,” ông Nguyễn Khánh Dương - người sáng lập nền tảng theo dõi phòng vé Box Office Vietnam nhận xét.

Trong 2026 và những năm sau đó, điện ảnh Việt cần có kịch bản tốt hơn, được đầu tư thời gian và chất xám nghiêm túc, thay vì chạy theo tiến độ. “Điện ảnh Việt đã qua giai đoạn ‘chứng minh mình tồn tại.’ Giai đoạn tiếp theo là chứng minh mình có bản sắc và có tương lai dài hạn” - nhà sản xuất Nguyễn Cao Tùng nhận định.

(Ảnh minh họa)

Cũng theo ông Cao Tùng, khán giả Việt đã chứng minh họ sẵn sàng đón nhận cái mới, nếu cái mới đó được làm đến nơi đến chốn: “Những nhà làm phim hãy nỗ lực hết sức để duy trì niềm tin này, thay vì ào ạt ‘FOMO’ [sợ bỏ lỡ] mà làm phim theo phong trào, sẽ tạo ra rất nhiều phim thảm họa.”

Ông cũng dự báo sau đỉnh cao có tới 28% phim Việt đạt trên 80 tỷ đồng của năm 2025, sẽ là một vực sâu có thể kéo dài vài năm liên tiếp: “Hãy quan sát thị trường Thái Lan và cẩn trọng với bước đi kế tiếp của chúng ta.”

Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam - Phó giáo sư, Tiến sỹ Đỗ Lệnh Hùng Tú cho rằng nên có giải pháp từ nhiều phía, bao gồm cả việc tạo nền tảng kết hợp công–tư trong khâu sản xuất và phổ biến phát hành phim để kịp thời bổ sung nguồn lực cho điện ảnh.

Cùng với đó là cần tăng cường phổ cập kiến thức điện ảnh vào nhà trường, đẩy mạnh xã hội hóa công tác đào tạo điện ảnh để góp phần "ươm mầm tài năng" và dần hình thành nên những thế hệ khán giả mới có kiến thức và thói quen thụ hưởng nghệ thuật, phim ảnh đúng đắn./.

10 phim có doanh thu cao nhất phòng vé Việt năm 2025 Tổng doanh thu 10 phim đạt hơn 2,34 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 64% doanh thu phim Việt trong cả năm dựa trên các số liệu của nền tảng thống kê Box Office Vietnam.