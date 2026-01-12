Á hậu Thu Ngân quảng bá văn hóa dân tộc Châu Ro tại Miss Intercontinental

Á hậu Nguyễn Thị Thu Ngân vừa chính thức nhận dải băng Miss Intercontinental Vietnam 2025, trở thành đại diện Việt Nam tranh tài tại Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa lần thứ 53 sẽ diễn ra tại Sahl Hasheesh, Ai Cập.

Sinh năm 2003, Á hậu Thu Ngân sở hữu chiều cao 1,72m cùng vẻ đẹp hiện đại. Cô được đánh giá là “chiến binh” mạnh về tri thức khi tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành Quan hệ Công chúng, tại Trường Đại học Nam Cần Thơ.

Trước khi đến với đấu trường quốc tế, Thu Ngân từng đạt danh hiệu Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2022, Á khôi 2 Người đẹp Tây Đô 2023 và lọt Top 30 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024. Năm 2025, cô chinh phục ngôi vị Á hậu 1 Miss Grand Vietnam.

Chia sẻ về Á hậu Thu Ngân, “bà trùm” Phạm Kim Dung nói: “Thu Ngân là người hiền, ít nói, nhưng bù lại luôn thể hiện bản thân bằng hành động. Em đang không ngừng nỗ lực để vượt qua sự rụt rè của chính mình. Ở Thu Ngân, tôi thấy sự tự tin của tuổi trẻ, sự yêu thích thể hiện nét đẹp thanh xuân, năng động trong việc quay clip, bắt trend. Đây là những yếu tố rất cần thiết đối với các thí sinh khi bước ra đấu trường quốc tế. Với những gì Việt Nam đã đạt được tại Miss Intercontinental cùng sự nỗ lực nghiêm túc của Thu Ngân, tôi tin và mong rằng chúng ta sẽ có được kết quả đáng tự hào."

Trong khuôn khổ sự kiện nhận dải băng, Á hậu Thu Ngân đã công bố video tự giới thiệu gửi đến ban tổ chức Miss Intercontinental, trong đó cô chia sẻ niềm tự hào về bản thân, giới thiệu vẻ đẹp con người và văn hóa Việt Nam, đồng thời thể hiện quyết tâm chinh phục đấu trường nhan sắc quốc tế.

Cũng tại buổi ra mắt này, Á hậu Thu Ngân lần đầu trình diễn trang phục Văn hóa Dân tộc mang tên “Châu Ro cầu mùa,” là thiết kế sẽ đồng hành cùng người đẹp ở Miss Intercontinental lần thứ 53.

“Châu Ro cầu mùa” từng giành giải Nhì phần thi Thiết kế Trang phục Văn hóa Dân tộc trong khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2025. Thiết kế lấy cảm hứng từ đời sống văn hóa của đồng bào Châu Ro, một cộng đồng luôn gắn bó, đoàn kết và giữ gìn bản sắc dân tộc qua bao thăng trầm lịch sử.

Với ba sắc màu biểu tượng là màu đen của đất mẹ, màu đỏ của lửa và màu trắng của ánh sáng, bộ trang phục được tạo tác hoàn toàn thủ công từ sợi tái chế, gửi gắm thông điệp về sự cần mẫn, bền bỉ và thân thiện với môi trường.

Bên cạnh đó, Á hậu Thu Ngân cũng giới thiệu và trình diễn trang phục dạ hội chính thức dành cho đêm Chung kết Miss Intercontinental. Thiết kế mang tên “Desert Flame” (Ngọn lửa bất diệt giữa sa mạc), lấy cảm hứng từ vẻ đẹp rực cháy và trường tồn của sa mạc Ai Cập.

Thiết kế trang phục dạ hội “Desert Flame.”

“Desert Flame” khắc họa hình ảnh ngọn lửa âm ỉ nhưng mãnh liệt, biểu tượng cho sức sống, ý chí và khát vọng vươn lên không ngừng. Đây cũng là tuyên ngôn về sức mạnh nội tâm, sự kiêu hãnh và vẻ đẹp sang trọng của người phụ nữ hiện đại: mạnh mẽ, tự chủ, tỏa sáng và không bao giờ bị dập tắt.

Theo kế hoạch, trong hôm nay (12/1) Á hậu Thu Ngân sẽ lên đường đến Ai Cập, chính thức bước vào hành trình tranh tài cùng các thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Cuộc thi dự kiến diễn ra trong hai tuần. Chung kết Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa lần thứ 53 dự kiến tổ chức vào ngày 29/1./.

Yến Nhi quảng bá nghệ thuật múa rối nước trên sàn diễn Miss Grand International Hoa hậu Yến Nhi vừa có màn giới thiệu nghệ thuật múa rối nước - niềm tự hào văn hóa Việt Nam, trong phần thi National Costume (Trang phục dân tộc đẹp nhất) tại Miss Grand International 2025.