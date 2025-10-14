Yến Nhi quảng bá nghệ thuật múa rối nước trên sàn diễn Miss Grand International

Tối 13/10, phần thi National Costume thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Grand International 2025 đã diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, mang đến cho khán giả một bữa tiệc mãn nhãn ngập tràn sắc màu văn hóa, nơi các thí sinh cùng nhau tôn vinh bản sắc dân tộc và tinh thần sáng tạo.

Đại diện Việt Nam - Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi tự hào quảng bá nghệ thuật múa rối nước dân gian Việt Nam đến với bạn bè quốc tế thông qua bộ trang phục “Thăng Long hội.”

Thiết kế lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước, niềm tự hào văn hóa của người Việt. Bộ trang phục tái hiện hình ảnh những mái đình tráng lệ bên hồ, nơi từng là sân khấu cho bao câu chuyện dân gian, đồng thời phản chiếu tâm hồn sáng tạo và tinh thần Việt.

“Thăng Long Hội” mang trong mình khát vọng gìn giữ bản sắc, để múa rối nước - di sản tinh thần vô giá tiếp tục tỏa sáng giữa thời đại hội nhập, khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ văn hóa thế giới.

Trên sân khấu, “Thăng Long Hội” với phần khung bao quanh thân váy được mạ vàng và chạm khắc hoa văn tinh xảo, phần thân váy bên trong phản chiếu ánh sáng rực rỡ khi di chuyển, kết hợp đạo cụ tái hiện hình ảnh con rồng trong nghệ thuật múa rối nước truyền thống. Tổng thể tạo nên hiệu ứng thị giác sống động.

Trang phục dân tộc “Thăng Long Hội” có trọng lượng khoảng 30kg, với kích thước lớn và kết cấu cồng kềnh, đòi hỏi kỹ năng trình diễn vững vàng cùng khả năng làm chủ sân khấu. Trước khán giả quốc tế, Hoa hậu Yến Nhi sải bước tự tin, thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần chuyên nghiệp.

“Có thể nói, bộ trang phục này là thử thách, không chỉ ở phần trình diễn trên sân khấu mà còn trong quá trình chuẩn bị, khi phải lắp ráp nhiều chi tiết với cấu trúc phức tạp. Khoác lên người, tôi gần như không thể di chuyển nhanh. Mỗi chuyển động đều phải được tính toán thật kỹ để vừa giữ được phom dáng, vừa thể hiện tinh thần nhà thiết kế muốn gửi gắm. Tôi cố gắng mang đến một phần trình diễn trọn vẹn nhất bằng tất cả niềm tự hào dân tộc,” Yến Nhi chia sẻ sau phần thi.

Với “Thăng Long Hội,” Yến Nhi được kỳ vọng sẽ một lần nữa mang về giải Best National Costume - Trang phục dân tộc đẹp nhất như hai đại diện Việt Nam trước đó là Đoàn Thiên Ân (2022) và Lê Hoàng Phương (2023). Giải thưởng này không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là cơ hội để lan tỏa giá trị văn hóa và bản sắc dân tộc Việt Nam, đồng thời tôn vinh sự sáng tạo của các nhà thiết kế Việt.

Theo như lịch trình đã công bố, sau phần thi National Costume, Hoa hậu Yến Nhi sẽ tham dự bán kết vào ngày 15/10, và chung kết vào 18/10 trong khuôn khổ Miss Grand International 2025.

Mặc dù vấp phải nhiều sự cố “vạ miệng” khi tham gia cuộc thi nhan sắc quốc tế và hầu như không đạt thành tích ở các phần thi phụ, song tính đến thời điểm hiện tại, Hoa hậu Yến Nhi cũng đã có mặt trong Top 20 hạng mục “Country’s Power of the Year” và tiến vào vòng bình chọn tiếp theo, có cơ hội góp mặt trong Top 20 chung cuộc Miss Grand International 2025./.

Người đẹp Ấn Độ đăng quang Miss Grand International 2024, Quế Anh trượt top 20 Tân Hoa hậu Rachel Gupta đăng quang Miss Grand International 2024 trong đêm Chung kết tối 25/10. Cô 20 tuổi, cao 1,78m, hiện là người mẫu, diễn viên, CEO của một học viện và salon làm đẹp.