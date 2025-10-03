Hoa hậu Yến Nhi khẳng định dấu ấn tại Miss Grand International 2025

Tối qua, ngày 2/10, buổi họp báo chào mừng chính thức của Miss Grand International 2025 đã diễn ra tại Bangkok (Thái Lan). Đại diện Việt Nam, Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi cùng dàn thí sinh quốc tế cùng nhau khoe sắc trong hai phần trình diễn dạ hội và trang phục truyền thống Thái Lan. Trong sự kiện, thiết kế vương miện mới cho Tân Hoa hậu cũng được công bố.

Trong màn giới thiệu bản thân và trình diễn trang phục dạ hội tự chọn, Hoa hậu Yến Nhi diện thiết kế bộ trang phục được đính kết cầu kỳ, ​​điểm nhấn tua rua lấp lánh tạo hiệu ứng chuyển động, tôn vóc dáng và vẻ gợi cảm. Cô nhận được nhiều lời khen với layout tóc uốn vuốt ngược, son đỏ.

Trên sân khấu, người đẹp Đắk Lắk sải bước uyển chuyển và dõng dạc hô vang hai tiếng “Nguyễn Thị Yến Nhi - Miss Grand Vietnam” đầy tự hào. Phần thể hiện giàu năng lượng cùng thần thái cuốn hút cho thấy bản lĩnh sân khấu không hề kém cạnh của đại diện Việt Nam so với đại diện các quốc gia khác.

Ngay sau đó, Hoa hậu Yến Nhi cùng dàn thí sinh bước vào phần trình diễn trang phục truyền thống Thái Lan do ban tổ chức chuẩn bị. Nhan sắc Việt xuất hiện với thiết kế quấn chéo vai, tông màu tím chủ đạo kết hợp họa tiết màu vàng cầu kỳ, sang trọng, đội vương miện “Solara Aurelia - Hồng Nhật Kim Quang.”

Sau hai phần thể hiện tại họp báo, Hoa hậu Yến Nhi cho biết cô cảm thấy hạnh phúc khi không chỉ được khán giả nước nhà ủng hộ mà còn nhận nhiều tình cảm từ người hâm mộ quốc tế. “Tôi rất vui khi nhiều khán giả nước ngoài nhớ đến mình và cổ vũ nồng nhiệt. Ban đầu tôi nghĩ xuất hiện ngay sau đại diện Venezuela thì khán giả sẽ lắng xuống, nhưng thật bất ngờ khi bước ra, tôi nghe rất nhiều tiếng hô ‘Việt Nam.’ Khoảnh khắc ấy khiến tôi phấn khích,” Yến Nhi bày tỏ.

Có thể thấy năng lượng dồi dào, sự chủ động và tự tin giao tiếp trong những ngày ở Thái Lan tham gia cuộc thi đã giúp Hoa hậu Yến Nhi chiếm thiện cảm của khán giả Thái Lan. Thậm chí, người hâm mộ còn ưu ái gọi cô với biệt danh thân mật là “Nong Yen” (“nong” tiếng Thái nghĩa là em).

Đến thời điểm hiện tại, Hoa hậu Yến Nhi vẫn cho thấy một hình ảnh với phong độ ổn định, luôn thân thiện và hoạt bát, nhiệt tình kết nối với các thí sinh và truyền thông nước bạn. Yến Nhi đang tạo nên dấu ấn đẹp tại Miss Grand International 2025.

Sắp tới, cô và các thí sinh sẽ lần lượt trải qua các phần thi như tài năng, trình diễn áo tắm, trang phục văn hóa dân tộc, phỏng vấn kín… Các hoạt động luân phiên diễn ra ở hai thành phố Bangkok và Hua Hin của Thái Lan. Bán kết diễn ra vào ngày 15/10, chung kết Miss Grand International 2025 dự kiến tổ chức vào ngày 18/10./.

