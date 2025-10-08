Trước chung kết Miss Grand International: Hoa hậu Yến Nhi bất lợi vì “vạ miệng"

Sau 2 ngày đầu “sóng yên biển lặng” với loạt hình ảnh được đánh giá khá chỉn chu, giàu năng lượng, đại diện nhan sắc Việt Nam tham dự Miss Grand International 2025 - Hoa hậu Yến Nhi - liên tiếp vướng phải nhiều tranh cãi liên quan đến khả năng ngoại ngữ, ứng xử và phát ngôn cá nhân. Điều đó khiến cô mất điểm với khán giả trong nước và quốc tế.

Yến Nhi đang đối mặt với nhiều bất lợi khiến cơ hội tiến xa trong cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế trở nên hạn chế. Đầu tiên là màn giao lưu giữa các thí sinh với Chủ tịch Miss Grand, ông Nawat Itsaragrisil cuối tuần qua. Được hỏi bằng tiếng Anh: “What is your hobby in your country?” (Sở thích của bạn ở quê hương là gì?), Yến Nhi tỏ ra lúng túng và phải nhờ thí sinh ngồi cạnh “nhắc bài.”

Đoạn video nhanh chóng lan truyền khiến nhiều khán giả thất vọng vì đại diện Việt Nam bị cho là chưa đáp ứng tiêu chuẩn giao tiếp quốc tế. Với khả năng tiếng Anh hạn chế như vậy, Yến nhi gặp khó trong ứng xử tại các vòng thi phụ (vốn là nơi các thí sinh ghi điểm quan trọng), khó tạo ấn tượng mạnh với giám khảo quốc tế.

Cũng vì thế, trải qua hơn một tuần cùng các hoạt động của cuộc thi, Yến Nhi vắng mặt trong top 15 Tài năng, vốn là cơ hội để thí sinh bứt phá. Nếu tiếp tục không lọt top ở các vòng thi phụ tiếp theo, Yến Nhi sẽ mất điểm và lu mờ trước giám khảo và khán giả.

Yến Nhi từng có khởi đầu nhập cuộc thi khá ấn tượng. (Ảnh: BTC)

Không chỉ vậy, việc phát ngôn thiếu tế nhị trong cuộc thi đã thổi bùng những ý kiến trái chiều, khiến công chúng hoài nghi về sự chuẩn bị của đại diện Việt Nam. Yến Nhi từng tiết lộ: “Trước khi ra quốc tế, Nhi không biết tính chất cuộc thi như thế nào, tiêu chí là gì. Tôi chỉ biết thoải mái hết sức có thể. Tôi cũng thuộc top thí sinh nhỏ tuổi nhất.”

Phát ngôn thiếu tinh tế này khiến khán giá đánh giá Yến Nhi chưa nghiêm túc tại cuộc thi. Bởi việc tìm hiểu thông tin cuộc thi là điều bắt buộc phải làm trước tiên, nếu không nắm rõ yêu cầu của ban tổ chức làm sao có thể sự tự tin và chuẩn bị chiến lược phù hợp để thể hiện bản thân và chinh phục vương miện.

Không lâu sau đó, Miss Grand Vietnam 2025 lại khiến dư luận “nổi sóng” khi một đoạn ghi hình “lọt tiếng” của Yến Nhi trong buổi livestream của bạn cùng phòng (Hoa hậu Tanzania). Nội dung cuộc nói chuyện đó có những ngôn từ thiếu chuẩn mực và không phù hợp với vai trò của một Hoa hậu.

Vấp phải làn sóng phản ứng tiêu cực, Yến Nhi đã công khai gửi lời xin lỗi, thừa nhận bản thân chưa thật sự trọn vẹn trong cách chia sẻ. Thậm chí, đại diện đơn vị chủ quản của Yến Nhi sau đó đã phải lên tiếng “nói đỡ” rằng “mong khán giả cảm thông cho một cô gái trẻ lần đầu dự thi quốc tế, dễ bộc phát khi gặp áp lực.”

Có thể thấy, trên hành trình của đường đua nhan sắc quốc tế, khi những thí sinh khác chủ động rèn luyện kỹ năng giao tiếp, xây dựng hình ảnh cá nhân đồng thời lên chiến lược kỹ lưỡng cho các phần thi thì dường như Yến Nhi vẫn còn lúng túng khi muốn làm nổi bật bản thân giữa rừng người đẹp.

Bên cạnh đó, sự ủng hộ từ khán giả quê nhà là yếu tố quan trọng, là nguồn động viên tinh thần giúp thí sinh tự tin phô diễn bản thân trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Tuy nhiên, việc thể hiện mình thiếu tinh tế và sự cố “vạ miệng” trước những vòng thi quan trọng đã khiến Yến Nhi mất điểm trước người hâm mộ quê nhà.

Sau những lùm xùm vừa qua, Hoa hậu Yến Nhi đang đối diện nhiều thử thách trước thềm chung kết Miss Grand International 2025. Cơ hội để đại diện nhan sắc Việt Nam tiến sâu và ghi dấu ấn tại đấu trường quốc tế không còn nhiều. Yến Nhi sẽ phải nỗ lực rất nhiều trong những ngày cuối của “cuộc đua” nếu muốn cải thiện hình ảnh, ghi điểm với ban giám khảo.

Mùa giải năm nay thu hút 67 thí sinh từ khắp thế giới tham gia tại Thái Lan. Các thí sinh sẽ trải qua các phần thi như trình diễn áo tắm, trang phục dân tộc, phỏng vấn kín trước khi bước vào đêm chung kết, diễn ra ngày 18/10./.

Miss Grand International (MGI) thành lập năm 2013 do ông Nawat Itsaragrisil, người Thái Lan làm Chủ tịch. Cuộc thi hướng tới mục tiêu lan tỏa thông điệp hòa bình, kêu gọi chấm dứt chiến tranh, bạo lực. Cuộc thi diễn ra thường niên, luân phiên tại nhiều quốc gia. Ở Việt Nam, Miss Grand từng diễn ra hai lần vào các năm 2017 (tại Kiên Giang) và 2023 (Thành phố Hồ Chí Minh). Nguyễn Thúc Thùy Tiên từng đoạt vương miện vào năm 2021 ở Thái Lan.

