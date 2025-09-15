Người đẹp Yến Nhi giành vương miện Miss Grand Vietnam 2025

Vương miện Miss Grand Vietnam 2025 đã chính thức thuộc về người đẹp Nguyễn Thị Yến Nhi (Đắk Lắk). Tân Hoa hậu sinh năm 2004, sở hữu chiều cao 1,72 m, số đo ba vòng 81-64-92 cm. Trước đó, Yến Nhi từng lọt top 15 Miss Grand Vietnam 2024.

Các Á hậu 1,2,3,4 của cuộc thi lần lượt thuộc về Nguyễn Thị Thu Ngân, Lê Thị Thu Trà, Đinh Y Quyên, La Ngọc Phương Anh.

Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 có sự tranh tài của 35 thí sinh diễn ra tối ngày 14/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh. Số lượng người đẹp góp mặt trong đêm chung kết ít hơn năm ngoái. Chất lượng thí sinh lẫn hiệu ứng từ cuộc thi của năm nay được đánh giá đều giảm nhiệt so với những mùa giải trước.

Như vậy với kết quả này, tân Hoa hậu Yến Nhi sẽ là đại diện Việt Nam tranh tài ở Miss Grand International 2025 vào tháng 10 tới, tại Thái Lan.

Top 5 thí sinh xuất sắc nhất trong đêm chung kết cuộc thi. (Ảnh: BTC)

Ở màn thi ứng xử của top 5, các thí sinh nhận chung một câu hỏi từ giám khảo Hà Kiều Anh với nội dung: “Là một người trẻ, bạn sẽ hành động gì để đóng góp trong kỷ nguyên cất cánh vươn mình của Việt Nam?”

Thí sinh Yến Nhi tự tin trả lời song ngữ Anh - Việt: “Là một sinh viên du lịch, tôi tin rằng những việc tôi có thể đóng góp cho đất nước sẽ thể hiện ở 3 hành động như sau: Thứ nhất, tôi sẽ là một người kể chuyện Việt Nam, để lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử và quảng bá di sản dân tộc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế qua những tour du lịch bền vững và nhân văn. Thứ hai, tôi sẽ ứng dụng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số công nghệ du lịch để góp phần đưa điểm đến và cộng đồng địa phương tiếp cận nhiều hơn du khách nước ngoài nhưng vẫn giữ bản sắc Việt Nam. Cuối cùng, tôi hy vọng trong tương lai, mình có cơ hội trở thành đại sứ du lịch, là cầu nối kết nối thế giới với Việt Nam, không phải chỉ bằng cảnh quan thiên nhiên mà còn bằng lòng nhân ái, bản lĩnh của tuổi trẻ Việt Nam.”

Trước đó, khi đăng ký tham gia cuộc thi, người đẹp mong muốn tiếp tục vượt qua giới hạn bản thân, trưởng thành hơn qua từng vòng thi và lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam bản lĩnh, trí tuệ và giàu lòng nhân ái.

Yến Nhi trong trang phục dạ hội đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2025. (Ảnh: BTC)

“Từng lọt vào Top 15 Miss Grand Vietnam 2024, Top 5 Miss Fashion và Top 5 Grand Voice Award, tôi không xem cuộc thi chỉ là một sân chơi sắc đẹp mà còn là hành trình để tôi kể câu chuyện của mình – một cô gái xuất thân từ miền Trung, luôn nỗ lực học tập, làm việc và đam mê quảng bá văn hóa dân tộc,” Yến Nhi từng chia sẻ.

Cô cũng mong muốn thông qua cuộc thi có thể truyền cảm hứng đến các bạn trẻ, đặc biệt là những ai có hoàn cảnh giống mình, rằng chỉ cần đủ quyết tâm, bạn hoàn toàn có thể bước ra ánh sáng và tạo nên giá trị riêng cho mình. Cô cũng muốn tận dụng hình ảnh cá nhân để quảng bá văn hóa Việt Nam, đặc biệt là giá trị của các sản phẩm lưu niệm truyền thống từ cộng đồng dân tộc thiểu số – điều mà cô đã và đang theo đuổi qua các hoạt động nghiên cứu và học tập./.

