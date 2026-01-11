Hoa hậu Thiên Ân nhận giải thưởng Nữ diễn viên được yêu thích nhất

Tối 10/1, trong khuôn khổ lễ trao giải Ngôi Sao Xanh 2025 - sự kiện vinh danh các nghệ sỹ, tác phẩm điện ảnh và truyền hình xuất sắc của năm, diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hoa hậu Thiên Ân đã vinh dự nhận giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất: Nữ diễn viên được yêu thích nhất hạng mục Điện ảnh.

Trước đó, Thiên Ân đã có màn hóa thân tròn vai, giàu cảm xúc trong phim “Nụ hôn bạc tỷ.” Vai diễn Thúy Vân của Thiên Ân đã chinh phục người xem, giúp nữ diễn viên trẻ nhận về nhiều tình cảm yêu mến và sự ủng hộ của công chúng.

“Thiên Ân vô cùng xúc động vì đây là lần đầu tiên được nhận giải thưởng danh giá ở một lĩnh vực mà mình vô cùng mong muốn chinh phục. Xin cảm ơn chị Thu Trang đã tin tưởng lựa chọn Thiên Ân cho vai Thúy Vân của bộ phim. Đây là vai chính đầu tiên mà Thiên Ân có được trong sự nghiệp diễn xuất. Cảm ơn ba mẹ và gia đình cũng như công ty Sen Vàng đã luôn chắp cánh, ủng hộ trên chặng đường này. Cảm ơn ban tổ chức, hội đồng nghệ thuật của Ngôi Sao Xanh. Đặc biệt, cảm ơn các khán giả. Đây là chiến thắng của tất cả chúng ta,” Đoàn Thiên Ân bày tỏ.

Tham dự Ngôi Sao Xanh 2025, Đoàn Thiên Ân liên tục ghi dấu ấn khi vươn lên dẫn đầu toàn bộ bảng xếp hạng bình chọn của giải thưởng, thiết lập kỷ lục với hơn 8 triệu lượt bình chọn từ khán giả.

Vai diễn Thúy Vân của Thiên Ân trong phim “Nụ hôn bạc tỷ” đã giúp cô nhận về giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Bên cạnh chiến thắng Nữ diễn viên được yêu thích nhất Ngôi Sao Xanh 2025, Đoàn Thiên Ân còn lọt Top 3 Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (do hội đồng nghệ thuật bình chọn) cho vai Thúy Vân trong phim “Nụ hôn bạc tỷ.”

Ngoài ra, cô cũng nhận đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (do hội đồng nghệ thuật bình chọn) cho vai Bảy Loan trong phim “Công tử Bạc Liêu.” Đặc biệt, Thiên Ân cùng Ma Ran Đô nhận đề cử Cặp đôi được yêu thích nhất nhờ màn phối hợp ăn ý trong “Nụ hôn bạc tỷ.”

Với hai bộ phim điện ảnh kể trên, Thiên Ân đã để lại nhiều dấu ấn đồng thời cho thấy khả năng trên hành trình theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Nữ diễn viên tiết lộ trong năm 2026, cô sẽ trở lại màn ảnh rộng với những dự án điện ảnh mới thú vị./.

