'Em gái mưa' Hương Tràm hé lộ chuyện đời tư trong show truyền hình 'Sao Check'

Đời sống của người nổi tiếng như ca sỹ, diễn viên và nghệ sỹ luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt từ đông đảo khán giả, đặc biệt là những người yêu thích nghệ thuật và lĩnh vực giải trí. Để đáp ứng nhu cầu này, Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số (VTV Digital) thuộc Đài Truyền hình Việt Nam ra mắt một format chương trình hoàn toàn mới mang tên "Sao Check" trên sóng VTV3.

"Sao Check" là cách nói lái của từ Soundcheck trong tiếng Anh – thuật ngữ chỉ phần kiểm tra âm thanh trước mỗi buổi biểu diễn. Với ý nghĩa đó, chương trình là không gian để tiếng nói, âm thanh và câu chuyện của nghệ sỹ được lắng nghe và chia sẻ. Đây cũng là nơi "check" (kiểm chứng) những thông tin mà khán giả quan tâm, đồng thời là một buổi "thử âm" để khách mời bộc bạch những câu chuyện chưa từng kể trong không gian thoải mái, cởi mở.

Mỗi tập chương trình có thời lượng 25 phút, gồm 4 phần: Home-Check (Là nhà), Sound-Check (Là ai), Me-Check (Là mình) và Sao-Check (Những bài học đúc kết).

Được xây dựng theo định dạng podcast với người nổi tiếng, cùng sự dẫn dắt của hai biên tập viên Thái Trang và Thụy Vân, "Sao Check" tạo nên một không gian trò chuyện thân mật, nơi các nghệ sỹ có thể gửi gắm những câu chuyện đời, chuyện nghề một cách chân thành.

Khách mời đầu tiên mở màn cho "Sao Check" lên sóng tối nay (8/1) chính là Hương Tràm, giọng ca ghi dấu ấn với loạt ca khúc được khán giả yêu mến như: “Ngại ngùng,” “Em gái mưa,” “Duyên mình lỡ,” “Ra là em đâu quá mong manh,” “Ước anh nhiều nỗi buồn”…

Trong chương trình, nữ ca sỹ sinh năm 1995 đã có những chia sẻ thú vị về hành trình sự nghiệp và cuộc sống cá nhân. Nhắc lại đêm diễn đầu tiên tại Hà Nội sau khi trở về Việt Nam, Hương Tràm kể rằng dù chương trình từng bị hoãn vì mưa lớn, nhưng đến khi đêm nhạc diễn ra trọn vẹn, cô đã cảm thấy mình là "cô gái may mắn nhất thế giới."

Hương Tràm cũng chia sẻ về lý do nữ ca sỹ quyết định bước ra khỏi "ánh hào quang" để sang Mỹ du học suốt 5 năm.

Âm nhạc cũng chính là điểm tựa tinh thần lớn nhất trong những lúc cuộc sống không diễn ra như mong đợi. Hương Tràm xúc động lý giải vì sao cô chọn "Phao cứu sinh" làm cover cho album của mình: "Trong cuộc sống, khi mọi thứ xảy ra không như mình mong muốn, nhưng âm nhạc của mình ở đây, khán giả của mình ở đây. Đó chính là cái phao cứu sinh của mình mãi mãi."

Tập 2 của chương trình, khán giả gặp gỡ vợ chồng diễn viên Thu Trang-Tiến Luật. (Ảnh: VTV)

Được biết, sau Hương Tràm, trong "Sao Check" tập 2, "đạo diễn bạc tỷ" Thu Trang và "anh tài" Tiến Luật mang đến câu chuyện vừa duyên dáng, vừa nhiều chiều sâu về nghề và đời sống hôn nhân.

Chương trình sẽ lên sóng vào lúc 22h05 vào thứ Năm và thứ Sáu hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ ngày 8/1./.

Show truyền hình thực tế về lực lượng công an nhận 'mưa' lời khen từ khán giả Show truyền hình thực tế “Chiến sỹ quả cảm” vừa lên sóng tập đầu đã nhận được nhiều phản ứng tích cực từ khán giả, cho thấy hiệu quả trong công tác tuyên truyền trẻ trung và gần gũi từ Bộ Công an.