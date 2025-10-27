Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2370/QĐ-TTg ngày 27/10/2025 về việc phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ tăng cường năng lực sản xuất chương trình truyền hình tiếng dân tộc giai đoạn 2026-2030.

Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiệm vụ cung ứng dịch vụ truyền hình tiếng dân tộc phục vụ cộng đồng các dân tộc Việt Nam giai đoạn 2026-2030.

Mục tiêu là để tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần bảo tồn văn hóa dân tộc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện chính sách dân tộc, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước.

Sản xuất, phát sóng 29 ngôn ngữ dân tộc

Chương trình truyền hình tiếng dân tộc được phát sóng 24 giờ/ngày trên kênh VTV5, VTV5 Tây Nam Bộ, VTV5 Tây Nguyên và VTV5 Tây Bắc.

Tổng thời lượng chương trình sản xuất mới của 4 kênh tối đa 18 giờ/ngày (tăng 4,5 giờ/ngày so với giai đoạn 2021-2025), bình quân 4,5 giờ sản xuất mới/kênh/ngày.

Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất các chương trình truyền hình tiếng dân tộc đăng tải trên các nền tảng số như: YouTube, Facebook, Instagram, TikTok,... nhằm cung cấp thêm các phương thức nghe, xem truyền hình để đồng bào dễ dàng tiếp cận thông tin.

Sản xuất, phát sóng 29 ngôn ngữ dân tộc gồm: H'Mông, Thái, Dao, Mường, Sán Chí, Ê Đê, Jơ Rai, Ba Na, Xê Đăng, Jẻ Triêng, Raglai, K'Ho, S'Tiêng, Chăm, Khmer, Pa Cô-Vân Kiều, Cơ Tu, Cao Lan (dân tộc Sán Chay), Hà Nhì, H'Rê, Chu Ru, Chơ Ro, M'Nông, Tày, Hoa, Ca Dong, Cor, Mạ và tiếng Việt (tăng 2 ngôn ngữ: Cor, Mạ so với giai đoạn 2021-2025).

Ông Tẩn Kim Phu, người đang nắm giữ di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc Dao ở Sìn Hồ và là Nghệ nhân ưu tú cuối cùng còn đọc, hiểu được sách cổ của người Dao trên cao nguyên Sìn Hồ. (Ảnh: TTXVN phát)

Sản xuất, phát sóng chương trình Nông nghiệp-Nông dân-Nông thôn phục vụ đồng bào dân tộc. Thời lượng sản xuất mới trong năm 2026 là 25 phút/ngày, mỗi năm tăng thêm 5 phút sản xuất mới, bảo đảm đến năm 2030 sẽ sản xuất mới 45 phút/ngày.

Đồng thời, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho 2.800 lượt người làm truyền hình tiếng dân tộc của các cơ quan Báo và Phát thanh truyền hình địa phương, các đơn vị thuộc Đài Truyền hình Việt Nam và 1 đơn vị bộ đội Biên phòng, trong đó tập huấn trao đổi trong nước 2.400 lượt và tập huấn trao đổi ngoài nước 400 lượt.

Bên cạnh đó, đo lường, khảo sát thói quen, nhu cầu xem chương trình truyền hình tiếng dân tộc trên các kênh sóng của VTV5 và trên các nền tảng số.

Đài Truyền hình Việt Nam phải đảm bảo sắp xếp cơ sở vật chất, đảm bảo việc sản xuất chương trình truyền hình và sản phẩm nội dung số về dân tộc; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực truyền hình, đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ tuyên truyền công tác dân tộc.

Việc cung ứng dịch vụ truyền hình tiếng dân tộc thực hiện theo quy định của pháp luật về giao nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và các quy định pháp luật liên quan.

Ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện dịch vụ truyền hình tiếng dân tộc

Bộ Tài chính bố trí kinh phí thường xuyên từ ngân sách trung ương để hỗ trợ thực hiện dịch vụ truyền hình tiếng dân tộc theo quy định tại Quyết định này, quy định của pháp luật ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Các cơ quan Báo và Phát thanh truyền hình địa phương có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Đài Truyền hình Việt Nam trong việc sản xuất nội dung để phát sóng các chương trình truyền hình tiếng dân tộc trên địa bàn và trên các kênh VTV5; cử người tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực được đào tạo trong việc triển khai thực hiện Đề án.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Chỉ đạo các cơ quan Báo và Phát thanh truyền hình địa phương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện Đề án.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2026./.

