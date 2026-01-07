Du lịch

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026: Những chân trời kết nối

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 20206 với chủ đề "Đà Nẵng - Những chân trời kết nối” mang thông điệp về hình ảnh một Đà Nẵng mới sau sáp nhập với tỉnh Quảng Nam.

Trần Lê Lâm
Pháo hoa thắp sáng sông Hàn tại Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2025. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
Chiều 7/1, Ban Tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) đã công bố chủ đề DIFF 2026 là "Đà Nẵng - Những chân trời kết nối” (Da Nang - United Horizons).

DIFF 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 30/5 đến 11/7/2026, với 6 đêm thi. Chủ đề năm nay mang thông điệp về hình ảnh một Đà Nẵng mới sau sáp nhập với tỉnh Quảng Nam, thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, các giá trị văn hóa-kiến trúc-du lịch và tinh thần hiện đại của một điểm đến năng động, hội nhập, phát triển nhưng vẫn giữ vững bản sắc dân tộc.

6 đêm thi của DIFF 2026 được xây dựng theo mạch hành trình phát triển của thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn mới, gồm các chủ đề: Nature (Thiên nhiên), Heritage (Di sản), Culture (Văn hóa), Creative (Sáng tạo), Vision (Tầm nhìn) và United Horizons (Những chân trời kết nối).

DIFF 2026 dự kiến có sự tham gia của 10 đội pháo hoa trong nước và quốc tế, gồm 2 đội Việt Nam và 8 đội đến từ Trung Quốc, Italy, Đức, Bồ Đào Nha, Pháp, Nhật Bản, Macau (Trung Quốc) và Australia. Trong số này có 4 đội lần đầu tiên tham dự DIFF, hứa hẹn mang đến nhiều điểm mới và bất ngờ cho mùa lễ hội.

Tương tự các mùa trước, địa điểm bắn pháo hoa tại khu vực Cảng sông Hàn; khán đài chính và sân khấu đặt tại vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, đối diện khu vực bắn pháo hoa.

Với chủ đề "Đà Nẵng - Những chân trời kết nối,” DIFF 2026 được kỳ vọng không chỉ mang đến những màn trình diễn pháo hoa đỉnh cao, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến năng động, cởi mở, sẵn sàng mở rộng không gian phát triển và tăng cường kết nối với khu vực và thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Lễ hội pháo hoa #Những chân trời kết nối #Sáp nhập #Thông điệp
