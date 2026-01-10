Đêm nghệ thuật đặc biệt khẳng định sức sống bền chặt của quan hệ Việt–Lào

Tối 9/01, Sân vận động quốc gia Lào ở thủ đô Vientiane đã bừng sáng trong một đêm nghệ thuật với quy mô chưa từng có.

Chương trình đặc biệt có chủ đề “Việt-Lào: Bản trường ca hữu nghị” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp cùng Bộ Văn hóa và du lịch Lào và Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức, đã trở thành nơi hội tụ thăng hoa của tình hữu nghị vĩ đại.

Đây là sự kiện văn hóa-chính trị trọng đại chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane.

Chương trình được thực hiện dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và trực tiếp của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, qua đó khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện và sát cánh của Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới của đất nước Lào anh em.

Chương trình vinh dự có sự hiện diện của đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone; cùng các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Lào.

Về phía Việt Nam có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm.

Đặc biệt, sự kiện chào đón sự có mặt của gần 17.000 khán giả là người dân thủ đô Vientiane và cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc tại Lào, tạo nên một biển người rực rỡ cờ hoa.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu khai mạc chương trình, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh tầm vóc lớn lao của quan hệ song phương Việt-Lào là mối tình thủy chung, trong sáng hiếm có trên thế giới, được tôi luyện qua thử thách của lịch sử và không ngừng đơm hoa kết trái.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chia sẻ thông qua ngôn ngữ của nghệ thuật, chúng tôi muốn tôn vinh những thành tựu vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được.

Chương trình này là “dấu mốc mới” tô đậm thêm sự gắn kết, tin cậy, chí tình, chí nghĩa giữa những người đồng chí, anh em. Đó là thông điệp khẳng định niềm tin sắt son vào con đường phát triển phồn vinh của đất nước Lào và văn hóa sẽ tiếp tục là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết đặc biệt giữa hai quốc gia.

Đáp từ đầy xúc động, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào Suansavanh Viyaketh đã bày tỏ lòng cảm kích sâu sắc trước món quà tinh thần to lớn mà phía Việt Nam trao tặng. Bà khẳng định sự kiện hôm nay là minh chứng sống động cho sự gắn kết chiến lược giữa hai nền văn hóa. Sự hoành tráng và công phu của chương trình không chỉ phản ánh tầm vóc của mối quan hệ, mà còn cho thấy sự trân trọng mà Việt Nam dành cho những sự kiện trọng đại của đất nước Lào. Tình hữu nghị của chúng ta, tựa như sự hòa quyện giữa hương sắc hoa Champa và hoa Sen vàng, sẽ mãi mãi tỏa hương, trường tồn cùng tuế nguyệt.

Ngay khi phần lễ kết thúc, Sân vận động Quốc gia Lào bùng nổ trong không gian nghệ thuật choáng ngợp. Chương trình “Việt-Lào: Bản trường ca hữu nghị” là một bước đột phá về dàn dựng khi kết hợp giữa chất liệu dân gian và công nghệ trình diễn hiện đại bậc nhất.

Sân khấu được thiết kế quy mô lớn với các lớp màn hình LED đa chiều, kết hợp cùng công nghệ 3D Mapping tân tiến. Dãy Trường Sơn hùng vĩ được tái hiện sống động, hay hình ảnh hoa Sen và hoa Champa “nở” rực rỡ, bay bổng giữa không trung khiến khán giả trầm trồ, xúc động.

hương trình "Việt - Lào: Bản trường ca hữu nghị" là một bước đột phá về dàn dựng khi kết hợp giữa chất liệu dân gian và công nghệ trình diễn hiện đại bậc nhất..

Chương trình kéo dài 90 phút, được chia thành 3 chương với mạch cảm xúc tuôn chảy liền mạch, chương 1: “Trường Sơn - Mạch nguồn đoàn kết” là những thước phim lịch sử bằng âm nhạc, tái hiện hào khí những năm tháng kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi giữa quân và dân hai nước; chương 2: “Sắc hương Champa-Sen vàng” đưa khán giả lạc vào miền văn hóa di sản, tôn vinh vẻ đẹp của đất nước triệu voi và non sông gấm vóc Việt Nam; chương 3: “Chung một tương lai” là sự bùng nổ của âm nhạc hiện đại, trẻ trung, thể hiện khát vọng vươn mình của hai đất nước trong kỷ nguyên mới.

Sự đầu tư công phu và tâm huyết của Việt Nam đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, chạm đến trái tim của khán giả Lào ở mọi lứa tuổi. Gần 17.000 người có mặt tại sân vận động đã trải qua những giây phút thăng hoa tột độ trong không gian nghệ thuật đỉnh cao của các nghệ sĩ hàng đầu hai nước. Nhiều khán giả không giấu được sự phấn khích và choáng ngợp khi lần đầu tiên được chứng kiến một sân khấu hoành tráng, hiện đại đến thế giữa thủ đô Vientiane.

Chương trình nghệ thuật “Việt-Lào: Bản trường ca hữu nghị” không chỉ là một sự kiện văn hóa chào mừng thành công Đại hội Đảng, mà còn là một lời khẳng định đanh thép về sức sống mãnh liệt của mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào trong thời đại mới. Bằng sự kết hợp giữa giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại, Việt Nam đã gửi tới nước bạn Lào một thông điệp trân trọng nhất: Dù thế giới có đổi thay thì tình cảm anh em Việt-Lào vẫn luôn là một “bản trường ca” bất tận, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.

