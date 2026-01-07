Văn hóa

Chương trình nào sẽ thay 'Táo quân' dịp Tết Bính Ngọ trên sóng VTV?

Trong đêm cuối năm trên VTV, thời điểm chuyển giao sang năm mới Bính Ngọ 2026, khán giả sẽ thưởng thức một chương trình mới, thay thế cho 'Gặp nhau cuối năm-Táo quân' vốn được phát sóng nhiều năm qua.

Chương trình quen thuộc với khán giả trong 20 năm qua sẽ được thay thế bằng một format khác. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Chương trình "Gặp nhau cuối năm - Táo quân" sẽ không lên sóng trong Giao thừa năm nay. Thay vào đó, khán giả sẽ được thưởng thức một chương trình mới.

Ngày 7/1, Ban Văn hóa-Giải trí (Đài Truyền hình Việt Nam) cho hay đơn vị này đang triển khai thực hiện một chương trình đặc biệt cho đêm Giao thừa với format hiện đại, trẻ trung. Chương trình kết hợp các yếu tố nội dung hài kịch thú vị, âm nhạc...

Theo chia sẻ từ đại diện của Ban Văn hóa-Giải trí, chương trình mới có tên dự kiến là "Quảng trường mùa Xuân."

Chương trình sẽ là không gian nghệ thuật vừa ấm áp tình thân vừa nhộn nhịp đông vui với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ, diễn viên nổi tiếng được khán giả yêu mến.

Bên cạnh điểm hẹn đặc biệt "Quảng trường mùa Xuân," trong Tết Nguyên đán Bính Ngọ, như mọi năm, VTV luôn chuẩn bị rất nhiều thực đơn đặc sắc gửi đến khán giả trên các kênh sóng - những chương trình đầy ắp không khí mùa Xuân, ấm áp, để chúng ta cùng bước vào một năm mới tràn ngập hứng khởi./.

