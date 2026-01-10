Cách tiếp cận mới để phát triển Hà Nội thành phố sáng tạo

Sân khấu rực rỡ của Tụ hội sáng tạo - một trong các chương trình thuộc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2026. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Trong 2 ngày từ 10-11/1 tại không gian phố đi bộ Hoàn Kiếm (Hà Nội) diễn ra loạt hoạt động quảng bá văn hóa thuộc chương trình "Tụ hội sáng tạo - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026."

Chương trình do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Kiến trúc sư Việt Nam chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng Tạp chí Kiến trúc cùng nhiều đơn vị và doanh nghiệp khác phối hợp thực hiện.

“Tụ hội sáng tạo” là hoạt động kết nối các nguồn lực sáng tạo, khơi gợi các ý tưởng mở đầu cho hành trình hướng tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội mùa thứ 5 - diễn ra vào tháng 11/2026. Sự kiện thêm phần ý đây là giai đoạn khởi động các nhiệm vụ trọng tâm, đặt nền móng cho việc xây dựng nền sinh thái sáng tạo đô thị Hà Nội.

Ngoài ra đây cũng là hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2030 và thực hiện các nhiệm vụ Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 22/12/2024 xác định phát triển Khoa học, Công nghệ, Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số.

Loạt sản phẩm và trải nghiệm sáng tạo từ cốt lõi văn hóa, di sản trong chương trình "Tụ hội sáng tạo." (Ảnh: PV)

Thông tin từ ban tổ chức cho biết sẽ có hơn 200 đơn vị sáng tạo của Hà Nội thuộc nhiều lĩnh vực, gồm các thương hiệu thiết kế, các nhà sáng tạo, các viện, trường đào tạo hay các doanh nghiệp tham gia “Tụ hội sáng tạo.”

Theo đó, chương trình giới thiệu sáng kiến cộng đồng sáng tạo trong 8 lĩnh vực công nghiệp văn hóa, trưng bày sản phẩm thiết kế, thủ công và nghệ thuật sẵn sàng thương mại; thúc đẩy kết nối, xúc tiến hợp tác, khảo sát không gian sáng tạo, góp phần xây dựng hệ sinh thái và phát triển kinh tế sáng tạo Hà Nội.

Năm nay, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội có chủ đề “Kinh tế sáng tạo.” Đây là cách tiếp cận mới trong triển khai các nội dung của Hà Nội - thành viên mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO - khi đưa văn hóa, di sản thành nguồn lực phát triển.

Đại diện Ban tổ chức, đơn vị đồng hành và cơ quan quản lý Nhà nước khai mạc chương trình. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Bà Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội khẳng định chủ trương này mang đến sự chuyển dịch từ văn hóa-di sản sang kinh tế sáng tạo, xác định sáng tạo không chỉ là hoạt động văn hóa mà được nhìn nhận như nguồn lực kinh tế, góp phần thúc đẩy dịch vụ, du lịch, giáo dục, tri thức và đổi mới.

Lễ hội sẽ không còn tổ chức ngắn ngày mà chuyển thành xuyên suốt năm với loạt chuỗi hoạt động nhằm nuỗi dưỡng hệ sinh thái sáng tạo.

“Hà Nội mong muốn tạo thêm những không gian sáng tạo sống động cho người dân và du khách, khơi thông nguồn lực sáng tạo trong xã hội và từng bước nâng cao sức hấp dẫn, bản sắc và năng lực cạnh tranh của Thành phố trong khu vực và trên trường quốc tế,” bà Vũ Thu Hà cho biết.

Ông Jonathan Baker - Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam khẳng định Hà Nội là một thành phố nơi sáng tạo hiện hữu trong đời sống hàng ngày. Tại đây, sáng tạo sống trong các không gian di sản, các khu phố lịch sử, trong những nghề thủ công, các thiết kế đương đại, và trên hết là trong trí tưởng tượng và sự khéo léo của con người nơi đây.

Sự kết hợp giữ truyền thống và hiện đại tại các chương trình của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Ông cũng đánh giá trong 4 mùa trước, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội đã nắm bắt và lan tỏa tinh thần sáng tạo sống động ấy, không chỉ thông qua việc trưng bày các tác phẩm đã hoàn thiện, mà còn bằng cách mở ra những không gian cởi mở để vô số ý tưởng được hình thành, thử nghiệm và kết nối một cách có ý nghĩa.

Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam cũng khẳng định bối cảnh thế giới nhiều sự bất ổn định, ông nhấn mạnh sáng tạo văn hóa là nguồn lực cốt lõi để xây dựng xã hội nhân văn, bền vững và thích ứng.

“Bằng việc đặt sáng tạo văn hóa ở vị trí trung tâm của sự phát triển, đồng thời thúc đẩy đối thoại, tính bao trùm và văn hóa hòa bình, Hà Nội khẳng định rằng sáng tạo vẫn luôn là một trong những nguồn lực quan trọng nhất để xây dựng các xã hội nhân văn, bền vững và có khả năng thích ứng cao,” ông Jonathan Baker nhận định./.

