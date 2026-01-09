Phê duyệt quy hoạch bảo tồn, phát triển làng nghề dệt lụa truyền thống Vạn Phúc

Tổ chức không gian phát triển du lịch làng nghề ở làng lụa Vạn Phúc theo định hướng hình thành các không gian du lịch đặc trưng: không gian trình diễn nghề, tham quan quy trình dệt lụa, trưng bày - giới thiệu sản phẩm, trải nghiệm văn hóa làng nghề; Tổ chức các tuyến, điểm du lịch nội bộ gắn với hệ thống không gian công cộng, di tích và khu vực sản xuất truyền thống.

Đây là một trong những nội dung của Quy hoạch chi tiết bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại làng dệt lụa Vạn Phúc, tỷ lệ 1/500 vừa được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành.

Theo Quyết định, quy mô lập quy hoạch khoảng 385.153m2, quy mô dân số khoảng 4.654 người. Phía Tây Bắc giáp Khu đất đấu giá Vạn Phúc và Điểm tiểu thủ công nghiệp làng nghề Vạn Phúc; Phía Tây Nam giáp đường Vạn Phúc; Phía Đông Bắc giáp Khu nhà ở TSQ Galaxy 1 và sông Nhuệ; Phía Đông Nam giáp kênh La Khê.

Quy hoạch được phê duyệt nhằm tuân thủ định hướng và cụ thể hóa đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và Quy hoạch phân khu đô thị S4, tỷ lệ 1/5000.

Bên cạnh đó, quy hoạch Làng nghề dệt lụa Vạn Phúc đồng bộ về cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, khớp nối với các dự án đầu tư, khu dân cư lân cận đảm bảo phát triển ổn định, bền vững.

Lụa Vạn Phúc được trưng bày giới thiệu tại buổi lễ đón chứng nhận 2 làng nghề Gốm sứ Bát Tràng và Dệt lụa Vạn Phúc là thành viên Mạng lưới các thành phố Thủ công sáng tạo thế giới. (Ảnh: Phương Anh/TTXVN)

Khai thác hiệu quả sử dụng đất trên cơ sở bảo tồn bảo tối đa cấu trúc không gian làng truyền thống, khai thác, phát huy tốt các giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc, nghề truyền thống của làng nghề kết hợp phát triển du lịch, đảm bảo hiệu quả đầu tư và nâng cao đời sống nhân dân khu vực.

Xác định chức năng sử dụng đất cho các khu đất kèm theo các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cụ thể cho từng ô đất, đề xuất giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực, đồng bộ, hiện đại phù hợp Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành và các quy định hiện hành có liên quan đảm bảo gắn kết, hài hòa với các dự án đầu tư lân cận.

Đồng thời, đề xuất các Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết làm cơ sở để lập dự án đầu tư xây dựng theo quy định và là cơ sở pháp lý để các cơ quan, chính quyền địa phương quản lý theo quy hoạch.

Về chức năng, Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị làng nghề truyền thống: Xác định, khoanh vùng các khu vực cần bảo tồn, cải tạo và khu vực phát triển mới; Gìn giữ cấu trúc không gian truyền thống, hệ thống đường làng, ngõ xóm, mặt nước, di tích lịch sử - văn hóa, các cơ sở sản xuất lụa truyền thống; Bảo tồn kỹ năng nghề, không gian sản xuất thủ công gắn với đời sống cộng đồng cư dân làng nghề.

Tổ chức không gian phát triển du lịch làng nghề: Định hướng hình thành các không gian du lịch đặc trưng: không gian trình diễn nghề, tham quan quy trình dệt lụa, trưng bày - giới thiệu sản phẩm, trải nghiệm văn hóa làng nghề; Tổ chức các tuyến, điểm du lịch nội bộ gắn với hệ thống không gian công cộng, di tích và khu vực sản xuất truyền thống.

Làm cơ sở quản lý xây dựng và đầu tư: Xác định rõ chức năng, chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất, tầng cao, mật độ xây dựng phù hợp từng khu vực; Là căn cứ để quản lý cải tạo, chỉnh trang công trình; quản lý trật tự xây dựng và cảnh quan quy hoạch kiến trúc; Là cơ sở lập và triển khai các dự án đầu tư, chương trình bảo tồn, tôn tạo và phát triển làng nghề.

Cải thiện điều kiện hạ tầng và môi trường: Tổ chức, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cấp- thoát nước, vệ sinh môi trường phù hợp với đặc thù làng nghề và hoạt động du lịch; Kiểm soát ô nhiễm môi trường trong sản xuất làng nghề; Tăng cường không gian xanh, không gian công cộng, bảo đảm phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và đại biểu tham quan không gian trưng bày sản phẩm lụa Vạn Phúc. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân Thành phố giao Sở Quy hoạch-Kiến trúc kiểm tra, xác nhận hồ sơ, bản vẽ Quy hoạch chi tiết bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại làng dệt lụa Vạn Phúc, tỷ lệ 1/500 đảm bảo phù hợp với nội dung Quyết định phê duyệt; Lưu trữ hồ sơ đồ án quy hoạch theo quy định.

Ủy ban Nhân dân phường Hà Đông phối hợp với Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức công bố công khai quy hoạch chi tiết được duyệt theo quy định.

Giám đốc Sở Xây dựng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hà Đông chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc xây dựng theo quy hoạch, kịp thời xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm trật tự xây dựng (nếu có) theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc và Công ty Arep chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, tài liệu, cơ sở dữ liệu được nêu tại hồ sơ quy hoạch chi tiết; sự thống nhất của toàn bộ hồ sơ quy hoạch (giữa các nội dung tại Thuyết minh, Quy định quản lý và các bản vẽ); tuân thủ quy định pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan./.

