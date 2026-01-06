Văn hóa

Truyền thông

Tập đoàn Phát thanh Truyền hình Công cộng Mỹ giải thể do bị cắt ngân sách

Tập đoàn Phát thanh Truyền hình Công cộng Mỹ được Quốc hội thành lập để quản lý đầu tư của chính phủ trong lĩnh vực phát thanh truyền hình công cộng giải thể sau gần 6 thập kỷ hoạt động.

Phan An
(Ảnh: wjffradio)
(Ảnh: wjffradio)

Ngày 5/1, Tập đoàn Phát thanh Truyền hình Công cộng Mỹ (CPB), được Quốc hội thành lập để quản lý đầu tư của chính phủ trong lĩnh vực phát thanh truyền hình công cộng, thông báo Hội đồng quản trị của tập đoàn đã bỏ phiếu giải thể sau khi nguồn tài trợ liên bang bị cắt giảm.

Trong một tuyên bố, CPB cho biết không thể tiếp tục hoạt động theo đúng mục đích của Đạo luật Phát thanh Truyền hình Công cộng do Quốc hội cắt toàn bộ nguồn tài trợ liên bang cho tập đoàn.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành CPB, bà Patricia Harrison, nêu rõ, sau gần 6 thập kỷ cung cấp dịch vụ truyền hình và phát thanh công cộng, Hội đồng quản trị của CPB không còn cách nào để tiếp tục hoạt động hoặc hỗ trợ mạng lưới truyền thông công cộng thuộc tập đoàn này.

Kể từ khi được Quốc hội ủy quyền lần đầu theo Đạo luật Phát thanh Truyền hình Công cộng năm 1967, CPB đã giúp xây dựng và duy trì một hệ thống truyền thông công cộng trên toàn quốc.

Tháng 7 năm ngoái, Quốc hội Mỹ đã phê duyệt cắt giảm 1,1 tỷ USD phân bổ cho CPB. Việc này sẽ ảnh hưởng đến hơn 1.500 đài phát thanh và truyền hình địa phương trên khắp nước Mỹ, từ New York đến Alaska, trong vòng 2 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Giải thể #Ngân sách #Truyền thông Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Gìn giữ di sản báo giấy: Thách thức và cơ hội cho Gen Z

Gìn giữ di sản báo giấy: Thách thức và cơ hội cho Gen Z

Tại sự kiện “Sắc Báo Xuân 2026”, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức triển lãm những tờ báo cổ quý hiếm và 34 ấn phẩm báo in mới nhất sau sáp nhập địa giới hành chính.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch Đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerindra) Prabowo Subianto tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam-Indonesia lên Đối tác Chiến lược Toàn diện (Jakarta,10/3/2025). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Indonesia: Bảy thập kỷ đồng hành

Trải qua hơn 7 thập kỷ hình thành và phát triển, quan hệ Việt Nam-Indonesia đã vượt ra khỏi khuôn khổ hợp tác song phương thông thường để trở thành một trụ cột quan trọng của cấu trúc khu vực.