Tập đoàn Phát thanh Truyền hình Công cộng Mỹ giải thể do bị cắt ngân sách

Ngày 5/1, Tập đoàn Phát thanh Truyền hình Công cộng Mỹ (CPB), được Quốc hội thành lập để quản lý đầu tư của chính phủ trong lĩnh vực phát thanh truyền hình công cộng, thông báo Hội đồng quản trị của tập đoàn đã bỏ phiếu giải thể sau khi nguồn tài trợ liên bang bị cắt giảm.

Trong một tuyên bố, CPB cho biết không thể tiếp tục hoạt động theo đúng mục đích của Đạo luật Phát thanh Truyền hình Công cộng do Quốc hội cắt toàn bộ nguồn tài trợ liên bang cho tập đoàn.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành CPB, bà Patricia Harrison, nêu rõ, sau gần 6 thập kỷ cung cấp dịch vụ truyền hình và phát thanh công cộng, Hội đồng quản trị của CPB không còn cách nào để tiếp tục hoạt động hoặc hỗ trợ mạng lưới truyền thông công cộng thuộc tập đoàn này.

Kể từ khi được Quốc hội ủy quyền lần đầu theo Đạo luật Phát thanh Truyền hình Công cộng năm 1967, CPB đã giúp xây dựng và duy trì một hệ thống truyền thông công cộng trên toàn quốc.

Tháng 7 năm ngoái, Quốc hội Mỹ đã phê duyệt cắt giảm 1,1 tỷ USD phân bổ cho CPB. Việc này sẽ ảnh hưởng đến hơn 1.500 đài phát thanh và truyền hình địa phương trên khắp nước Mỹ, từ New York đến Alaska, trong vòng 2 năm./.

