Liên hoan nghệ thuật 'Giữa miền di-dịch' quy tụ nhiều nghệ sỹ quốc tế

Tháng 1/2026, liên hoan nghệ thuật lưu động “Giữa miền di-dịch” sẽ đến Việt Nam với hai chặng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật thị giác, trình diễn, múa, thơ xoay quanh chủ đề di cư, tha hương và căn tính.

Liên hoan do Viện Goethe Việt Nam, Indonesia và Philippines phối hợp giới thiệu, quy tụ 15 nghệ sỹ đến từ Đông Nam Á và các cộng đồng người gốc Việt đang sinh sống, làm việc tại Đông Nam Á và Đức.

Chia sẻ với báo chí ngày 6/1, ông Oliver Brandt, Viện trưởng Viện Goethe Hà Nội, cho biết chương trình đặt vấn đề về di cư và căn tính khi trải nghiệm dịch chuyển hay sống xa quê không chỉ là câu chuyện đời sống, mà còn trở thành chất liệu cho sáng tạo nghệ thuật.

Tác phẩm sắp đặt "Làm từ gạo" (Ảnh: BTC)

Theo ông Oliver Brandt, chủ đề của liên hoan nghệ thuật này hình thành từ quá trình di dân, phản ánh sự thương thảo không ngừng của con người với lịch sử, ngôn ngữ và ký ức.

Chặng đầu tiên tại Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 11/1 tại một khu phức hợp văn hóa dành cho giới trẻ Thủ đô, được tái thiết từ một nhà máy cũ, hướng tới kết nối liên ngành và thúc đẩy trao đổi nghệ thuật, văn hóa giữa các nhóm cộng đồng khác nhau. Trong khi đó, chặng Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 16 đến 18/1 tại 257 Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Hòa, dưới sự bảo trợ của Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điểm đáng chú ý là “Giữa miền di-dịch” không chỉ là một chuỗi buổi biểu diễn, mà được chuẩn bị theo một hành trình dài, đi qua nhiều giai đoạn trước khi thành hình thành liên hoan lưu động.

Dự án được khởi xướng từ năm 2023 bằng các buổi thảo luận nhóm trong năm 2023 và 2024. Sang năm 2024, dự án tiếp tục bằng các hoạt động giao lưu kết nối tại Đức và Indonesia. Đến năm 2025, chương trình tổ chức ba kỳ lưu trú nghệ sỹ tại Indonesia, Philippines và Việt Nam. Sau các bước chuẩn bị đó, năm 2026 đánh dấu giai đoạn đưa tác phẩm ra công chúng bằng hình thức liên hoan lưu động xuyên Đông Nam Á, khởi động từ Hà Nội.

Các nghệ sỹ tham gia liên hoan. (Ảnh: BTC)

Ở mỗi điểm dừng, liên hoan quy tụ từ 12 đến 15 nghệ sỹ, với tổng cộng 14 tác phẩm gồm trình diễn, workshop và sắp đặt. Bên cạnh đó là khoảng bốn chương trình cộng đồng như chiếu phim, các thử nghiệm nấu ăn tập thể và những bữa ăn chung.

Ban Tổ chức giới thiệu các hoạt động này nhằm tạo đối thoại xuyên văn hóa giữa nghệ sỹ với nghệ sỹ và giữa nghệ sỹ với cộng đồng bản địa, nơi các câu chuyện, ký ức và cảm quan có thể “quyện hòa vào nhau tạo thành một ngôi nhà chung.”

Tại Hà Nội, liên hoan giới thiệu các nghệ sỹ: Nguyễn Phương-Đan (Việt Nam-Đức), Hà Thúy Hằng (Việt Nam), Sarnt Utamachote (Thái Lan), nhóm groundtable (Thái Lan-Đức), “Fungi” Phương Trần Minh (Việt Nam-Đức), Bilawa Ade Respati (Indonesia), Nelden Djakababa Gericke (Indonesia-Philippines-Đức), Phạm Minh Đức (Việt Nam-Đức), Noutnapha Soydala (Lào), Seah Zelin (Malaysia), Jules Leaño (Philippines-Scotland-Đức) và Hiền Hoàng (Việt Nam-Đức).

Sau Việt Nam, liên hoan sẽ đến với công chúng tại Manila (Philippines) từ ngày 30/1 đến 1/2/2026 và Denpasar/Bali (Indonesia) từ ngày 22 đến 25/4/2026./.

Phát huy vai trò doanh nghiệp trong hợp tác kinh tế-văn hóa Việt Nam-Đức Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Berlin (Đức) đã tổ chức gặp mặt chào Xuân để cùng nhìn lại chặng đường phát triển nhiều dấu ấn trong năm 2025 và hướng tới những mục tiêu, kỳ vọng cho Năm mới.