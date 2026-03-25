'Dòng chảy bản sắc - Hành trình sáng tạo 2026' tiếp nối di sản

“Dòng chảy bản sắc - Hành trình sáng tạo 2026” giới thiệu gần 200 tác phẩm, kết nối truyền thống và hiện đại, thể hiện góc nhìn sáng tạo của nghệ sĩ trẻ tại Văn Miếu.

Gần 200 tác phẩm của học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, trải dài ở nhiều lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng như thiết kế đồ họa, minh họa, tạo hình và thử nghiệm chất liệu mới được giới thiệu trong chuỗi hoạt động nghệ thuật “Dòng chảy bản sắc - Hành trình sáng tạo năm 2026” tại Văn Miếu- Quốc Tử Giám, Hà Nội từ ngày 21-30/3/2026.

Không gian trưng bày kết hợp trải nghiệm tranh dân gian và trình diễn nhạc cụ truyền thống, tạo nên sự giao thoa giữa di sản và nghệ thuật đương đại.

Qua đó, các tác phẩm thể hiện góc nhìn mới mẻ, giàu cảm xúc của nghệ sĩ trẻ, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa và khơi dậy ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc./.