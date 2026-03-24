Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2026: Nhịp cầu từ châu Á vươn ra thế giới

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ Tư (DANAFF 4) dự kiến diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7/2026 tại thành phố biển Đà Nẵng, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sự kiện điện ảnh quốc tế đáng chú ý tại Việt Nam.

Sau ba mùa tổ chức thành công, liên hoan phim không chỉ dừng lại ở vai trò một sân chơi khu vực mà đang từng bước mở rộng quy mô, gia tăng ảnh hưởng và nâng cao chiều sâu chuyên môn, hướng tới mục tiêu trở thành điểm kết nối quan trọng giữa điện ảnh châu Á và thế giới.

Với sự chủ trì của Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam cùng sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền thành phố Đà Nẵng, mùa liên hoan phim thứ tư được kỳ vọng sẽ có bước phát triển toàn diện nhất từ trước đến nay. Khoảng 900 đại biểu sẽ tham dự, trong đó có hơn 200 khách mời quốc tế là các nhà làm phim, nghệ sỹ, nhà sản xuất và chuyên gia điện ảnh hàng đầu. Những con số ấn tượng này không chỉ phản ánh quy mô tổ chức mà còn cho thấy sức hút ngày càng lớn của Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng trên bản đồ điện ảnh khu vực.

Một trong những điểm đáng chú ý của mùa liên hoan phim năm nay là sự thay đổi thông điệp chính, từ “Nhịp cầu châu Á” sang “Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới”. Đây là sự điều chỉnh về mặt khẩu hiệu và thể hiện rõ định hướng chiến lược dài hạn nhằm đưa điện ảnh Việt Nam và điện ảnh châu Á hội nhập sâu hơn vào dòng chảy toàn cầu.

Trong bối cảnh công nghiệp điện ảnh đang phát triển mạnh mẽ và cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc xây dựng một thương hiệu liên hoan phim có tầm vóc quốc tế là bước đi cần thiết, góp phần định vị Việt Nam như một điểm đến mới của các hoạt động điện ảnh lớn.

Không gian điện ảnh đa sắc màu và diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm đổi mới

Cũng như các mùa trước, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ Tư tiếp tục duy trì hai hạng mục tranh giải chính gồm: Phim châu Á dự thi và Phim Việt Nam dự thi. Những tác phẩm được lựa chọn đều là các bộ phim tiêu biểu, giàu giá trị nghệ thuật và nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần sáng tạo và khám phá mới mẻ trong ngôn ngữ điện ảnh. Đây là cơ hội để các nhà làm phim giới thiệu tác phẩm của mình đến với công chúng quốc tế, đồng thời tìm kiếm sự ghi nhận từ giới chuyên môn.

Một hội thảo về phát triển thị trường phim Việt trong khuôn khổ Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng. (Ảnh: PV)

Các bộ phim tham dự sẽ được đánh giá bởi hội đồng giám khảo gồm những tên tuổi uy tín trong nước và quốc tế. Sự góp mặt của các chuyên gia giàu kinh nghiệm không chỉ đảm bảo tính công bằng và chuyên môn mà còn góp phần nâng cao uy tín của liên hoan phim. Đây cũng là nguồn động lực lớn cho các nhà làm phim trẻ, những người đang tìm kiếm cơ hội khẳng định bản thân trong môi trường cạnh tranh nhưng đầy tiềm năng.

Bên cạnh các hạng mục tranh giải, hệ thống chương trình chiếu phim tiếp tục được mở rộng, mang đến cho khán giả một bức tranh toàn cảnh về điện ảnh khu vực và thế giới.

Các chương trình như “Toàn cảnh điện ảnh châu Á,” “Điện ảnh Việt Nam hôm nay” hay các suất chiếu chọn lọc quốc tế không chỉ giúp khán giả tiếp cận đa dạng phong cách điện ảnh mà còn góp phần nâng cao gu thưởng thức và sự hiểu biết về nghệ thuật thứ bảy.

Một điểm nhấn đặc biệt của Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư là chương trình “Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm đổi mới.” Năm 2026 đánh dấu tròn bốn thập kỷ kể từ khi Việt Nam bước vào thời kỳ đổi mới-một cột mốc có ý nghĩa sâu sắc trong lịch sử phát triển đất nước. Song hành với những chuyển biến mạnh mẽ của xã hội, điện ảnh Việt Nam cũng trải qua hành trình đổi mới đầy ấn tượng, từ nội dung đến hình thức thể hiện.

Poster thông tin về chương trình “Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm đổi mới” (Nguồn: danaffvn)

Chương trình được xây dựng như một bức tranh nhiều lớp, tái hiện hành trình phát triển của điện ảnh Việt Nam qua các giai đoạn khác nhau. Khoảng 17 bộ phim tiêu biểu sẽ được tuyển chọn, đại diện cho các thời kỳ từ bao cấp đến hiện đại. Từ những tác phẩm giàu tính nghệ thuật, đậm chất hiện thực xã hội cho đến các bộ phim thương mại mang hơi thở thị trường, tất cả cùng góp phần phản ánh sự chuyển mình của nền điện ảnh nước nhà.

Thông qua chương trình này, khán giả được thưởng thức lại những tác phẩm kinh điển và có cơ hội hiểu rõ hơn về sự thay đổi trong phong cách sáng tác, tư duy làm phim và ngôn ngữ điện ảnh của các thế hệ nghệ sỹ. Đồng thời, đây cũng là dịp để nhìn lại vai trò của điện ảnh trong việc phản ánh đời sống xã hội, lưu giữ ký ức và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam đến với công chúng trong và ngoài nước.

Hệ sinh thái điện ảnh đa chiều và hướng tới phát triển bền vững

Không chỉ dừng lại ở hoạt động trình chiếu và tôn vinh tác phẩm, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư còn hướng tới việc xây dựng một hệ sinh thái điện ảnh toàn diện, nơi kết nối giữa sáng tạo, đào tạo, sản xuất và thị trường. Điều này thể hiện rõ qua hàng loạt chương trình và hoạt động chuyên môn được đầu tư bài bản, mang tính thực tiễn cao.

Một trong những điểm nổi bật là sự trở lại của khu vực Vườn ươm dự án-DANAFF Talents. Trong đó, chương trình Script Lab dành cho các dự án phim Việt Nam tiếp tục được tổ chức với sự phối hợp của các đối tác quốc tế. Đây là không gian để các nhà biên kịch và đạo diễn trẻ phát triển kịch bản, nâng cao chất lượng nội dung-yếu tố cốt lõi quyết định thành công của một bộ phim.

Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần 3. (Ảnh: PV)

Song song với đó, các dự án phim nghệ thuật châu Á cũng được hỗ trợ thông qua các workshop chuyên sâu và chương trình hợp tác quốc tế. Những hoạt động này không chỉ giúp các nhà làm phim trẻ hoàn thiện kỹ năng mà còn mở ra cơ hội tiếp cận nguồn lực và thị trường quốc tế.

Đặc biệt, lần đầu tiên chương trình DANAFF Industry Days được tổ chức trong khuôn khổ liên hoan phim, tạo nên bước ngoặt quan trọng trong định hướng phát triển. Đây là không gian kết nối trực tiếp giữa các nhà sản xuất, đạo diễn, nhà phát hành và nhà đầu tư-nơi các ý tưởng điện ảnh có thể được giới thiệu, trao đổi và hiện thực hóa. Việc hình thành một “chợ dự án” như vậy cho thấy Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng đang từng bước tiệm cận với mô hình của các liên hoan phim quốc tế lớn.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ Tư vẫn duy trì sự gắn kết với công chúng thông qua chuỗi sự kiện bên lề phong phú. Các buổi chiếu phim ngoài trời, chương trình giao lưu giữa nghệ sỹ và khán giả tiếp tục được tổ chức, tạo nên không khí lễ hội sôi động khắp thành phố. Đặc biệt, chương trình DANAFF’s Cinephiles-sân chơi mới dành cho cộng đồng yêu điện ảnh hứa hẹn mang đến nhiều hoạt động hấp dẫn, góp phần nuôi dưỡng tình yêu với nghệ thuật thứ bảy trong giới trẻ.

Sự phát triển của Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng gắn liền với nỗ lực hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam. Trong những năm gần đây, các tổ chức điện ảnh trong nước đã tham gia nhiều sự kiện điện ảnh quốc tế lớn, qua đó mở rộng mạng lưới hợp tác và quảng bá hình ảnh điện ảnh Việt Nam ra thế giới. Trong bối cảnh đó, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ Tư được xem là bước tiếp nối quan trọng, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các hoạt động điện ảnh quốc tế.

Với những đổi mới về nội dung, quy mô và cách tiếp cận, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ Tư không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn là nền tảng chiến lược cho sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam. Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa ngày càng được coi trọng, điện ảnh đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh quốc gia, truyền tải giá trị văn hóa và gia tăng sức mạnh mềm.

Từ một liên hoan phim mang tính khu vực, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Với những gì đang được chuẩn bị cho mùa thứ Tư, Đà Nẵng hứa hẹn sẽ tiếp tục trở thành điểm hẹn của những giấc mơ điện ảnh-nơi kết nối sáng tạo, lan tỏa giá trị và mở ra những cơ hội mới cho điện ảnh Việt Nam trên hành trình hội nhập toàn cầu./.

