Hiện tượng phim Nhật doanh thu "siêu khủng" có phiên bản Việt

"One cut of the dead" và tình huống hài hước, dí dỏm thu phục khán giả. (Ảnh từ phim)

Dự kiến ra mắt kỳ nghỉ lễ 30/4, phim "Đại tiệc trăng máu 8" đang gây chú ý vì xác nhận remake "One cut of the dead" của Nhật Bản.

"One cut of the dead" (Quay chối chết) là dự án độc lập ra mắt năm 2017 thuộc thể loại hài kịch, kinh dị và zombie xác sống. Phim xoay quanh một êkíp nghiệp dư và tình huống phải làm một bộ phim oneshot (quay liền mạch) đúng nghĩa. Điều kiện ngặt nghèo khiến đoàn phim không được phép ngừng quay vì bất cứ lý do gì, từ đó sinh ra đủ tình huống dở khóc dở cười.

Xuất phát từ dự án độc lập quay trong vỏn vẹn 8 ngày, kinh phí hơn 27.000 USD (tương đương hơn 612 triệu đồng tiền Việt bấy giờ), "One cut of the dead" đạt hiệu ứng truyền miệng tích cực vì những cài cắm hài hước, thông minh và hợp lý.

Khán giả Nhật Bản sau đó đã ùn ùn kéo đến rạp, giúp doanh thu phim tăng vọt đến gần 27,6 triệu USD. Tại các phòng chiếu quốc tế, phim nhận phản hồi tích cực từ giới phê bình và khán giả quốc tế (7,5/10 điểm IMDb), 100% cà chua tươi trên Rotten Tomatoes, gợi liên tưởng đến hiện tượng "Shaun of the Dead" (2004) của Hollywood.

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh (đội mũ) và một số thành viên đoàn phim "Đại tiệc trăng máu 8." (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Phỏng theo nội dung gốc, phiên bản Việt "Đại tiệc trăng máu 8" cũng sẽ xoay quanh một đạo diễn nghiệp dư tên Tâm OK (Vân Sơn), chuyên làm những tác phẩm bị coi như "phim rác." Nay Tâm quyết làm một phim tử tế để con gái tự hào.

Nói về phiên bản Việt hóa, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cho biết sẽ lồng ghép các chi tiết liên quan đến điện ảnh Việt Nam, vừa để giễu nhại người làm phim như mình, vừa để thể hiện sự yêu mến và tri ân ngành này. Anh coi phim như một lá thư tình với nghề và đồng nghiệp: "Dù lá thư này có hơi gây nhột nhưng cũng là tình cảm ấm áp đến anh em."

Remake một tác phẩm nổi trội như vậy, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh nói sẵn sàng đón nhận mọi bình luận về bộ phim. “Những năm gần đây, tôi đón nhận hết lời khen chê của mọi người, dù thế nào tôi cũng cảm kích. Nếu ai nói đây là phim rác, tôi cũng đón nhận. Tôi thấy chuyện đó rất bình thường.

Tôi tự hào về 'Đại tiệc trăng máu 8,' nó mang tinh thần giống như tựa đề 'Quay trối chết' của phim gốc. Một khi đã quay là không dừng máy, đã bắt đầu thì không thể dừng lại" - nhà làm phim này chia sẻ.

Do cấu trúc đặc thù của tác phẩm này, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và nhà sản xuất Charlie Nguyễn đều tin khắn giả "sẽ cực kỳ hài lòng và cười không ngớt, nếu vượt qua được 35 phút đầu phim và hiểu toàn bộ nội dung chính."

"Đại tiệc trăng máu 8" có loạt diễn viên Vân Sơn, Nghệ sỹ Ưu tú Đức Khuê, Hứa Vĩ Văn, Hồng Ánh, Lê Khánh, Quang Minh, Liên Bỉnh Phát, Quang Minh, Miu Lê và Lâm Thanh Mỹ.

Dự kiến phim ra mắt ngày 24/4 đón đầu dịp Giỗ tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4-1/5./.

