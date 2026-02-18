Cục diện cuộc đua phim Tết sau ngày đầu ra mắt: Trấn Thành và "phần còn lại"

Văn Mai Hương, Ngọc Nguyễn và LyLy trong "Thỏ ơi" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Sau ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ Tết 2026 (17/2), rạp chiếu Việt thu về hơn 50 tỷ đồng doanh thu từ 17 phim. Điểm nhấn doanh thu dồn vào cuộc đua 4 phim xếp đầu bảng với thế trận có lợi cho Trấn Thành.

Cụ thể phim "Thỏ ơi" - tác phẩm chiếu rạp thứ 5 của nhà làm phim này đứng đầu bảng. Theo sau lần lượt là ba phim "Nhà ba tôi một phòng" của Trường Giang, "Báu vật trời cho" của Lê Thanh Sơn và "Mùi phở" của Minh Beta.

"Thỏ ơi" là phim duy nhất gắn mác 18+. Trước nhiều hoài nghi rằng giới hạn độ tuổi sẽ gây hạn chế tiếp cận, phim vẫn thu hơn 30,8 tỷ đồng tương đương gần 62% toàn bộ thị trường - theo số liệu từ Box Office Vietnam (BOVN).

Phim bán ra hơn 288.053 vé/3.836 suất chiếu, đối trọng với 169.397 vé/3.856 suất chiếu của ba đối thủ cộng lại (thống kê của BOVN có thể sai số).

Số liệu 5 phim đứng đầu phòng vé ngày Mùng 1 Tết Âm lịch 2026. (Nguồn: Box Office Vietnam)

"Thỏ ơi" của Trấn Thành có nhiều lợi thế để dẫn đầu. Đạo diễn nổi tiếng và đã xác lập thương hiệu gắn liền phim chiếu dịp Tết dù đôi khi gây nhiều tranh cãi về cách làm phim ồn ào.

Bản thân phim năm nay câu khách bằng câu chuyện giật gân, thao túng tình yêu bằng tư tưởng độc hại - một chủ đề hiện đại, dù không mới nhưng được khai thác với nhiều kịch tính liên hoàn, thu hút khán giả trẻ tuổi.

Dàn diễn viên chính và phụ chủ yếu là tay ngang nhưng nổi tiếng như rapper Pháo, ca sỹ LyLy và Văn Mai Hương, nam vương Vĩnh Đam, "thánh livestream" Ngọc Nguyễn... đều sở hữu lượng người theo dõi lớn. Trước đó phim lập kỷ lục 130.000 vé đặt trước, tương đương 12,3 tỷ đồng theo số liệu êkíp công bố.

"Nhà ba tôi một phòng" với diễn viên Trường Giang, Minh Anh. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

"Nhà ba tôi một phòng," "Báu vật trời cho" và "Mùi phở" đều cùng thể loại gia đình và được dán nhãn K nên mọi lứa tuổi đều xem được.

"Nhà ba tôi một phòng" do Trường Giang thực hiện và đóng chính. Sau ngày đầu công chiếu, phim thu hơn 9,7 tỷ đồng, bán ra 93.276 vé/1.653 suất chiếu.

Phim gây chú ý ban đầu vì Trường Giang từ "cặp bài trùng" với Trấn Thành trở thành người đối đầu trực tiếp. Tuy vậy, so với "Thỏ ơi," "Nhà ba tôi một phòng" khá dễ đoán và êm dịu vì mang xu hướng "chữa lành."

Trường Giang đã đặt cược vào một phim về tình cha con, lấy bối cảnh gia đình nghèo nhưng ấm áp. Mâu thuẫn nổ ra từ khoảng cách thế hệ và sự thay đổi của đời sống xã hội, sau đó được hòa giải bằng sự trưởng thành và cảm thông với nhau.

"Báu vật trời cho." (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

"Báu vật trời cho" cũng mang môtíp "chữa lành" với câu chuyện nhẹ nhàng. Đúng như tiêu đề, phim kể về một gia đình trẻ do cặp diễn viên Phương Anh Đào-Tuấn Trần tạo nên một cách chắp vá, nhưng được gắn kết bằng đứa con quý báu cùng tình người lòng trắc ẩn.

Bối cảnh miền biển với người dân hiền lành chất phác, nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan tỏa sáng dù đóng vai phụ là hai trong những điểm nhấn khác của phim. Hết Mùng 1, phim bán được 41.409 vé/1.191 suất chiếu.

"Mùi phở." (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

"Mùi phở" của Minh Beta tạo đối trọng khi là phim mang đậm chất Bắc với nghệ sỹ Xuân Hinh đóng chính. Ông cũng là diễn viên phim Tết nổi tiếng một thời với thế hệ từ 7X đến đầu 9X - nhóm khán giả mà phim hướng tới.

Câu chuyện của "Mùi phở" xoay quanh mâu thuẫn được hài hước hóa giữa bố chồng gia trưởng và con dâu bộc trực. Song song là câu chuyện về phở Nam Định được tôn vinh trên màn ảnh. Tuy vậy phim bị chê khá ồn ào và lố ở một số chi tiết. Chất liệu Bắc Bộ "đặc sệt" cũng khiến nhiều khán giả miền Nam khó theo dõi. Phim bán ra 24.712 vé/1.012 suất chiếu.

Cuộc đua với 4 phim Tết được dự báo còn tiếp tục thay đổi sau 2-3 ngày. Số lượng khán giả ra rạp tăng, dư luận sau đó sẽ tiếp tục điều tiết sự phân bổ suất chiếu của các nhà rạp./.