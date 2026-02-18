Sư đoàn 312: Từ “Sư đoàn Chiến thắng” đến mô hình tinh, gọn, mạnh đầu tiên

Sư đoàn 312 – “Sư đoàn Chiến thắng” là đơn vị đầu tiên tổ chức theo mô hình tinh, gọn, mạnh, làm chủ vũ khí mới, nâng cao huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tiến lên hiện đại.

Từ “Sư đoàn Chiến thắng” trong kháng chiến, Sư đoàn bộ binh 312 hôm nay tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong khi trở thành sư đoàn đủ quân đầu tiên tổ chức theo mô hình “tinh, gọn, mạnh”.

Sau một năm điều chỉnh biên chế, đơn vị được trang bị nhiều loại vũ khí mới, hiện đại và tập trung huấn luyện làm chủ kỹ, chiến thuật, nâng cao hiệp đồng binh chủng.

Với truyền thống anh hùng và quyết tâm đổi mới, Sư đoàn 312 đang vững bước trên con đường tiến lên hiện đại, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống./.