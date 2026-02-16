Tổng Bí thư thăm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ
Tối 16/2/2026 (29 tháng Chạp), Tổng Bí thư Tô Lâm đến dâng hương tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ ở vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội.
Tối 16/2/2026 (29 tháng Chạp), Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội.
Chiều 29 Tết, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác ứng trực đảm bảo trật tự an toàn giao thông và an ninh mạng thông tin thuộc Bộ Công an.
Chiều 16/2/2026 (29 tháng Chạp), tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác ứng trực đảm bảo trật tự an toàn, an ninh của lực lượng công an.
Thủ tướng thăm hỏi tình hình cấp cứu các ca bệnh dịp Tết; động viên các y bác sỹ nỗ lực tranh thủ giờ vàng, “xử trí trước – thủ tục sau,” tuyệt đối không gây phiền hà cho người bệnh.
Chuyên gia Argentina đánh giá cao việc Việt Nam tiếp tục kiên trì, kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa; là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy với tất cả các nước.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, sáng 16/2/2026 (29 tháng Chạp), Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc Tết cán bộ, bác sỹ, nhân viên y tế trực cấp cứu, khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế Hà Nội.
Sáng 16/2/2026 (29 tháng Chạp), Tổng Bí thư Tô Lâm đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
Trong dịp Tết, Sư đoàn 325 (Quân đoàn 12) duy trì trực sẵn sàng chiến đấu nghiêm ngặt, luyện tập phương án cơ động, bảo vệ mục tiêu, kết hợp vui xuân, bảo đảm cho nhân dân đón Tết yên bình.
Từ khi ra mắt đến ngày 13/2, ứng dụng thu hút 8.611.334 lượt request và 579.422 lượt click vào link tải ứng dụng; 54.254 lượt tải trên ứng dụng App Store và 40.514 lượt trên ứng dụng Google Play.
Trong số 864 người ứng cử, có 392 người là nữ, chiếm 45,37%; 188 người dân tộc thiểu số, chiếm 21,76%; 65 người ngoài đảng, chiếm tỷ lệ 7,52%...
Thủ tướng biểu dương Thành phố Hà Nội, nhất là lực lượng trực tiếp làm vệ sinh môi trường, nỗ lực góp phần để môi trường Thủ đô ngày càng được cải thiện, đón năm mới Bính Ngọ 2026 sáng-xanh-sạch-đẹp.
Hội đồng Bầu cử Quốc gia quyết nghị công bố danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Thủ tướng biểu dương thành phố Hà Nội, nhất là lực lượng trực tiếp làm vệ sinh môi trường, đã nỗ lực góp phần để môi trường Thủ đô ngày càng được cải thiện, đón năm mới Bính Ngọ 2026 xanh-sạch-đẹp.
Việc chậm hoàn thành đưa các dự án vào khai thác, sử dụng đang gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng 10% GDP trong quý 1 năm 2026 và tăng trưởng hai con số trong cả năm nay.
Vượt trở ngại địa hình, các xã biên giới Đà Nẵng đang dốc toàn lực chuẩn bị bầu cử. Từ xe tuyên truyền xuyên rừng đến phương án dùng điện thoại vệ tinh đưa ngày hội non sông đến với từng nếp nhà Gươl.
Sáng 15/2/2026, nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, động viên, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho công nhân, lao động làm vệ sinh môi trường đô thị tại Hà Nội.
Theo Quyết định số 304/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Viên chức, chậm nhất đến ngày 1/7/2026, hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp lương tương ứng với vị trí việc làm
Nghị định số 60/2026 áp dụng với tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, thành phần của tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia; cơ quan, cá nhân liên quan tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia.
Ủy ban Pháp luật và Tư pháp góp phần tích cực để xây dựng Quốc hội Việt Nam thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, hoạt động vì lợi ích của nhân dân, được nhân dân ủng hộ.
Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao đổi với báo chí về hành trình củng cố khối đại đoàn kết và những kỳ vọng trong năm mới.
Từ đống đổ nát sau sạt lở, thôn A Tếêp (Đà Nẵng) hồi sinh kỳ diệu. Xuân Bính Ngọ này, đồng bào Cơ Tu đón Tết trong những ngôi nhà mới vững chãi, thắm đượm nghĩa tình quân dân nơi biên giới.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị, lực lượng phối hợp với tỉnh Phú Thọ khẩn trương tổ chức làm cầu phao qua sông Lô, thực hiện và hoàn thành trong 2 ngày.
Phường Nguyễn Trãi có đặc thù là diện tích rộng nhất của thành phố Hải Phòng, đang tích cực các công tác chuẩn bị để đảm bảo tiến độ và chu đáo cho ngày bầu cử.
Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu sông Lô mới theo quy hoạch, với quy mô tương đương cầu Phong Châu mới; phấn đấu đến Tết nguyên đán 2027 nhân dân có cầu mới đi lại.
Chiều 14/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành và tỉnh Phú Thọ về công tác khắc phục hư hỏng công trình cầu sông Lô thuộc địa bàn xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.
Sáng 14/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến Điện Kính Thiên, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội dâng hương tỏ lòng thành kính các bậc tiền nhân, tiên hiền có công với đất nước.
Ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long khẩn trương hoàn tất các biên bản, hồ sơ... để thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật về bầu cử.
Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, sáng 14/2/2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Nhà 67 (Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch).
Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, sáng 14/2/2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc Tết gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ.
Nhân Tết cổ truyền của dân tộc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và dâng hương các cố lãnh đạo Đảng, Nhà nước.