Chính trị

Tổng Bí thư thăm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Nội

Tối 16/2/2026 (29 tháng Chạp), Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội.

ttxvn-tong-bi-thu-tham-chuc-tet-dang-bo-chinh-quyen-va-nhan-dan-ha-noi-1.jpg
Tối 16/2/2026 (29 tháng Chạp), Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-tong-bi-thu-tham-chuc-tet-dang-bo-chinh-quyen-va-nhan-dan-ha-noi-2.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-tong-bi-thu-tham-chuc-tet-dang-bo-chinh-quyen-va-nhan-dan-ha-noi-3.jpg
(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng Bí thư Tô Lâm #chúc Tết TP. Hà Nội
