Thống kê cơ cấu 864 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Trong số 864 người ứng cử, có 392 người là nữ, chiếm 45,37%; 188 người dân tộc thiểu số, chiếm 21,76%; 65 người ngoài đảng, chiếm tỷ lệ 7,52%...

thong-ke-co-cau-864-nguoi-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xvi-1.jpg

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG ngày 14/2/2026 công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.

Theo đó, Hội đồng bầu cử quốc gia quyết nghị công bố danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trong số 864 người, có 392 người là nữ, chiếm 45,37%; 188 người dân tộc thiểu số, chiếm 21,76%; 65 người ngoài đảng, chiếm tỷ lệ 7,52%.../.

