Chi tiết các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại Huế

Trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thành phố Huế sẽ tổ chức bắn 1.000 quả pháo hoa tầm cao tại khu vực Kỳ Đài-Ngọ Môn.

Đồng thời, thành phố tổ chức bắn 40 giàn pháo hoa tầm thấp tại phường Phong Điền và 40 giàn pháo hoa tầm thấp tại xã Chân Mây-Lăng Cô.

Thời gian bắn pháo hoa diễn ra từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút, ngày 17/02/2026 (đêm Giao thừa).

Kinh phí tổ chức được huy động từ nguồn vận động tài trợ xã hội hóa, không sử dụng ngân sách Nhà nước./.

