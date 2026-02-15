Multimedia

Infographics

Chi tiết các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại Huế

Trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thành phố Huế sẽ tổ chức bắn 1.000 quả pháo hoa tầm cao tại khu vực Kỳ Đài-Ngọ Môn.

Trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thành phố Huế sẽ tổ chức bắn 1.000 quả pháo hoa tầm cao tại khu vực Kỳ Đài-Ngọ Môn.

Đồng thời, thành phố tổ chức bắn 40 giàn pháo hoa tầm thấp tại phường Phong Điền và 40 giàn pháo hoa tầm thấp tại xã Chân Mây-Lăng Cô.

Thời gian bắn pháo hoa diễn ra từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút, ngày 17/02/2026 (đêm Giao thừa).

Kinh phí tổ chức được huy động từ nguồn vận động tài trợ xã hội hóa, không sử dụng ngân sách Nhà nước./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tết Nguyên đán Bính Ngọ #Bắn pháo hoa TP. Huế
Theo dõi VietnamPlus

TẾT BÍNH NGỌ 2026

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Hội đồng Bầu cử Quốc gia quyết nghị công bố danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Xu hướng Ngày Valentine 2026

Xu hướng Ngày Valentine 2026

Xu hướng Valentine năm 2026 không chỉ xoay quanh việc ăn uống và mua sắm mà hướng tới việc tạo ra những ấn tượng, những kỷ niệm thực sự đáng nhớ.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 qua các con số

Hội chợ Mùa Xuân 2026 qua các con số

Theo ước tính của Ban Tổ chức, hội chợ đã có trên 500.000 lượt người tới tham quan và tổng doanh thu bán hàng tại hội chợ ước đạt trên 300 tỷ đồng.

Cảnh giác lừa đảo công nghệ cao dịp cận Tết

Cảnh giác lừa đảo công nghệ cao dịp cận Tết

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cùng với nhu cầu mua sắm, thanh toán, vay mượn và đi lại tăng cao, các hoạt động lừa đảo tài chính trên không gian mạng cũng gia tăng mạnh với nhiều thủ đoạn tinh vi.