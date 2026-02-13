Khuyến cáo hành khách đi lại dịp cao điểm Tết Bính Ngọ 2026

Vietnam Airlines Group khuyến cáo hành khách chủ động theo dõi lịch trình bay trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 do ảnh hưởng của sương mù tại một số sân bay miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Theo các hãng, từ nay đến ngày 28/2, khu vực miền bắc và Bắc Trung Bộ bước vào giai đoạn thời tiết đặc trưng với sương mù dày, mưa phùn và tầm nhìn hạn chế, đặc biệt vào sáng sớm và đêm muộn.

Các sân bay như Cát Bi (Hải Phòng), Thọ Xuân (Thanh Hóa), Vinh (Nghệ An), Đồng Hới (Quảng Bình), Phú Bài (Huế) thường xuyên ghi nhận tình trạng tầm nhìn giảm thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động cất, hạ cánh./.