Xe tải bốc cháy khi đang lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Chiều 10/2, trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết, đoạn qua xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng, gần nút giao Quốc lộ 28B, xảy ra vụ cháy xe tải khi đang lưu thông.

Theo thông tin ban đầu, xe tải biển kiểm soát 72H-02972 lưu thông theo hướng Bắc-Nam, khi đi đến km176 thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Phát hiện sự cố, tài xế nhanh chóng cho xe tấp vào dải dừng khẩn cấp để đảm bảo an toàn. Nhiều bao hàng hóa trên thùng xe được kéo xuống mặt đường nhằm hạn chế thiệt hại về tài sản. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng phát mạnh và nhanh chóng cháy lan ra toàn bộ thùng xe.

Một số phương tiện đang lưu thông trên cao tốc đã dừng lại hỗ trợ tài xế chữa cháy ban đầu, song việc khống chế ngọn lửa gặp nhiều khó khăn do lửa lan nhanh.

Đơn vị quản lý tuyến cao tốc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, phối hợp hỗ trợ chữa cháy và đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cùng các xe chữa cháy đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường để dập lửa.

Do xe tải bị cháy nằm ở dải dừng khẩn cấp nên các phương tiện vẫn có thể lưu thông qua 2 làn đường còn lại theo hướng Bắc-Nam.

Rất may vụ việc không gây thương vong về người, hiện thiệt hại về tài sản đang được thống kê./.

