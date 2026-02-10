Khởi công cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài giai đoạn 1 vào tháng Tư

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài (giai đoạn 1) đang lựa chọn nhà đầu tư và dự kiến khởi công dự án thành phần 1 theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT vào tháng 4/2026.

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài (giai đoạn 1) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 2/8/2024.

Tuyến có chiều dài 51km, trong đó đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 24,7km và đoạn qua tỉnh Tây Ninh dài 26,3km. Điểm đầu kết nối với đường Vành đai 3 và điểm cuối giao với Quốc lộ 22 (tỉnh Tây Ninh).

Tuyến đường được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cao tốc, vận tốc thiết kế 120 km/giờ. Quy mô phân kỳ đầu tư mặt cắt ngang 4 làn xe, giai đoạn hoàn chỉnh 6 làn xe. Tổng mức đầu tư dự án (bao gồm lãi vay) khoảng 19.617 tỷ đồng, trong đó phần vốn nhà nước tham gia dự án 9.674 tỷ đồng; phần vốn nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP chịu trách nhiệm thu xếp khoảng 9.943 tỷ đồng.

Dự án được chia thành 4 dự án thành phần. Dự án thành phần 1 sẽ đầu tư xây dựng đường cao tốc (giai đoạn 1) theo hình thức đối tác công tư (Hợp đồng BOT). Dự án thành phần 2 đầu tư xây dựng đường gom dân sinh, cầu vượt ngang đường cao tốc. Dự án thành phần 3 và 4 là bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao tốc đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh.

Theo kế hoạch của Ban Giao thông, dự án thành phần 1 được triển khai công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong các tháng 1 và 2/2026. Dự án sẽ được thẩm định, phê duyệt kết quả trong tháng 2 và đàm phán, ký hợp đồng nhà đầu tư trong tháng 3/2026. Công trình dự kiến khởi công xây dựng tháng 4/2026 và hoàn thành đưa vào khai thác cuối năm 2027.

Ban Giao thông cho biết đã tiến hành khảo sát quan tâm nhà đầu tư và đóng thầu tháng 9/2025, kết quả có 3 nhà đầu tư nộp hồ sơ quan tâm. Ban đã có báo cáo gửi Sở Tài chính và Ủy ban Nhân dân Thành phố về đánh giá hồ sơ quan tâm, xem xét, quyết định hình thức lựa chọn nhà đầu tư. Sở Tài chính cũng có văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố kết quả khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư; hình thức lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án thành phần 1.

Theo Ban Giao thông, cuối tháng 1 vừa qua, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn chấp thuận đề nghị của Sở Tài chính về hình thức lựa chọn nhà đầu tư và giao Ban Giao thông triển khai các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. Hiện Ban Giao thông đang triển khai lập hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Với dự án thành phần 2, Ban Giao thông đã khởi công xây dựng công trình gói thầu XL02 cuối năm 2025. Các gói thầu XL01 và XL03 hiện đang được Sở Xây dựng thẩm định để triển khai thi công, dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2027.

Theo thiết kế, dự án sẽ xây dựng gần 43,14 km đường gom dân sinh hai bên cao tốc và các cầu vượt ngang, hầm chui dân sinh.

Về phần bồi thường, giải phóng mặt bằng, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến thu hồi 2.121 trường hợp; tính đến ngày 5/2, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Củ Chi đã thực hiện chi trả cho 1.594/2.121 trường hợp (đạt tỷ lệ 75,15%).

Đoạn thuộc tỉnh Tây Ninh, tính đến ngày 31/1, địa phương đã chi trả bồi thường 2.859 tỷ đồng (đạt 91,21%), tương ứng 2.115 hộ dân nhận tiền./.

Hỗ trợ 1.800 tỷ đồng giải phóng mặt bằng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài Đây là bước đệm quan trọng giúp tỉnh Tây Ninh tháo gỡ vướng mắc tài chính, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để Dự án liên vùng này kịp tiến độ khởi công đã đề ra.