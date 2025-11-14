Hỗ trợ 1.800 tỷ đồng giải phóng mặt bằng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài

Ngày 14/11, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua chủ trương sử dụng vốn ngân sách Thành phố để hỗ trợ tỉnh Tây Ninh hơn 1.800 tỷ đồng thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài.

Đây là bước đệm quan trọng giúp tỉnh Tây Ninh tháo gỡ vướng mắc tài chính, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để Dự án liên vùng này kịp tiến độ khởi công đã đề ra.

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài (giai đoạn 1) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 8/2024 theo phương thức đối tác công tư (Hợp đồng BOT).

Tuyến cao tốc có chiều dài 51km, kết nối Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh với Quốc lộ 22-Tây Ninh.

Quy mô tuyến cao tốc này gồm 4 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/h, nhưng công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện theo quy mô quy hoạch 6 làn xe. Tổng mức đầu tư dự án là 19.617 tỷ đồng. Trong đó, phần vốn Nhà nước là 9.674 tỷ đồng (gồm 6.802 tỷ đồng từ ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh và 2.872 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương).

Ban đầu, dự án thành phần 4 (giải phóng mặt bằng) đi qua Tây Ninh được phê duyệt số vốn là 1.504 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, do phải điều chỉnh và bổ sung phương án, kinh phí bồi thường đã tăng lên 3.749 tỷ đồng.

Do số vốn thực hiện lớn, trong khi tỉnh Tây Ninh chỉ có khả năng tự cân đối 439 tỷ đồng, nên đã đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 1.806 tỷ đồng để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng và khởi công.

Theo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài được xác định là dự án trọng điểm ngành giao thông, có tính chất kết nối vùng giữa Thành phố với Tây Ninh và Đông Nam bộ, được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rà soát, xử lý ngay các vướng mắc để đảm bảo tiến độ triển khai.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nguồn vốn 1.806 tỷ đồng sẽ được chi từ nguồn dự phòng ngân sách Thành phố năm 2025.

Quỹ dự phòng sau khi điều chỉnh còn hơn 5.479 tỷ đồng, do đó đủ khả năng đáp ứng khoản hỗ trợ này.

Sau khi Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua, Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ nhanh chóng chuyển vốn để tỉnh Tây Ninh triển khai.

Hiện nay, hai địa phương đang tích cực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để khởi công phần đường cao tốc vào tháng 3/2026.

Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí vận tải, thu hút đầu tư vào chuỗi công nghiệp, đô thị Mộc Bài gắn với hành lang kinh tế xuyên Á, thúc đẩy giao thương với Campuchia và khu vực ASEAN./.

