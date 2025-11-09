Phó Thủ tướng kiểm tra tiến độ thực hiện dự án cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang

Ngày 9/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tuyến cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang tại nút giao 279 (địa phận xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang). Cùng đi có Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và đơn vị thi công.

Dự án cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang (cũ) giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 8.800 tỷ đồng, đoạn qua tỉnh Tuyên Quang dài 77km. Hiện dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng được cung ứng đáp ứng tiến độ. Toàn tuyến có 7 gói thầu xây lắp, gồm 5 gói phần đường, 1 gói phần cầu và 1 gói hệ thống điện chiếu sáng.

Đến nay, các đơn vị thi công đã triển khai 6/6 gói thầu, huy động hơn 1.000 nhân công, gần 1.100 máy móc thiết bị, tổ chức 114 mũi thi công trên toàn tuyến. Giá trị xây lắp lũy kế đạt 51,3% khối lượng. Tuy nhiên, trong tháng 10 vừa qua, thời tiết mưa lũ kéo dài khiến một số hạng mục phải tạm dừng, ảnh hưởng đến tiến độ thi công nền đường.

Đối với đoạn tuyến qua tỉnh Hà Giang (cũ), nay là tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 1 của dự án có chiều dài 27,48km, tổng mức đầu tư hơn 5.028 tỷ đồng. Hiện phần đường quy mô 2 làn xe đang được triển khai đúng kế hoạch; phần mở rộng 4 làn xe đang trong quá trình lập thiết kế bản vẽ thi công.

Tại điểm kiểm tra nút giao 279, sau khi nghe báo cáo của chủ đầu tư và nhà thầu, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các đơn vị thi công.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của dự án cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang, coi đây là công trình hạ tầng trọng điểm, mở ra động lực phát triển kinh tế-xã hội cho khu vực Đông Bắc. Các nhà thầu, đơn vị tư vấn bổ sung nhân lực, thiết bị, chủ động làm việc 3 ca, 4 kíp, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, bù khối lượng chậm; đảm bảo chất lượng kỹ thuật và an toàn lao động.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo sát sao, tháo gỡ kịp thời khó khăn, nhất là về nguồn vật liệu, vận chuyển và xử lý nền đất yếu, phấn đấu hoàn thành thông tuyến trong năm 2025.

Trước đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã kiểm tra công trình Đập dâng nước tạo cảnh quan tại phường Hà Giang 1, yêu cầu địa phương và đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, thiết bị, hoàn thiện các hạng mục còn lại đúng tiến độ. Phó Thủ tướng đề nghị sớm xây dựng phương án quản lý, vận hành hiệu quả để công trình phát huy tác dụng điều tiết nước và tạo cảnh quan đô thị sau khi bàn giao.

Trong chương trình làm việc tại Tuyên Quang, Phó Thủ tướng cùng lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình sạt lở ta luy âm tuyến Quốc lộ 2 đoạn qua khu vực đầu phường Hà Giang 1, yêu cầu các cơ quan chuyên môn khẩn trương xử lý, đảm bảo an toàn giao thông và đời sống người dân.

Việc đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là tuyến cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, kết nối vùng phát triển kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững khu vực trung du và miền núi phía Bắc.../.

