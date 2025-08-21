Rộn ràng trên công trường dự án cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang

Trong khi khắp nơi trên cả nước đang chào đón không khí 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trên công trường dự án cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang (giai đoạn 1), hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài làm việc ngày đêm, “vượt nắng, thắng mưa,” làm xuyên lễ với quyết tâm hoàn thành mục tiêu thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12/2025.

Hiện nay, dự án cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang đang được triển khai thi công 6/6 gói thầu xây lắp phần đường và cầu trên tuyến với hơn 114 mũi thi công; gần 1100 thiết bị máy móc thiết bị trên tuyến; tổng giá trị xây lắp dự án đạt 2.035,165/4.717,467 tỷ đồng, đạt 43,14% giá trị hợp đồng. Tỉnh Tuyên Quang đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công được 69,68/69,7km toàn tuyến, đạt 99,98% kế hoạch.

Thi công trên tuyến cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang, đoạn qua xã Bạch Xa (Tuyên Quang). (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Đối với đoạn tuyến thuộc địa phận tỉnh Tuyên Quang cũ, chủ đầu tư dự án đã xây dựng kế hoạch, phương án thi công từng ngày, từng tuần với từng khối lượng công việc cụ thể, đảm bảo tiến độ và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Những ngày tháng 8 này, không khí thi đua đang lan tỏa tại nhiều gói thầu. Tại gói thầu số 21, đoạn từ Km43 đến Km55 do liên danh Công ty xây dựng dịch vụ và thương mại 68 - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phúc Thành An - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phú thực hiện đã tổ chức 17 mũi thi công, huy động gần 200 xe, thiết bị và trên 300 cán bộ, công nhân trực tiếp làm việc tại công trường.

Giá trị xây lắp lũy kế đạt 271,39/699,53 tỷ đồng, đạt 39% giá trị hợp đồng; đắp nền đường 1.475.728/1.973.707m3, đạt 76%; xây dựng 12/13 hầm chui dân sinh, đạt 92%; cống hộp lớn 9/11 cái, đạt 83%;, lắp ghép 42/50 cái cống tròn...

Anh Nguyễn Thành Nam, Chỉ huy trưởng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phú cho biết, được góp sức xây dựng tuyến đường mang ý nghĩa lớn đối với quê hương nên bản thân anh em cũng rất vinh dự, phấn khởi.

Để đáp ứng tiến độ dự án, đơn vị chia ca, kíp, tổ chức làm xuyên lễ, động viên cán bộ, công nhân đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời, đơn vị đã đưa các thiết bị hiện đại để thi công công trình đạt chất lượng tốt nhất.

Không chỉ công nhân mà các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật cũng thường trực 24/24 giờ tại công trường. Ông Phùng Tuấn Minh, tư vấn giám sát Công ty cổ phần Tư vấn và xây dựng công trình Thăng Long, cho hay quán triệt tinh thần vừa làm nhanh vừa đảm bảo kỹ thuật, các nhà thầu đang huy động tối đa nhân công, thiết bị, máy móc theo bảng tiến độ thi công đã được phê duyệt.

Thời điểm thời tiết thay đổi, mưa nắng bất chợt cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ, các đơn vị thi công đã tận dụng từng ngày nắng, từng vị trí có đủ điều kiện thi công tăng ca, làm “3 ca, 4 kíp”, không để gián đoạn thi công dù trong kỳ nghỉ lễ vì tiến độ chung của gói thầu và dự án.

Tại gói thầu xây lắp XL-03 (đoạn tuyến thuộc tỉnh Hà Giang cũ) có tiến độ thi công nhanh nhất toàn tuyến. Theo ông Đào Ngọc Huấn, Chỉ huy trưởng Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex), đơn vị đã huy động gần 200 đầu máy các loại, gần 400 cán bộ, kỹ sư, công nhân chia làm 4 mũi thi công trên công trường.

Đơn vị xây dựng kế hoạch thi công từng tuần, từng tháng cụ thể, vật liệu thi công phần móng và nền đường đã được đơn vị chủ động tập kết, đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ yêu cầu của tỉnh.

Hàng ngày, nhìn các công nhân cần mẫn giữa nắng gió công trường, nhiều người dân địa phương không khỏi xúc động. Bà Nguyễn Thị Hòa, thôn Cây nhãn, xã Yên Sơn (Tuyên Quang), chia sẻ: "Thấy anh em công nhân làm việc xuyên kỳ nghỉ lễ, không quản đêm, ngày để công trình sớm đi vào hoạt động khiến chúng tôi thực sự xúc động. Do vậy, bà con trong khu vực tuyến đường đi qua cũng đồng thuận giải phóng mặt bằng và đặt nhiều niềm tin vào tác động tích cực mà dự án sẽ mang lại."

Ông Nguyễn Thiện Tuyên, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang, cho biết tỉnh sẽ tiếp tục quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành mục tiêu thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12/2025. Theo đó, hoàn thành nền đường, hầm chui, cống và các công trình trên tuyến trước ngày 30/9/2025; móng, mặt đường bê tông nhựa (1 lớp bê tông nhựa) xong trước ngày 30/11/2025; hoàn thành hệ thống an toàn giao thông, điện chiếu sáng và các hạng mục phụ trợ: trước ngày 15/12/2025.

Đồng thời, đối với đoạn tuyến Km2+715 - Km10+815 (8,1km xây dựng mới), hoàn thiện hồ sơ thiết kế kỹ thuật, trình thẩm định, phê duyệt trước ngày 30/8/2025; lựa chọn xong nhà thầu thi công, tư vấn giám sát trước ngày 10/10/2025; tổ chức triển khai thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng hoàn thành trước ngày 15/10/2025 để có thể tổ chức khởi công.

Với tinh thần “đã chỉ đạo phải thực hiện, đã nói phải làm, đã cam kết phải thực hiện,” chủ đầu tư, các đơn vị thi công và các địa phương trên toàn tuyến cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang đang tập trung cao độ với nỗ lực và quyết tâm đưa công trình về đích đúng hẹn.../.

