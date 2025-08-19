Đồng Nai: Khởi công 3 cao tốc kết nối với sân bay Long Thành

Ngày 19/8, cùng với cả nước, tỉnh Đồng Nai và chủ đầu tư các dự án tổ chức khởi công xây dựng 3 tuyến cao tốc trọng điểm kết nối Tây Nguyên, Nam Trung Bộ với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cụm cảng biển và hệ thống logistics quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ba dự án cao tốc gồm: Cao tốc Dầu Giây-Tân Phú; mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành, thuộc tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây kết nối sân bay Long Thành và tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa (Lâm Đồng)-Chơn Thành (Đồng Nai).

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây-Tân Phú (giai đoạn 1) là đoạn đầu của tuyến cao tốc Dầu Giây-Liên Khương, thuộc nhóm công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, do Liên danh Xây dựng phát triển hạ tầng giao thông Trường Hải-Sơn Hải đầu tư theo phương thức PPP (đối tác công tư) - hợp đồng BOT (xây dựng-kinh doanh-chuyển giao) với tổng vốn đầu tư khoảng 8.496 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long phát biểu tại Lễ khởi công Dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Tuyến có chiều dài hơn 60 km, điểm đầu tại nút giao Dầu Giây (xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai) và điểm cuối tại xã Phú Lâm (tỉnh Đồng Nai). Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc cấp 100, vận tốc thiết kế 100 km/h, quy mô 4 làn xe.

Thời gian thi công dự kiến 24 tháng, hoàn thành vào ngày 19/8/2027. Khi đưa vào khai thác, tuyến cao tốc sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới đường bộ và đường cao tốc theo quy hoạch, tạo đột phá trong kết nối giao thông giữa Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

Công trình giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm tải cho Quốc lộ 20, đồng thời phát huy hiệu quả các tuyến cao tốc, vành đai, cảng và đường sắt. Đây cũng là tiền đề để hoàn thiện tuyến cao tốc Dầu Giây-Liên Khương, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, du lịch và bảo đảm an ninh-quốc phòng; kết nối các tỉnh Tây Nguyên qua Lâm Đồng với Đồng Nai đến hệ thống cảng hàng không quốc tế Long Thành, cảng Phước An, Cảng Cái Mép-Thị Vải và Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng ngày, Dự án thành phần 1 Đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Lâm Đồng)-Chơn Thành (Đồng Nai) được khởi công xây dựng.

Cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 124,13 km (đoạn qua Lâm Đồng dài khoảng 23,1 km, đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài khoảng 101,03 km); tuyến cao tốc có quy mô giai đoạn hoàn chỉnh 6 làn xe, bề rộng nền đường 32,25 m, vận tốc thiết kế 120 km/h.

Thực hiện nghi thức khởi công dự án. (Ảnh: Sỹ Tuyên/ TTXVN)

Dự án thành phần 1 được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Liên danh Vingroup - Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Techtra được chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án với tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng.

Thời gian chuẩn bị và thực hiện dự án là từ năm 2025 đến năm 2027; thời gian hoàn vốn của dự án tối đa là 29 năm 8 tháng.Sáng cùng ngày, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tổ chức lễ khởi công Dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành.

Đây là dự án được triển khai theo quyết định công trình xây dựng khẩn cấp, nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, nhằm tăng cường năng lực kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành và hệ thống cảng biển, logistics Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đặc biệt, đây là tuyến giao thông chính vận chuyển hành khách và hàng hóa khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành đưa vào khai thác giai đoạn 1 vào đầu năm 2026.

Dự án có chiều dài 21 km, điểm đầu nút giao Vành đai 2 Thành phố Hồ Chí Minh, điểm cuối là nút giao với cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu (tỉnh Đồng Nai); tổng mức đầu tư Dự án hơn 14.945 tỷ đồng.

VEC đặt mục tiêu hoàn thành cơ bản vào cuối năm 2026; trong đó phần cầu Long Thành mới dự kiến hợp long cuối năm 2026 và hoàn thiện toàn bộ đầu quý 2 năm 2027.Cùng ngày, Dự án thành phần 1A, thuộc tuyến Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh chính thức đưa vào khai thác.

Dự án thành phần 1A có chiều dài hơn 8 km, điểm đầu nối với đường ĐT.25B (huyện Nhơn Trạch (cũ), tỉnh Đồng Nai), điểm cuối kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây (thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).Việc đưa vào khai thác Dự án thành phần 1A, góp phần giảm áp lực giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây và Quốc lộ 51.

Đây cũng là tuyến giao thông quan trọng giúp kết nối liền mạch Thành phố Hồ Chí Minh-Bình Dương (cũ)-Đồng Nai-Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) với các vùng kinh tế động lực gồm Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống cảng biển.

Sáng cùng ngày, tỉnh Đồng Nai tổ chức động thổ Dự án cầu Mã Đà. Cầu Mã Đà được đầu tư xây dựng là công trình giao thông cấp III, vận tốc thiết kế 80 km/h có chiều dài phạm vi toàn dự án 583m bắc qua sông Mã Đà với tổng mức đầu tư hơn 133 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Đồng Nai.

Dự án xây dựng cầu Mã Đà có điểm đầu kết nối với đường tỉnh 753 (thuộc địa phận huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cũ, nay là xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai), điểm cuối giao với tuyến đường kết nối đến đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án có tiến độ phân kỳ đầu tư từ năm 2025-2027.

Khởi công Dự án Khối giảng đường 2C, tại Cơ sở 2 của Trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai). Dự án có quy mô 5 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 12.600 m2 với tổng mức đầu tư hơn 133 tỷ đồng./.

250 dự án khánh thành, khởi công sẽ góp phần tăng trưởng kinh tế 2 con số Các dự án được khánh thành, khởi công trong ngày 19/8 sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới.