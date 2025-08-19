Khởi công dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh giai đoạn 2

Ngày 19/8, tại tỉnh Cao Bằng đã diễn ra lễ khởi công giai đoạn 2 dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng), đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực phát triển hạ tầng giao thông, thúc đẩy kinh tế-xã hội vùng Đông Bắc.

Cao Bằng là vùng đất quê hương cội nguồn cách mạng, cũng có rất nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là du lịch.

Tuy nhiên, do điều kiện tự nhiên không thuận lợi, địa hình hiểm trở và hệ thống giao thông kết nối còn yếu, Cao Bằng vẫn là một trong những tỉnh nghèo của cả nước.

Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, Cao Bằng phải tháo gỡ nút thắt lớn nhất là kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông.

Dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh được chia làm hai giai đoạn với tổng chiều dài 121km và tổng mức đầu tư gần 23.000 tỷ đồng.

Giai đoạn 1 dài 93,35km đã được khởi công từ ngày 1/1/2024, đang được triển khai khẩn trương với tinh thần “vượt nắng thắng mưa, ba ca bốn kíp, thi công xuyên lễ, xuyên Tết,” thể hiện ý chí kiên cường và khát vọng cống hiến của các đơn vị thi công.

Dự kiến thông tuyến vào cuối tháng 12/2025, giai đoạn 1 sẽ là nền tảng vững chắc để triển khai giai đoạn 2.

Giai đoạn 2 được đầu tư theo hình thức PPP, hợp đồng BOT, bao gồm mở rộng toàn bộ chiều dài giai đoạn 1 và xây dựng thêm 28km mới đến cửa khẩu Trà Lĩnh, đạt quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h, với tổng mức đầu tư 11.219 tỷ đồng. Dự án sẽ hoàn thành vào quý 1/2028.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng đề nghị cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn đoàn kết, quyết tâm cao hơn nữa để triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả.

Ban Chỉ đạo dự án, Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhà đầu tư và đơn vị thi công cần tập trung giải quyết nhanh gọn các khó khăn, đặc biệt là giải phóng mặt bằng và tái định cư, hoàn thiện hồ sơ thiết kế, tổ chức thi công chuyên nghiệp, quản lý chặt chẽ tiến độ, chi phí và chất lượng công trình.

Dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh không chỉ là công trình giao thông trọng điểm mà còn mang ý nghĩa chiến lược về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ kết nối với các dự án Hữu Nghị-Chi Lăng và Bắc Giang-Lạng Sơn, hình thành trục giao thương huyết mạch từ Việt Nam sang Trung Quốc và châu Âu, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và tạo động lực phát triển mới cho vùng Đông Bắc. Đây cũng là một phần trong quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 1/9/2021.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhấn mạnh để dự án thành công cần sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả giữa các bên liên quan, đặc biệt là sự ủng hộ từ tỉnh Lạng Sơn nhằm hoàn thiện toàn tuyến cao tốc, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội của cả hai tỉnh và khu vực Đông Bắc trong thời gian tới./.

Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh sẽ thông tuyến vào cuối năm nay Tỉnh Cao Bằng và Tập đoàn Đèo Cả đang nỗ lực hết sức để phấn đấu đưa công trình về đích sớm, cơ bản hoàn thành và thông tuyến dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh vào cuối năm nay.