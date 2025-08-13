Vì sao chuyển chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất về Sân bay Long Thành?

Nếu được cơ quan quản lý Nhà nước phê duyệt, từ giữa năm 2026, hành khách tại Thành phố Hồ Chí Minh và cả vùng Đông Nam Bộ sẽ bắt đầu làm quen với một thay đổi lớn đó là toàn bộ các chuyến bay quốc tế sẽ khởi hành và hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành thay vì Tân Sơn Nhất như trước.

Giảm tải cho Tân Sơn Nhất

Theo lãnh đạo ACV, nhiều năm qua, Sân bay Tân Sơn Nhất đã hoạt động vượt xa công suất thiết kế, đây là sân bay đông đúc nhất cả nước với lượng hành khách rất lớn, đặc biệt là các chuyến bay quốc tế và nội địa cùng khai thác trong một không gian giới hạn. Điều này dẫn đến tình trạng quá tải, kẹt cứng, làm giảm chất lượng phục vụ, gây phiền toái như chờ làm thủ tục lâu, kẹt xe quanh sân bay, mất thời gian và căng thẳng cho hành khách.

“Việc chuyển các chuyến bay quốc tế sang Long Thành sẽ giúp giảm áp lực rất lớn cho Tân Sơn Nhất, giúp sân bay này tập trung phục vụ các chuyến bay nội địa với chất lượng tốt hơn, nhanh hơn và dễ dàng hơn,” lãnh đạo ACV đánh giá.

Trong khi đó, Sân bay Long Thành được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn sân bay quốc tế hiện đại bậc nhất, với hệ thống nhà ga rộng rãi, công nghệ làm thủ tục tự động, luồng di chuyển thông thoáng, cơ sở vật chất tiện nghi, đáp ứng nhu cầu hành khách trong thời đại mới. Hành khách sẽ được trải nghiệm dịch vụ nhanh chóng, tiện lợi, giảm thiểu tối đa thời gian chờ đợi, đảm bảo sự thoải mái và tiện lợi hơn khi bay quốc tế.

Ngoài ra, Sân bay quốc tế Long Thành được xây dựng với công suất thiết kế tối đa 100 triệu hành khách/năm khi hoàn thành toàn bộ các giai đoạn; hạ tầng đồng bộ, hiện đại; không bị hạn chế giờ bay ban đêm, giảm ô nhiễm môi trường, tiếng ồn so với khu vực nội đô.

Sân bay Tân Sơn Nhất đã hoạt động vượt xa công suất thiết kế, đây là sân bay đông đúc nhất cả nước với lượng hành khách rất lớn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Mặt khác, Long Thành nằm ở vị trí thuận lợi kết nối với các vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ, với nhiều dự án giao thông lớn đang và sẽ được đầu tư như mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, Vành đai 3, Biên Hòa-Vũng Tàu, Bến Lức-Long Thành, các tuyến metro, đường sắt nhẹ, đường sắt cao tốc… giúp hành khách không chỉ dễ dàng tiếp cận sân bay mà còn thuận tiện trong việc đi về các tỉnh lân cận, giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông mà Tân Sơn Nhất đang gặp phải.

Dẫn chứng, khi các tuyến cao tốc kết nối được hoàn thiện và có phương án phân luồng tuyến hợp lý, phá thế “độc đạo” của nút giao An Phú - cửa ngõ duy nhất tại phía Đông của Thành phố Hồ Chí Minh, hành khách từ trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh (phường Bến Thành, phường Sài Gòn...) tới Long Thành qua cao tốc Long Thành-Dầu Giây có thể mất khoảng 40-45 phút trong điều kiện bình thường.

Dự kiến toàn bộ các dự án đường cao tốc sẽ cơ bản hoàn thiện chậm nhất vào cuối năm 2026, đưa vào khai thác đồng bộ với sân bay Long Thành. Với mạng lưới hạ tầng kết nối đa hướng này, hành khách sẽ có nhiều lựa chọn di chuyển tới sân bay, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào một tuyến cao tốc, rút ngắn thời gian, giảm rủi ro ùn tắc giao thông.

Đưa Long Thành là trung tâm hàng không quốc tế

Nếu bay quốc tế tại Tân Sơn Nhất, khách phải xếp hàng dài, tốn nhiều thời gian để làm thủ tục bay, tắc nghẽn lối vào, chỗ ngồi, ít tiện nghi trong khu vực chờ. Trong khi đó, Sân bay Long Thành sẽ mang lại trải nghiệm hoàn toàn khác như: nhà ga được xây dựng trên diện tích lớn; thủ tục nhanh gọn nhờ công nghệ mới; dịch vụ tốt hơn, khai thác 24/7, mở rộng lựa chọn chuyến đêm, tối ưu thời gian nối chuyến quốc tế…

Long Thành không chỉ là sân bay dành riêng cho Thành phố Hồ Chí Minh mà còn là cửa ngõ quốc tế phục vụ toàn bộ vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ và cả một phần vùng Tây Nam Bộ. Nhờ vậy, Long Thành trở thành sân bay quốc tế thực sự của cả vùng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, giao thương và du lịch cho nhiều địa phương, đồng thời giảm tải áp lực cho Thành phố Hồ Chí Minh và Sân bay Tân Sơn Nhất.

Cảng Hàng không quốc tế Long Thành chuẩn bị đưa vào khai thác năm 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Khi toàn bộ chuyến bay quốc tế hội tụ về Sân bay Long Thành, tỷ lệ khách nối chuyến quốc tế sẽ tăng mạnh, giúp Việt Nam trở thành một điểm dừng quan trọng trên bản đồ hàng không khu vực, tạo điều kiện để mở thêm đường bay thẳng đến các nước trên thế giới; thu hút các hãng hàng không quốc tế mở đường bay mới, tạo cạnh tranh về giá vé và dịch vụ.

“Sân bay Long Thành không chỉ là ‘cửa ngõ’ cho hành khách, mà còn là trung tâm hàng hóa hàng không quốc tế, kết nối trực tiếp với các cảng biển lớn và khu công nghiệp trọng điểm. Điều này sẽ giảm tải cho Tân Sơn Nhất, thúc đẩy xuất khẩu, thương mại điện tử xuyên biên giới và thu hút đầu tư vào ngành logistics,” lãnh đạo ACV nhấn mạnh.

Phía ACV cũng tin tưởng việc chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế sang Sân bay Long Thành là một bước đi chiến lược, đặt lợi ích của người dân, hành khách lên hàng đầu, đồng thời phù hợp với sự phát triển bền vững của ngành hàng không Việt Nam trong tương lai. Đây không chỉ là việc đổi địa điểm sân bay, mà là nâng cấp toàn diện trải nghiệm bay, góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm hàng không quốc tế tầm cỡ khu vực./.

