250 dự án khánh thành, khởi công sẽ góp phần tăng trưởng kinh tế 2 con số

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, các dự án, công trình được khánh thành, khởi công trong hôm nay (ngày 19/8) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo tiền đề vững chắc để đất nước ta bước vào một giai đoạn phát triển mới - ‘kỷ nguyên vươn mình của dân tộc’, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới.

Mục tiêu 5.000km cao tốc vào năm 2030

Tại Lễ khánh thành, khởi công 250 công trình, dự án trọng điểm, tiêu biểu trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố trên cả nước chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh vào sáng 19/8, theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, nhiều dự án cao tốc, nâng cấp, cải tạo các tuyến Quốc lộ, đường ven biển đã được đầu tư đồng bộ, kết nối giao thông khu vực và cả nước.

Về đường bộ cao tốc, từ đầu năm 2025 đến nay đã hoàn thành 455km, nâng tổng số chiều dài cao tốc đưa vào khai thác lên khoảng 2.476km. Dự kiến từ nay đến cuối năm, sẽ phấn đấu hoàn thành thêm khoảng 700km, hướng tới mục tiêu 3.000km vào cuối 2025 và 5.000km vào năm 2030.

Đối với đường ven biển, cả nước đã đưa vào khai thác 1.397km, đang triển khai thi công 633km, đang dần hoàn thành mục tiêu 2.838km đường bộ ven biển.

Hôm nay, Bộ Xây dựng và các tỉnh, thành khởi công 6 dự án cao tốc có tổng chiều dài 364km và nâng cấp, mở rộng nhiều dự án đường bộ khác; đặc biệt là khởi công tuyến cao tốc từ Cà Mau đi Đất Mũi là mảnh ghép cuối cùng trên trục Bắc-Nam,...

Nhà thầu huy động máy móc, nhân lực để thảm những mét bê tông nhựa trên một đoạn tuyến Dự án thành phần của cao tốc Bắc-Nam phía Đông. (Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+)

Với hơn 3.260km bờ biển và mạng lưới sông ngòi dày đặc, Tư lệnh Bộ Xây dựng cho rằng nước ta có tiềm năng rất lớn để phát triển kinh tế biển và vận tải thủy. Nhiều công trình trọng điểm đã được triển khai như: cảng Cái Mép-Thị Vải, Lạch Huyện, luồng Sông Hậu, kênh Chợ Gạo, xúc tiến đầu tư cảng Cần Giờ, Nam Đồ Sơn,… góp phần phát triển logistics, giảm chi phí.

“Việc khởi công các cảng Hòn Khoai, Bãi Gốc hôm nay là bước đi chiến lược, phục vụ phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh và góp phần thực hiện hoàn thành Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển kinh tế biển,” Bộ trưởng Trần Hồng Minh khẳng định.

Tết bên máy xúc, trắng đêm giữa công trường: Quyết về đích 3.000km cao tốc trong năm 2025 Sau nhiều chuyến thị sát công trường của Thủ tướng Chính phủ, nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam đã vượt tiến độ và sớm hoàn thành đưa vào khai thác.

Về đường sắt, hiện đã đưa vào khai thác 2 dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông, Bến Thành-Suối Tiên và đoạn Nhổn-Kim Mã, từng bước hiện đại hóa đô thị. Hôm nay, khởi công các dự án Khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam và Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng là các dự án hết sức quan trọng, tạo tiền đề để các dự án đường sắt tốc độ cao triển khai đáp ứng tiến độ.

Người dân đi tàu Nhổn-Ga Hà Nội. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Với lĩnh vực hàng không, Bộ trưởng Trần Hồng Minh thừa nhận việc hoàn thành nhiều dự án hàng không trọng điểm như mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Nội Bài,… và đặc biệt là Cảng Hàng không quốc tế Long Thành đang được nỗ lực triển khai nhằm cơ bản hoàn thành trong năm 2025 và hôm nay tiếp tục khởi công cảng Gia Bình (cấp 4E), Nhà ga T2 Cát Bi, mở rộng Cảng Hàng không Cà Mau…

Về công trình xây dựng dân dụng, người đứng đầu ngành Xây dựng cũng đưa ra so sánh với đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ đô thị hóa đến nay đạt 44,9% (tăng 5,6%); dân cư đô thị được cấp nước sạch đạt 94% (tăng 3%); diện tích nhà ở bình quân đạt 26,6m² sàn/người (tăng 2,2m²),…

Từ năm 2021 đến nay, cả nước đã triển khai 692 dự án nhà ở xã hội với khoảng 634.000 căn, hướng tới đến năm 2030 đạt 1 triệu căn cho người thu nhập thấp; cả nước đã chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát được hơn 334.200 căn, đây là “công trình Quốc gia đặc biệt”, “công trình của ý Đảng, lòng dân” và đã về đích sớm trước 5 năm 4 tháng so với mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 42-NQ/TW. Hôm nay, khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia đạt top 10 thế giới; khởi công 21 dự án nhà ở xã hội với khoảng 11.500 căn tại nhiều tỉnh, thành,...

Hoàn thành dự án là danh dự và trách nhiệm

Đa số các công trình khánh thành ngày hôm nay đều được triển khai trong bối cảnh vô cùng khó khăn, chịu tác động nặng nề bởi đại dịch COVID-19, biến động giá vật liệu, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: “Tất cả phải cùng đồng lòng vì mục tiêu chung, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia, dân tộc”; “lợi ích hài hòa, khó khăn chia sẻ”, ngành Xây dựng xác định phải quyết tâm hoàn thành các dự án, đó là danh dự, là trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã phát động các phong trào thi đua, vừa động viên cổ vũ, vừa là “mệnh lệnh” để phấn đấu với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tích cực đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm; đồng thời, chủ động khắc phục các khó khăn về vật liệu, điều kiện thời tiết.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, hàng vạn kỹ sư, công nhân trên các công trường đã làm việc liên tục với tinh thần “3 ca 4 kíp”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, sẵn sàng thi công xuyên lễ, xuyên Tết, vượt qua mọi khắc nghiệt của thời tiết để đưa công trình về đích đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Ngoài ra, Lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng thường xuyên có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thi công.

“Việc khánh thành, khởi công các dự án hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo tiền đề vững chắc để đất nước ta bước vào một giai đoạn phát triển mới - ‘kỷ nguyên vươn mình của dân tộc’, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới,” Bộ trưởng Trần Hồng Minh khẳng định./.

Khánh thành, khởi công đồng loạt 250 công trình chào mừng 80 năm Quốc khánh 250 dự án, công trình này có tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỷ đồng, trong đó có 89 dự án, công trình khánh thành; 161 dự án, công trình khởi công.