Có hơn 220km Dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam được thông tuyến dịp 19/8

Các chủ đầu tư và nhà thầu thi công cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Hoài Nhơn-Quy Nhơn và Quy Nhơn-Chí Thạnh tập trung cao độ thi công hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để thông xe kỹ thuật vào ngày 19/8 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng.

Tổng lực đưa 3 đoạn tuyến cao tốc về đích

Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn có chiều dài tuyến 88km, để đảm bảo thông xe kỹ thuật trước tiên 10km cuối tuyến (đoạn từ Km79-Km88) nối với cao tốc Hoài Nhơn-Quy Nhơn vào ngày 19/8, nhà thầu Tập đoàn Đèo Cả cùng liên danh đã tập trung tối đa nhân sự, thiết bị, tập kết vật tư đến công trường thi công các hạng mục còn lại.

Đoạn tuyến 10km trên cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn sắp thông xe nằm hoàn toàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai thuộc địa bàn các phường Bồng Sơn-Hoài Nhơn Nam và Hoài Nhơn Tây giao với nút giao Tỉnh lộ 639 nối vào cao tốc Hoài Nhơn-Quy Nhơn.

Dọc đoạn tuyến này, phần đường đã hoàn thành thảm nhựa mặt đường êm thuận. Nhà thầu đang hối hả hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông. Các dải phân cách cứng được đúc ngay tại các bãi gần công trường để thuận tiện vận chuyển, rút ngắn đáng kể thời gian thi công. Từng tốp công nhân lắp đặt tường hộ lan, lưới chống chói và biển báo.

Với Dự án cao tốc Hoài Nhơn-Quy Nhơn tổng chiều dài 70,1km, ông Bùi Trọng Lai, Giám đốc Ban điều hành dự án cho biết Gói thầu 12-XL (Km23+500-Km70+091) cũng đã gần hoàn thiện để thông xe 46,6km trong dịp 19/8 này.

Theo ông Lai, đến nay, Gói thầu 12-XL đạt sản lượng 91,1%, đáp ứng theo tiến độ được duyệt, đến nay đã cơ bản hoàn thành các công trình cầu, cống, hầm chui trên tuyến và các hạng mục nền, mặt đường, đã thi công được phần lớn các hạng mục an toàn giao thông gồm: hàng rào 38,87/46,59km (đạt 93,43%); tôn hộ lan 39,11/44,11km (đạt 88,6%), dải phân cách giữa 36,94/46,59km (đạt 79,29%); sơn vạch kẻ đường.

Công nhân lắp đặt dải phân cách và lưới chống chói tại Dự án cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Ở Dự án cao tốc Quy Nhơn-Chí Thanh dài 61,7km, theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 85 (chủ đầu tư), Gói thầu 11-XL (Km0+200-Km19+800) dài 19,6km được triển khai thi công từ ngày 25/2/2023 đến nay đạt 91%. Theo kế hoạch, gói thầu này sẽ được thông xe kỹ thuật vào ngày 19/8 tới.

Dự án cao tốc Hòa Liên-Túy Loan đảm bảo thông xe kỹ thuật vào ngày 19/8 Dự án cao tốc Hòa Liên-Túy Loan đang được chủ đầu tư và nhà thầu thi công "3 ca, 4 kíp", gấp rút hoàn thành để đảm bảo thông xe kỹ thuật vào ngày 19/8 tới đây.

Hiện nay, liên danh các nhà thầu Công ty Cổ phần Tập đoàn TAG Việt Nam, Tổng Công ty xây dựng số 1, Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường Sắt, Công ty Cổ phần Sông Đà 10, Công ty Cổ phần Xây dựng dịch vụ và thương mại 68 đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục để gói thầu về đích.

Cụ thể, nhà thầu đang thực hiện thảm bê tông nhựa với chiều dài hơn 3km, dự kiến ngày 12-13/8 sẽ xong, đồng thời cũng tiến hành hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông như sơn kẻ vạch đường, biển báo chỉ dẫn, hộ lan tôn sóng, dải phân cách…

Hầm Sơn Triệu cũng đã hoàn thành ống hầm trái (dài 600m), ống hầm phải (535m) đạt 100%; đã hoàn thành nền mặt đường trong hầm; đang triển khai thi công hoàn thiện, lắp đặt thiết bị, chiếu sáng, và nhà điều hành....

Thông tuyến hơn 221km cao tốc

Với thời gian nước rút hoàn thành chỉ còn đúng một tuần nữa sẽ thông xe kỹ thuật, ông Bùi Trọng Lai, Giám đốc điều hành Dự án cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh cho biết trên công trường, các nhà thầu đã huy động 246 máy móc thiết bị, 726 nhân lực thi công phục vụ cho 28 mũi thi công gồm 4 mũi thi công hầm, 11 mũi làm nền đường và 13 mũi thi công cầu.

“Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các nhà thầu đều tăng cường nhân lực thi công “3 ca, 4 kíp” để đảm bảo tiến độ. Đội ngũ tư vấn giám sát luôn đồng hành, có các hướng dẫn, đánh giá chất lượng mỗi hạng mục thi công. Ban quản lý dự án 85 cũng yêu cầu nhà thầu nỗ lực, quyết tâm cao độ để kịp hoàn thành gói thầu nhằm thông xe kỹ thuật vào ngày 19/8,” ông Lai khẳng định.

Các dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam sẽ được thông xe vào dịp 19/8 tới. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Đại diện Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, những ngày qua, lãnh đạo Bộ Xây dựng, các ban quản lý dự án đã liên tục có mặt tại hiện trường các dự án cao tốc có kế hoạch thông xe dịp 19/8 trực tiếp đôn đốc tiến độ, trao đổi với địa phương, chủ đầu tư các giải pháp tháo gỡ vướng mắc còn tồn tại.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, ngày đến 19/8 tới đây, có 7 dự án thành phần của Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 sẽ hoàn thành tuyến chính với tổng chiều dài hơn 221km gồm: Vũng Áng-Bùng (55,34km), Vạn Ninh-Cam Lộ (65,55km) và 13km còn lại của cao tốc đoạn Vân Phong-Nha Trang, một số đoạn của đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn (10/88km), Hoài Nhơn-Quy Nhơn (46,6/70km), Quy Nhơn-Chí Thạnh (19,6/62km) và thông xe dự án Hòa Liên-Túy Loan (11,47km)./.

