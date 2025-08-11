Dự án cao tốc Hòa Liên-Túy Loan đảm bảo thông xe kỹ thuật vào ngày 19/8

Dự án đường bộ cao tốc đoạn Hòa Liên-Túy Loan được các nhà thầu huy động tổng lực thi công “3 ca, 4 kíp”, nhằm mục tiêu đảm bảo thông xe kỹ thuật vào ngày 19/8.

Dự án xây dựng đường cao tốc đoạn Hòa Liên-Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông có tổng chiều dài tuyến 11,47km, tổng mức đầu tư 2.112,985 tỷ đồng. Địa điểm xây dựng xã Bà Nà, phường Hòa Khánh, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Theo ông Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư), Dự án cao tốc đoạn Hòa Liên-Túy Loan được khởi công vào tháng 8/2023 và chỉ có một Gói thầu XL1 (Km66+00-Km77+472). Đến nay, sản lượng đạt 716,09/859,58 tỷ đồng (đạt 82,75%) giá trị hợp đồng.

Cụ thể, công trình này có tổng cộng 11 cầu, chiều dài 492,5m đã hoàn thành lao lắp dầm, hiện nhà thầu đang thi công bê tông tường chắn, khe co giãn, đồng thời tiến hành thảm nhựa nền đường nhằm đưa dự án hoàn thành vào ngày 12/8 tới đây.

Trên công trường đang huy động 20 mũi thi công, với khoảng 240 nhân sự và gần 123 thiết bị ngày đêm thi công. Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã yêu cầu các nhà thầu lập biểu đồ tiến độ, ký cam kết để kiểm soát chặt chẽ trong giai đoạn cao điểm về đích.

Tại nút giao liên thông Hoàng Văn Thái (Km73+500), nhà thầu thi công là Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 đã huy động tổng lực máy móc để thảm lớp bê tông nhựa. Tranh thủ thời tiết thuận lợi nắng ráo, nhà thầu quyết liệt bố trí nhân công, trang thiết bị máy móc thi công “3 ca, 4 kíp” để sớm hoàn thành các hạng mục cuối cùng nhằm đảm bảo thông xe kỹ thuật tuyến cao tốc vào 19/8 này.

Ông Võ Quốc Thìn, Tư vấn giám sát trưởng Dự án cao tốc Hòa Liên-Túy Loan (Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3) thừa nhận, tuyến cao tốc này vừa thi công những vẫn phải đảm bảo an toàn giao thông cho phương tiện lưu thông nên gặp nhiều khó khăn trong công địa tổ chức thi công và phân luồng xe.

“Tư vấn giám sát đã cùng với nhà thầu lập lại biện pháp thi công chi tiết, tổ chức thành nhiều mũi thi công phù hợp, phối hợp với cảnh sát giao thông xử lý ùn tắc nếu xảy ra, đồng thời khắc phục nhanh các nền đường cũ bị hư hỏng, hạn chế ảnh hưởng đến các phương tiện,” ông Thìn chia sẻ.

Theo ông Thìn, các nhà thầu thi công cuốn chiếu, thảm nhựa nền đường xong sẽ tiến hành lắp dải phân cách và lưới chống chói. Các hạng mục an toàn giao thông hai bên đường đã đạt 95% và tất cả các hạng mục sẽ hoàn thành trước ngày 17/8.

Đáp ứng tiến độ hoàn thành dự án, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh chỉ đạo các nhà thầu tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tổ chức thi công.

“Các nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ và đang phấn đấu thông xe kỹ thuật tuyến cao tốc ngày 19/8 và hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 11/2025 theo đúng tiến độ của hợp đồng,” ông Bình khẳng định.

Nhà thầu thi công thảm bêtông nhựa nền đường nhằm đảm bảo thông xe vào ngày 19/8. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Đối với 20,2km đường gom, đường ngang, dự án còn vướng 5 hộ chưa di dời nhà cửa, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng, ngoài ra còn một số hộ dân đã được đền bù nhưng chưa di dời. Hiện nay, thành phố Đà Nẵng chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã tập trung giải quyết dứt điểm vướng mắc còn lại trong tháng 8 này, để bàn giao mặt bằng sạch cho cho nhà thầu triển khai thi công hoàn thiện đường gom, đường ngang, hàng rào cao tốc và tổ chức giao thông. Với mốc bàn giao mặt bằng này, dự án đảm bảo hoàn thành trong năm 2025 theo đúng tiến độ.

“Khi dự án cao tốc Hòa Liên-Túy Loan hoàn thành, sẽ kết nối thông tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi với cao tốc Hòa Liên-La Sơn-Cam Lộ đã đưa vào khai thác, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội cho các địa phương từ tỉnh Quảng Ngãi đến tỉnh Quảng Trị,” ông Bình nhấn mạnh./.

